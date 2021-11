Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Felsberg-Wolfershausen: Unbekannte Täter sprengen Fahrkartenautomaten und stehlen Geldkassette

Homberg (ots)

Felsberg-Wolferhausen

Sprengung Fahrkartenautomat Feststellzeit: Freitag, 26.11.2021, 23:31 Uhr Einen Fahrkartenautomaten im Bereich des Wolfershäuser Bahnhofs haben unbekannte Täter in den letzten Tagen oder Wochen gesprengt. Die Täter begaben sich zu dem Automaten, welcher an einem Fußweg zu den Bahnsteigen steht, und sprengten diesen mit unbekannten Mitteln auf. Durch die Explosion wurden Teile des Automaten bis zu 50 Meter weit geschleudert. Aus dem gesprengten Automaten stahlen die Täter die Geldscheinkassette mit einem nicht bekannten Bargeldbetrag. Die Tat wurde erst am vergangenen Freitag von einem Zeugen festgestellt, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Knüllwald-Remsfeld: Sportschuhe im Wert von mehreren zehntausend Euro aus Sattelauflieger gestohlen

Knüllwald-Remsfeld

Diebstahl aus Lkw-Sattelauflieger Tatzeit: 4.11.2021, 16:49 Uhr bis 25.11.2021, 09:33 Uhr Adidas-Sportschuhe im Wert von mehreren zehntausend Euro stahlen unbekannte Täter aus einem geparkten Lkw-Sattelauflieger auf dem Parkplatz „Schilfwiese“. Die Täter begaben sich zu dem abgestellten Auflieger und öffneten die verplombten Hecktüren. Anschlie0ßend stahlen sie über hundert Großkartons mit Sportschuhen. Vermutlich luden die Täter die Kartons in einen „Sprinter“ oder kleinen Lkw und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst später beim Abladen in Niedersachsen festgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740