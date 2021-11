Heidelberg: Stadtnotizen 29.11.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Heidelberger Bürgerfest auf Frühjahr 2022 verlegt

Das Heidelberger Bürgerfest 2022 wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation verlegt: Das für den 16. Januar 2022 geplante Bürgerfest soll nun im Frühjahr 2022 in der neuen Großsporthalle „SNP dome“ und rund um die Halle an der Speyerer Straße stattfinden.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärt dazu: „Das Heidelberger Bürgerfest lebt von den vielen Begegnungen der Menschen. Eine große Zahl an Vereinen und Institutionen aus der ganzen Stadt stellen sich vor. Für hunderte Ehrenamtliche und mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher ist das Heidelberger Bürgerfest alle zwei Jahre ein absoluter Höhepunkt. Ihnen wollen wir einen sicheren Rahmen bieten. Deshalb verlegen wir die Veranstaltung auf das kommende Frühjahr.“

Das Heidelberger Bürgerfest ist die zentrale Veranstaltung der Stadt Heidelberg für die Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerfest 2022 soll wieder eine außergewöhnliche Veranstaltung für alle Heidelbergerinnen und Heidelberger sowie Interessierte aus der Region werden. Es sind verschiedene Mitmachaktionen sowie ein spannendes und abwechslungsreiches Bühnenprogramm geplant. Zahlreiche Heidelberger Institutionen und Vereine sollen sich und ihre Projekte an Informationsständen auf dem Fest präsentieren.

Das Bürgerfest findet alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet statt – zuletzt 2020 im Patrick-Henry-Village, 2018 auf der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt und 2016 in den Campbell Barracks in der Südstadt.

Heidelberg zählt zu den zukunftsfähigsten Städten Deutschlands – Städteranking der Wirtschaftswoche: Bestwerte bei Jugendarbeitslosigkeit und Schulabschlüssen

Heidelberg zählt zu den zukunftsfähigsten Städten Deutschlands: Im neuen Städteranking 2021 des renommierten Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche belegt Heidelberg den vierten Platz unter 71 Großstädten bundesweit mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Universitätsstadt liegt damit unter anderem vor Städten wie München, Stuttgart und Berlin. Heidelberg überzeugt insbesondere mit der geringsten Zahl an Schulabgängern ohne Schulabschluss, der geringsten Jugendarbeitslosigkeit aller deutschen Großstädte sowie dem höchsten Anteil an Beschäftigten in wissensintensiven Dienstleistungen.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Das Städteranking zeigt, dass sich unsere Investitionen in die Zukunft unserer Stadt bezahlt machen. Durch den Ausbau von Kitas und einem hohen Personalschlüssel stehen Familien in Heidelberg hervorragende Betreuungsangebote für ihre Kinder zur Verfügung. In Bildung und die Modernisierung von Schulen investieren wir seit vielen Jahren auf hohem Niveau. Allein im aktuellen Doppelhaushalt stellen wir 26 Millionen Euro für Schulsanierungen zur Verfügung. Und durch die Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft in unserer Stadt ist Heidelberg auch für den Arbeitsmarkt der Zukunft sehr gut aufgestellt.“

Heidelberg: nachhaltig und zukunftsfähig in Wirtschaft, Ökologie und Sozialem

Mit dem sogenannten Nachhaltigkeitsindex vergleicht das Städteranking die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit verschiedener Städte. Er orientiert sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Untersucht werden die drei Teilbereiche Wirtschaft, Ökologie und Soziales: In allen drei Bereichen zählt Heidelberg der Studie zufolge zu den Top-Fünf-Städten Deutschlands.

Heidelberg punktet bundesweit vor allem mit folgenden Ergebnissen:

Anteil an Schulabgängern ohne Abschluss: 3,1 Prozent – Platz 1

Jugendarbeitslosenquote: 2,1 Prozent – Platz 1

Versorgung für Kinder: 19 pädagogische Fachkräfte auf 100 Kinderbetreuungsplätze – Platz 2

Forschungsinstitute: 12,6 Forschungsinstitute auf 100.000 Einwohner – Platz 2

Hightech-Gründungen: 5,6 Gründungen auf 10.000 Erwerbsfähige – Platz 2

Beschäftigte in Nachhaltigkeitsberufen: 6,8 je 1.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – Platz 3

Das Städteranking von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und IW Consult ist der umfangreichste Kommunencheck in Deutschland und wird jährlich veröffentlicht.

