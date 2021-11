Aggressiver Mann beleidigt Polizeibeamten

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntag 28.11.2021 gegen 16:00 Uhr teilte ein Kind telefonisch mit, dass sein Vater seine Mutter beleidigen würde. Auch habe sein Vater sein Handy beschädigt. Der Sohn und seine Mutter hatten die Wohnung bereits verlassen. Beim Aufsuchen der Wohnanschrift in der Hauptstraße konnte der 42-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Der 42-Jährige kam einer mehrfachen Aufforderung, zum Verlassen der Wohnung nicht nach und zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ.

So forderte er die Beamten in Boxstellung zum Kampf auf. Nach der Androhung eines Distanz-Elektroimpulsgeräts (DEIG) umgangssprachlich Taser genannt sowie der Androhung des Einsatzes vom Diensthund konnte der 42-Jährige auf dem Boden fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wurden die Beamten mehrfach beleidigt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen und übernachtete bei Freunden. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Holzmännchen beschädigt

Dudenhofen (ots) – Am Sonntag 28.11.2021 gegen 01:30 Uhr wurden im Bereich der Iggelheimer Straße diverse Holzmännchenaufsteller beschädigt, die zum freiwilligen Tempo 30 animieren sollen. Als eine im Verdacht stehende Gruppe Jugendlicher am Skatepark kontrolliert werden sollte, ergriff diese die Flucht.

Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren konnten jedoch ergriffen werden. Gegen diese wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Diebstahl aus Firma

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 27.11.2021 (13:00 Uhr) bis 28.11.2021 (13:45 Uhr) sind unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Firma in der Dieselstraße eingebrochen. Aus dem Inneren wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel abgetreten

Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden an zwei Fahrzeugen, die in der Mozartstraße bzw. in der Iggelheimer Straße geparkt waren, die Außenspiegel abgetreten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweis 500 Euro. Inwieweit diese Beschädigungen mit der Sachbeschädigung der Holzmännchen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Iggelheimer Sraße und der Mozartstraße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.