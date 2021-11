Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bundespolizei verbietet in Frankfurt am Main das Mitführen von Waffen und Messern aller Art

Frankfurt am Main, Wiesbaden, Hanau, Darmstadt, Gießen, Limburg, Mainz, Koblenz

(ots) – Für den Zeitraum vom 03.12. bis 05.12.2021 hat die

Bundespolizeidirektion Koblenz eine Allgemeinverfügung erlassen, die das

Mitführen von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen

sowie Messern aller Art in bestimmten Bahnhöfen und Streckenabschnitten im

Stadtgebiet Frankfurt am Main verbietet.

Das Mitführverbot gilt damit für den kommenden Freitag und Samstag, jeweils in

der Zeit von 19:00 bis 03:00 Uhr des Folgetages. Konkret von der Verfügung

betroffen ist der Hauptbahnhof Frankfurt am Main mit allen Ebenen (davon

ausgenommen ist lediglich der U-Bahnbereich).

Das Mitführverbot gilt ferner im Bereich der S-Bahnsteige der Stadtbahnhöfe

Konstablerwache und Hauptwache sowie die, zwischen diesen Haltepunkten liegenden

Bahnstrecken und den darauf verkehrenden S-Bahn-Zügen der Linien 1 bis 6 sowie 8

und 9. Mit dieser gefahrenabwehrenden Maßnahme beabsichtigt die Bundespolizei,

die Sicherheit der Reisenden aktiv zu erhöhen. Zum Schutz der Bürgerinnen und

Bürger wird die Bundespolizei verstärkt Kontrollen durchführen.

Ausgenommen von diesem Verbot sind u.a. Polizeikräfte, der Zoll, die Bundeswehr,

der bezirkliche Ordnungsdienst, die Feuerwehr, Rettungsdienste, medizinische

Versorgungsdienste, Sicherheitsdienste sowie Mitarbeitende von

Gastronomiebetrieben und Handwerker. Grund für den Erlass der Allgemeinverfügung

ist die erhöhte Anzahl von festgestellten Gewaltdelikten auf Bahnanlagen, bei

denen Waffen, insbesondere Messer, zum Einsatz kamen oder mitgeführt wurden.

Die Allgemeinverfügung der Bundespolizei finden Sie im Internet unter

nachfolgendem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/

Nohomepage/211126_allgemeinverfuegung_bpod-ko.html