Seniorinnen und Senioren können Führerschein gegen kostenlose VRN-Jahreskarte tauschen – Angebot gilt vom 1. Dezember 2021 bis zum 22. August 2022

Mit dem Projekt „Bus und Bahn statt Führerschein“ will das Verkehrsministerium Baden-Württemberg mehr Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr locken. Seniorinnen und Senioren haben deshalb ab Mittwoch, 1. Dezember 2021, die Möglichkeit, ihre Fahrerlaubnis gegen eine kostenlose Jahreskarte für Bus und Bahn einzutauschen. Die Verkaufsstellen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) – zum Beispiel bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) – stellen gegen Vorlage einer Verzichtsbestätigung eine kostenlose „Karte ab 60“ aus. Diese ist zwölf Monate lang im gesamten Verkehrsverbund gültig und kann entweder gleich ab Dezember genutzt werden oder auf einen späteren Startzeitpunkt ausgestellt werden. Heidelberger Bürgerinnen und Bürger können auf ihren Führerschein bei der Führerscheinstelle oder den Bürgerämtern in den Stadtteilen verzichten und erhalten gleich eine Bestätigung. Um die kostenlose Jahreskarte zu erhalten, muss der Führerschein spätestens bis zum 22. August 2022 abgegeben werden.

Der Zugang zu städtischen Ämtern und Bürgerämtern ist bis auf weiteres nur noch mit 3G-Nachweis möglich. Termine für die Führerscheinstelle oder das Bürgeramt-Mitte können unter tevis-online.heidelberg.de gebucht werden. Die übrigen Bürgerämter in den Stadtteilen sind zu den aktuell geltenden Öffnungszeiten erreichbar.

Das Angebot gilt für alle Personen ab 65 Jahren oder Personen ab 60 Jahren, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, ein Ruhegehalt aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder Bezüge aus einer berufsständigen Versicherung beziehen. An dem Projekt beteiligen sich insgesamt 14 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Antragstellerinnen und Antragsteller beim VRN müssen ihren Erstwohnsitz im baden-württembergischen Teil des VRN-Gebiets haben. Die Rückgabe des Führerscheins bedeutet einen dauerhaften Verzicht auf die Fahrerlaubnis. Eine Neuerteilung kann frühestens nach einem Jahr beantragt werden. Dabei fallen Gebühren von mindestens 98,70 Euro an. Die Stadt Heidelberg bietet keine Gewähr dafür, ob die Voraussetzungen für den Erwerb der kostenlosen Jahreskarte vorliegen.

Hinweis: Weitere Informationen bietet das Verkehrsministerium online unter vm.baden-wuerttemberg.de. Näheres zur „Karte ab 60“ findet sich beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar unter www.vrn.de.

Neuer Impfstützpunkt ab 2. Dezember im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei – Stadt und Ärzteschaft bieten bis zu 200 Impfungen täglich / Weitere Angebote in Stadtteilen geplant / Angebot auf PHV in Vorbereitung

Die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Ärzteschaft bieten gemeinsam ein zusätzliches Impfangebot an: Ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, können sich Bürgerinnen und Bürger – nach vorheriger Terminvereinbarung – im neuen Impfstützpunkt im Hilde-Domin-Saal der Heidelberger Stadtbücherei impfen lassen. Die Stadt unterstützt zudem den Aufbau weiterer Angebote in möglichst vielen Stadtteilen. Auch auf Patrick-Henry-Village (PHV) ist wieder ein dauerhaftes Impfangebot in Vorbereitung. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und der Heidelberger Facharzt für Allgemeinmedizin und Leiter des Impfstützpunkts Drs./NL Albertus Arends stellten am Montag, 29. November, bei einem Pressetermin vor Ort das neue Angebot im Hilde-Domin-Saal vor.

Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie. Ich freue mich, dass gerade in Heidelberg so viele Menschen mitziehen und sich impfen lassen. Wir brauchen noch viel mehr Angebote. Deswegen gehen wir als Stadt gemeinsam mit der Heidelberger Ärzteschaft voran und bauen die Impfangebote weiter aus – in zentraler Lage wie hier in der Stadtbücherei, aber auch in den Stadtteilen: Dort werden wir Räume und Ausstattung bereitstellen, die von Heidelberger Ärztinnen und Ärzten für Impfaktionen genutzt werden können. Mein großer Dank gilt unseren Ärztinnen und Ärzten vor Ort für ihr großes Engagement.“

„Wir sind angesichts der zunehmenden Belastungen auf den Intensivstationen und der angespannten Lage in den Kliniken in der Verantwortung, mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften eine weitere Impfoffensive zu starten. Dafür fahren wir die Kapazitäten in Heidelberg jetzt nochmals hoch. Wir sind in der günstigen Lage, eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen der Stadt Heidelberg, den niedergelassenen Ärzten, der Universitätsklinik und anderen Kliniken sowie dem Gesundheitsamt zu haben“, sagt Drs./NL Albertus Arends, der ebenfalls betont: „Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie.“

