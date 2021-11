Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.11.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Bürokräfte für das Impfzentrum gesucht

Zur Unterstützung des Ludwigshafener Impfzentrums sowie um den Personaleinsatz in der Walzmühle flexibel planen und koordinieren zu können, sucht die Stadtverwaltung Bürokräfte. Es handelt sich dabei um Beschäftigungen auf 450-Euro-Basis mit einer Monatsarbeitszeit von 28,5 Stunden. Die Bürokräfte sollen das Team des Landesimpfzentrums an den An- und Abmeldeschaltern für Impflinge unterstützen. Interessierte werden gebeten, sich bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de zu melden.

Abfall- und Wertstoffkalender werden verteilt

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) verteilt derzeit den Abfall- und Wertstoffkalender für das Jahr 2022. Bis Ende Dezember sollten alle Haushalte in Ludwigshafen das Informationsblatt im Briefkasten haben.

Der gedruckte Abfall- und Wertstoffkalender enthält die Abholtermine für Rest- und Bioabfallbehälter, für Altpapier und für Leichtverpackungen (Gelbe Tonne und Säcke). Weiterhin umfasst er die Abfuhrtermine für Grünabfall, die Termine für die Schadstoffsammlung durch das Umweltmobil und die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe. Darüber hinaus bildet der Kalender viele wichtige Informationen und Telefonnummern rund um die Abfall- und Wertstoffentsorgung ab. Ein digitaler Abfall- und Wertstoffkalender ist auf www.abfallkalender.ludwigshafen.de hinterlegt.

Dort besteht auch die Möglichkeit, sich einen persönlichen Kalender zu erstellen zu lassen: Zusätzlich steht die Abfall-LU-App zum kostenlosen Download bereit. Mit der Abfall-LU-App haben Nutzer unterwegs die wichtigsten Informationen rund um die Abfallentsorgung in Ludwigshafen direkt zur Hand. Eine individuell einstellbare Erinnerungsfunktion weist automatisch auf bevorstehende Abfuhrtermine hin und sorgt dafür, dass kein Abfuhrtermin mehr verpasst wird.

Ausleihe von Verkehrsschildern beim WBL wieder möglich

Ab sofort können beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Abteilung Verkehrstechnik (Kaiserwörthdamm 3/3a, 67065 Ludwigshafen), wieder Verkehrsschilder und Absperrungen gemietet werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 7 bis 12 und 12.30 bis 15.45 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr.

Für das Aufstellen von Beschilderungs- und Absperrmaßnahmen wird eine Genehmigung durch den Bereich Straßenverkehr, Achtmorgenstraße 9, benötigt. Dort wird auch ein Absperrplan erstellt. Mit der Genehmigung, dem Absperrplan und einem gültigen Ausweisdokument können die benötigten Materialien dann am Kaiserwörthdamm 3/3a gemietet werden. Weitere Informationen gibt es unter www.ludwigshafen.de

Der WBL bittet um Einhaltung der gesetzlichen Corona-Verordnung. Dazu gehören Maskenpflicht auf dem Gelände und in geschlossenen Räumen sowie die Anmeldung und Registratur an der Pforte.

Verleihung der Partnerschaftsmedaille findet zu einem späteren Zeitpunkt statt

Die für kommenden Sonntag, 5. Dezember 2021, geplante Verleihung der Partnerschaftsmedaille wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Damit trägt die Stadt der derzeitigen angespannten Lage im Hinblick auf die hohe Zahl der Corona-Infektionen Rechnung.

Rudolf-Scharpf-Galerie: Führung und Katalogpräsentation zur Ausstellung „Denken wie ein Oktopus“

Zur Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“, die bis 9. Januar 2022 in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, zu sehen ist, erscheint im Distanz Verlag ein Katalog mit zahlreichen Abbildungen der künstlerischen Arbeiten, einem Vorwort von René Zechlin, Texten von Eva Meijer, Julia Katharina Thiemann und Michelle Westerlaken, sowie vielen Zitate aus Literatur, Biologie, Sprachwissenschaft, Kunstgeschichte und Kultur. Der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums, René Zechlin, und Kuratorin Julia Katharina Thiemann stellen den Katalog am Dienstag, 7. Dezember 2021, 19 Uhr, im Anschluss an Führung durch die Ausstellung vor.

