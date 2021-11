Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in Eschwege in der Straße „Unter dem Berge“ einen weißen VW Polo beschädigt. Der Schaden an der vorderen Stoßstange liegt bei 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Pkw mit Farbe besprüht; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Eschwege, nachdem Unbekannte bei einem weißen Ford Fiesta auf der Fahrerseite mit schwarzer Farbe das Wort „LIE“ aufgesprüht haben. Die Tat geschah zwischen Sonntagnachmittag 16.30 Uhr und Montagvormittag 11.00 Uhr in der Straße „Am Stadtgraben“ in Eschwege. Der Schaden liegt bei 400 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Klein-Lkw fährt gegen Verkehrsschild; Schaden 100 Euro

Einen Schaden von 100 Euro hat eine 36-jährige Frau aus Lengenfeld verursacht, die gestern Morgen gegen 10.35 Uhr in Eschwege aus Unachtsamkeit mit einem Klein-Lkw gegen ein Verkehrsschild gefahren war, was dadurch umgeknickt wurde. Die Kollision geschah in der „Oberen Friedenstraße“, als die Frau anfahren wollte und das Schild übersah. Der Schaden entfällt lediglich auf den Mast, an dem Klein-Lkw entstand kein Schaden.

Unfall beim Ausparken; Schaden 600 Euro

Am Montagnachmittag kam es zu einem „Parkrempler“ auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege. Gegen 16.45 Uhr hat eine 20-jährige Autofahrerin aus Melsungen beim Ausparken den in einer gegenüberliegenden Parkbucht stehenden Wagen eines 36-Jährigen aus Wanfried touchiert. Während das Fahrzeug der 20-jährigen Verursacherin augenscheinlich unbeschädigt blieb, entstand an dem geparkten Auto ein Schaden von 600 Euro.

Diebe klauen Rüttelplatte von Baustelle; Schaden 8500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Gestern Morgen ist der Diebstahl einer Rüttelplatte im Wert von 8500 Euro zur Anzeige gebracht worden, die von Unbekannten von einer Baustelle geklaut wurde. Die Maschine wurde zwischen Freitagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr von der Baustelle der Landesstraße L 3422 (Verbindung zwischen der Landesstraße L 3239 und Orferode) in der Gemarkung Bad Sooden-Allendorf/Orferode geklaut. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Pkw und Lkw kollidieren auf der B 27; Schaden 6500 Euro

Ein 34-Jähriger aus Colbitz hat am frühen Montagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17.55 Uhr befuhr der 34-Jährige mit einem Lkw samt Anhänger die B 27 von Wichmannshausen in Richtung Sontra und wollte auf besagter Strecke dann verbotswidrig entgegen der vorgeschriebenen Verkehrszeichenregelung nach links auf einen ehemaligen Parkplatz abbiegen. Hierbei kollidierte der 34-Jährige mit dem Pkw eines 41-Jährigen aus Rotenburg a.d. Fulda, der zuvor einen Lkw überholt hatte und nun auch im Begriff war, den davor befindlichen Lkw des 34-Jährigen zu überholen. Bei der folgenden Kollision entstand ein Schaden von 5000 Euro an dem Auto des 41-Jährigen. Der Lkw des 34-Jährigen ist mit einem Schaden von 1000 Euro, der Anhänger mit 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrerin rutscht gegen Leitplanke

Heute Morgen gegen 06.45 Uhr ist eine 21-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau auf der L 3235 zwischen Rommerode und Friedrichsbrück auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Die Frau blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da ihr Auto nicht mehr fahrbereit war, musste die Frau die Abschleppung ihres Autos organisieren.