Terminbuchung online erforderlich

Im neuen Impfstützpunkt im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei werden ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, montags bis freitags täglich von 8 bis 18 Uhr Impftermine angeboten. Der Link zu der Terminbuchungsseite ist zu finden unter www.heidelberg.de/impfen > „Regelmäßige Impfangebote“. Der Zugang zum Impfstützpunkt ist nur mit einem vorab vereinbarten Termin möglich. Vor Ort werden zwei Impfkabinen aufgebaut, in denen jeweils die Datenerfassung, Beratung und Impfung in einem Zug erfolgt. Nach einer Anlaufphase in den ersten Tagen sollen im neuen Impfstützpunkt täglich bis zu 200 Impfungen erfolgen.

Der Impfstützpunkt in der Stadtbücherei ist zentral gelegen und gut erreichbar mit dem öffentlichen Nahverkehr über die Haltestellen Stadtbücherei und Römerstraße. Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern P12 Stadtbücherei und P1 Poststraße.

Die Organisatoren des Impfangebots bitten alle Impfwilligen, das „Aufklärungsmerkblatt“ und den „Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung“ bereits vor ihrem Impftermin durchzulesen und diese vorausgefüllt zum Impftermin mitzubringen. Dadurch können die Abläufe vor Ort beschleunigt werden. Die Formulare stehen zum Herunterladen und Ausdrucken auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (rki) bereit.

Weitere Impfangebote mit Unterstützung der Stadt: Planungen in Stadtteilen und auf PHV

Daneben will die Stadt in Stadtteilen Räume und Ausstattung bereitstellen, die von lokalen Ärztinnen und Ärzten für Impfaktionen genutzt werden können. Erste Planungen und Gespräche laufen bereits.

Die Stadt steht zudem in engem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis, um über die von dort betreuten mobilen Impfteams des Landes weitere Impfmöglichkeiten im Stadtgebiet anzubieten. Ergänzend zu den Impfangeboten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gibt es bereits unter anderem eine dauerhafte Impfaktion (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie (Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg). Daneben wird in den Räumen des ehemaligen Supermarktes auf Patrick-Henry-Village (PHV), in dem vormals das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) und später das Impfzentrum Rhein-Neckar betrieben wurde, ebenfalls ein dauerhaftes Impfangebot entstehen. Die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen laufen bereits. Auch hier kooperieren Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg eng, um noch vor Weihnachten ein Impfangebot machen zu können. Geplant sind in PHV mindestens 800 Impfungen pro Tag. Mehr Informationen zu Terminvereinbarungen und Impfaktionen gibt es im Internet unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen. Eine Reaktivierung des geschlossenen Kreisimpfzentrums im Gesellschaftshaus Pfaffengrund ist von Seiten des Landes nicht geplant.

Einen Überblick zu Impfangeboten in Heidelberg stellt die Stadt auf ihrer Internetseite unter www.heidelberg.de/impfen zur Verfügung. Infos zur Corona-Pandemie gibt es unter www.heidelberg.de/coronavirus.

Büchereibetrieb läuft nach 2G-Regel weiter – Schnupperausweis für Impfung

Wegen des neuen Impfstützpunktes wurden für die kommenden drei Monate alle Termine des Kulturprogramms im Hilde-Domin-Saal abgesagt. Die Stadtbücherei und mit ihr die Kunst- und Literaturschaffenden, deren Auftritte ausfallen oder verlegt werden, unterstützen damit aktiv die Impfkampagne der Stadt Heidelberg. Die Stadtbücherei ist einer der wichtigsten Orte für literarische Begegnungen in Heidelberg. Voraussichtlich ab März 2022 wird das Kulturprogramm wiederaufgenommen.

Der Büchereibetrieb ist davon nicht betroffen. Alle vollständig Geimpften und Genesenen können den Service zu den gewohnten Öffnungszeiten nutzen (2G-Regel). Alle Bürgerinnen und Bürger, die zur Impfung in den Hilde-Domin-Saal kommen, erhalten von der Stadtbücherei einen Geschenk-Gutschein für einen Schnupperausweis, mit dem sie sich unter Einhaltung der 2G-Regeln für eine dreimonatige kostenfreie Nutzung der Bibliotheksangebote anmelden können. Die Gutscheine können bis zum 31. Dezember 2022 eingelöst werden.