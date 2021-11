Frankeneck: Felsbrocken und Baum stürzen auf Straße

Frankeneck – Die Feuerwehren des Ausrückebereichs West, Frankeneck und Esthal, wurden am Dienstag, 30.11.2021, gegen 09:35 Uhr aufgrund eines 80×80 cm großen Felsbrockens, der zusammen mit einem Baum die L499/Talstraße in Frankeneck blockierte, alarmiert. Bei dem Felsabgang in direkter Nähe zu den angrenzenden Wohngebäuden wurde der Baum mitgerissen.

Der Fels wurde mittels Manpower und Hebeln von der Fahrbahn geräumt sowie der Baum in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Ortsgemeinde Frankeneck mittels Motorsäge beseitigt. Zur Beurteilung der Felswand, aus der sich der Felsbrocken gelöst hatte, wurden Ordnungsamt und die Bauabteilung der Verbandsgemeinde Lambrecht hinzugezogen. Während der Arbeiten musste die Talstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.