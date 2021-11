Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Täter versucht Apotheke zu überfallen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (em) Gestern (29.11.2021) versuchte ein unbekannter Mann am

späten Nachmittag eine Apotheke zu überfallen. Schlussendlich ergriff er ohne

Beute die Flucht. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren

Zeugen.

Gegen 18.30 Uhr betrat der Täter in der Kalbacher Hauptstraße eine Apotheke.

Dort forderte er mit einem Messer bewaffnet eine 48-jährige Mitarbeiterin dazu

auf Bargeld auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach. Stattdessen

machte sie laut auf sich aufmerksam. Ihre Reaktion schlug den Täter

schlussendlich – ohne Beute – in die Flucht. Laut eines Zeugen soll er zunächst

in die Straße An der Grünhohl und anschließend in Richtung Talstraße geflohen

sein. Er soll im Verlauf der Flucht auf ein Fahrrad, möglicherweise ein

Mountainbike, gestiegen sein.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca.

170-180 cm, schlanke Statur, trug eine schwarze OP-Maske und Sonnenbrille, hatte

eine Kapuze aufgezogen und soll mit einem blauen Sportoberteil sowie einer

dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zu dem Täter und/oder der Tat machen? Sachdienliche Hinweise

nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-BAB 661: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (em) Gestern Abend (29.11.2021) kam es auf der A661 in

Fahrtrichtung Oberursel zwischen insgesamt vier Fahrzeugen zu einem

Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 21.25 Uhr waren ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer mit einer 54-jährigen

Beifahrerin auf der A661 in Fahrtrichtung Oberursel unterwegs. Sie befuhren

zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Eckenheim und Frankfurt-Heddernheim die

linke von zwei Fahrspuren. Als der Fahrer auf die rechte Spur wechseln wollte,

geriet der Pkw ins Schleudern und prallte mit der Front gegen die reche

Leitschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurück auf die

linke Fahrbahn geschleudert, wo es entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Da

die Front des Suzuki beschädigt war, war das Frontlicht defekt. Ein 35-jähriger

Fahrer eines Mercedes E220 sah das verunfallte Fahrzeug noch gerade rechtzeitig

und konnte zur rechten Seite ausweichen. Dennoch touchierte der Mercedes den

Suzuki noch leicht. Kurz darauf folgten ein Audi A3 und ein Mercedes CLS auf der

linken Fahrspur. Auch diese erkannten den Suzuki erst spät und konnten noch

gerade nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte der Mercedes CLS mit seiner

linken Front den Audi hinten rechts am Heck.

Der 20-jährige Suzuki-Fahrer sowie seine 54-jährige Mitfahrerin wurden stationär

in ein Krankenhaus aufgenommen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben nach

bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf

mehrere zehntausend Euro.

Während der Suzuki abgeschleppt werden musste, waren die anderen Autos noch

fahrbereit. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen

22.30 Uhr konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Oberursel wieder aufgehoben

werden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.