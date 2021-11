Unfall im Begegnungsverkehr bei Gersfeld

Fulda (ots)

Am Montag, den 29.11.2021 gegen 07:37 Uhr ereignete sich auf der B279 zwischen Gersfeld-Altenfeld und Gersfeld-Hettenhausen ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Im Zuge dieses Verkehrsunfalls kam es zu enormer Staubildung in beiden Fahrtrichtungen, die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt.

Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Solms befuhr die B279 von Gersfeld-Hettenhausen kommend in Richtung Gersfeld-Altenfeld. Auf Höhe Kilometer 3,2 geriet dieser aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 64-jährige LKW-Fahrer aus Ostheim v.d. Rhön der mit seinem LKW in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, konnte gerade noch nach rechts in die Bankette ausweichen und somit einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der 52-jährige PKW-Fahrer streifte mit seiner linken Fahrzeugseite die linke Vorderradfelge sowie die Trittstufen des entgegenkommenden LKWs. Der 52-jährige Fahrer des PKW erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Klinikum Fulda verbracht. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2000 EUR. Am LKW entstand ein Sachschaden ebenfalls von etwa 2000 EUR.

Auto beschädigt

Fulda – Zwischen Donnerstag (25.11.), 14 Uhr und Freitag (26.11.), 18 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Von-Galen-Straße einen grauen Renault Megane. Die Täter zerkratzten den Lack auf der Fahrerseite und verursachten so 500 Euro Sachschaden. Das Auto stand vor einem Mehrfamilienhaus am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl mehrerer Videokameras

Eichenzell/Rothemann – Unbekannte stahlen am Montagmorgen (29.11.), gegen 6.45 Uhr, in der Hammelburger Straße mehrere Videokameras im Wert von circa 500 Euro vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses. Eine Kamera war im Außenbereich montiert, weitere Drei in einem Hausflur. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda – Im Gerloser Weg stahlen Unbekannte am Montag (29.11.), zwischen 5.40 Uhr und 14.30 Uhr, das vordere Kennzeichen FD-MA 809 eines schwarzen Mitsubishi Space Star. Das Auto stand auf einem Firmenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de