Einbrecher scheitern an Fenster,

Oberbrechen, Bischof-Blum-Straße, Sonntag, 28.11.2021, 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(wie)Am Sonntag scheiterten Einbrecher an einem Fenster und gelangten nicht in das Haus. Ein 59-Jähriger wurde in Oberbrechen von seinem Nachbarn über eine Beschädigung an einem seiner Fenster informiert. Bei genaueren Nachsehen stellte sich die Beschädigung schnell als Aufhebelversuch heraus. Die informierte Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Offensichtlich war es den Tätern nicht gelungen das Fenster mit Gewalt zu öffnen, somit blieb es beim Einbruchversuch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Randalierer im Parkhaus,

Limburg, Graupfortstraße, Montag, 29.11.2021, 16:20 Uhr

(wie)Am Montagnachmittag schlugen Jugendliche gegen geparkte Fahrzeuge in einem Parkhaus in Limburg. Eine Fußstreife der Polizei wurde in der Graupfortstraße angesprochen, da Passanten Jugendliche im nahe gelegen Parkhaus beobachtet hatten, die um die geparkten Fahrzeuge herumlaufen und teilweise auch dagegen schlagen würden. Die Beamten begaben sich in das Parkhaus und sahen die beschriebenen Jugendlichen auf dem obersten Parkdeck. Die Randalierer ergriffen sofort die Flucht, als sie die Polizei entdeckten. Eine 13-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung festgehalten werden. Sie war an einem Türgriff hängen geblieben und hatte sich die Jacke zerrissen. Das Mädchen wurde an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Bisher wurden keine Schäden an Fahrzeugen festgestellt oder gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Ungewöhnliche Unfallflucht,

Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Montag, 29.11.2021, 20:40 Uhr

(wie)Am Montag kam es in Obertiefenbach zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Ein unbekannter Täter war mit einem VW Golf mit gestohlenen Kennzeichen die Steinbacher Straße in Obertiefenbach gefahren. Auf dem Parkplatz des Rathauses kam der Golf von der Straße ab und fuhr direkt gegen einen Baum. Nach dem Unfall verließ die unbekannte Person die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der angebrachte Abschlepphaken des Golf steckte fest im Baumstamm, somit war das Auto nicht mehr zu bewegen. Insgesamt war das Fahrzeug extrem verdreckt. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.