Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: An Hauswand gefahren

Freinsheim (ots) – Am 30.11.2021, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Dackenheimer Straße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33-Jährige mit einem Ford Transit befuhr die Dackenheimer Straße in Freinsheim und fuhr dort frontal in eine Hauswand. Der Motorblock des Transporters wurde durch den Frontalzusammenstoß komplett eingedrückt, es entstand einer wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. An der Hauswand und dem Hoftor entstand Sachschaden von 5000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Fahrer vermutlich am Steuer eingeschlafen. Er wurde leicht am Knie verletzt und wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht.

Haßloch: Betrügerischen Anrufen getrotzt

Haßloch (ots) – Gleich fünf Mal versuchten Telefonbetrüger am Montag (29. Nov.) ältere Damen aus Haßloch aufs Glatteis zu führen. Begonnen hatte es um gegen 12:30 Uhr, als einer 65-Jährigen vorgegaukelt werden sollte, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Die Frau legte sofort auf. Zwei 83 und 79-Jährigen erklärten falsche Polizeibeamte, dass es Einbrüche gab und Hinweise vorlägen, dass auch sie von den Dieben aufgesucht würden. Sie sollten Bargeld und Gold in Sicherheit bringen. Die angerufenen erkannten die Masche und gingen nicht auf das Spiel ein. Bei einer 79-Jährigen meldete sich ein falscher Polizist und kündige eine Verhaftung an. Noch bevor der Anrufer weiterreden konnte, legte sie auf. Um kurz vor 19 Uhr erkannte eine 84-Jährige schnell, dass nicht die echte Polizei am Telefon ist und beendete das Telefonat bevor der Betrüger weiterreden konnte. Die „richtige Polizei“ in Haßloch lobt das Verhalten der Seniorinnen ausdrücklich und warnt vor betrügerischen Anrufen, bei denen sich falsche Beamte nach Geld und Wertgegenstände erkundigen. Weitere Betroffene können sich bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