Es gilt die jeweils bei den Veranstaltungen aktuelle Corona-Verordnung. Soweit nicht anders angegeben, gilt die rheinland-pfälzische 2G-Plus Regel: Interessierte werden gebeten, die entsprechenden Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) mitzubringen. Bei weniger als 25 Nicht-Immunisierten kann auf Maske und Abstand verzichtet werden. Zur besseren Planung wird um Voranmeldung unter E-Mail hackmuseum@ludwigshafen.de gebeten.

Themenwanderung im Pfälzerwald: „Wandel im Verhältnis zwischen Mensch und Tier“

Zu einer Themenwanderung im Pfälzerwald mit Joachim Weirich vom Forstamt Bad Dürkheim lädt das Wilhelm-Hack-Museum im Begleitprogramm der Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“ ein, die bis 9. Januar 2022 in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, gezeigt wird. Am Samstag, 8. Januar 2022, ab 14 Uhr können Interessierte den Wald als Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren, Pilzen erleben. Dabei geht es um Fragen wie: Wie steht der Mensch dazu? Wie kommunizieren Tiere untereinander? Werden wir Spuren oder Behausungen von Tieren finden? Bei einem waldpädagogischen Spiel werden sich die Teilnehmer in ein (Lieblings-)Tier hineinversetzen. Und sie werden sich mit einem Tier „verabreden“, ob das klappt, ist vor Ort zu erleben. Treffpunkt für die rund dreistündige Wanderung ist der Waldparkplatz Weilach, zwischen Bad Dürkheim und Leistadt. Die Laufstrecke beträgt rund drei Kilometer. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind erforderlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung notwendig unter E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus.

Für nicht abgesagte Termine erhebt die Führerscheinstelle Storno-Gebühren

Der Bereich Straßenverkehr verlangt ab Montag, 6. Dezember 2021 für nicht abgesagte Termine bei der Führerscheinstelle Storno-Gebühren. Bei nicht wahrgenommenen und vorher nicht rechtzeitig stornierten Termine sind 22,50 Euro zu zahlen. Eine kostenlose, rechtzeitige Stornierung muss spätestens zwei Tage – also 48 Stunden – vor dem eigentlich gebuchten Termin erfolgen. Der Bereich Straßenverkehr hat sich für die Erhebung von Storno-Gebühren entschieden, weil es in den zurückliegenden Monaten wiederholt vorkam, dass Termine bei der Führerscheinstelle zwar gebucht, aber dann nicht wahrgenommen worden waren. Die nicht abgesagten Termine verfielen deshalb ungenutzt.

Dies betraf teilweise mehrere aufeinanderfolgende Termine, die sich Kunden in größerer Anzahl über die Online-Vergaben reserviert hatten. Das bedeutete ebenfalls, dass andere Kunden diese, bereits vergebenen, Termine nicht angeboten bekamen und sich ihre Wartezeiten auf einen Termin bei der Führerscheinstelle damit zwangsläufig verlängerten.

Wer über die Online-Vergabe einen Termin für die Führerscheinstelle bucht, meldet sich mit der dabei erhaltenen Terminkennung bei der Anmeldung im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes in der Achtmorgenstraße. Der Bereich Straßenverkehr bittet darum, pünktlich zum vereinbarten Termin zu erscheinen sowie die erforderlichen Unterlagen hierfür bereitzuhalten, da ansonsten die Bearbeitung des entsprechenden Anliegens nicht gewährleistet werden kann.

Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass das Betreten der Dienstgebäude nur unter der 3G-Regel zulässig. 3G-Regel bedeutet, dass die Besucher geimpft, genesenen oder negativ auf Corona getestet sein müssen, um die Gebäude betreten zu dürfen.