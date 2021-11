Mit Sprengstoff beladener Lastwagen prallt in Baustellenabsperrung

Mörfelden/A5 (ots) – Am Montag 29.11.21 gegen 10.20 Uhr, prallte der 63-jährige Fahrer eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens samt Anhänger auf der A 5, in Fahrtrichtung Darmstadt, aus bislang unbekannter Ursache auf einen auf der rechten Fahrspur zur Absicherung einer Baustelle aufgestellten Sperranhänger. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von insgesamt über 200.000 Euro.

Der 63-Jährige wurde mit Verletzungen leichterer Art in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 56-jähriger Mitarbeiter der Baustellenfirma, der auf dem Beifahrersitz des Lastwagens saß, an dem der Sperranhänger angebracht war, wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Er musste nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von dem mit Sprengstoff beladenen Lastzug ging keinerlei Gefahr aus. Der Verkehr in Fahrtrichtung Darmstadt konnte auf den übrigen freien Fahrspuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Ladung wurde bei dem Aufprall nicht beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Sprengstoff, der unter anderem für Sprengungen beispielsweise in Bergwerken Verwendung findet.

Unfallflucht – Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntagabend den 28.11. gegen 18:00 Uhr bis zum 29.11. gegen 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Höngenstraße in Rüsselsheim. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen Smart, welcher am Fahrbahnrand geparkt war. Beschädigt wurde der vordere Kotflügel, auf der Fahrerseite.

Der Sachschaden an dem Pkw des Geschädigten beläuft sich in etwa in auf 2.500 Euro. Die Polizeistation Rüsselsheim, Telefonnummer 06142 6960, bittet um Hinweise.

Keine Verletzten nach Wohnhausbrand

Mörfelden-Walldorf (ots) – Aus bislang nicht bekannter Ursache brach am Montag (29.11.), gegen 12.30 Uhr, im Anbau eines Wohnhauses in der Langstraße ein Brand aus. Die beiden Bewohner, eine 65 Jahre alte Frau und ihr 70-jähriger Ehemann wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, blieben nach derzeitigem Kenntnisstand aber unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 14.00 Uhr weitestgehend abgeschlossen. Die Räumlichkeiten sind nach dem Feuer unbewohnbar. Das Ehepaar wird zunächst anderweitig unterkommen müssen.

Zur Höhe des Schadens sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei (Kommissariat 10) werden nun die weiteren Ermittlungen und Untersuchungen in diesem Zusammenhang übernehmen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 26.11.21 zwischen 13-13.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Opelstraße in Mörfelden ein geparkter dunkelgrauer Seat Ateca beschädigt.

Der unbekannte Verursacher, der wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken den geschädigten Pkw streifte, entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Verkehrsunfallflucht – Kind wurde verletzt

Groß-Gerau (ots) – Am Montag 29.11.21 gegen 07:30 Uhr, kam es in Groß-Gerau, an der Kreuzung Gernsheimer Straße/Europaring, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Kind, welches mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollte, war bei Grünlicht der LZA in den Kreuzungsbereich (Richtung Dornberger Pforte) eingefahren. Hierbei wurde das Kind von einem Pkw, welcher aus Richtung Berkach kam, am Hinterrad touchiert und zu Boden geschleudert.

Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem Sturz wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen, die sich zur Unfallzeit an der Kreuzung befanden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152-1750 entgegen.

Wohnmobil geplündert

Nauheim (ots) – Ein in der Bachgasse geparktes Wohnmobil geriet am Samstagabend (27.11.), in der Zeit zwischen 19.00 und 20.50 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in den Camper. Anschließend ließen sie dort diverse Campingutensilien sowie zwei auf der Fahrradhalterung deponierte E-Bikes mitgehen.

Der Schaden beträgt insgesamt mindestens 5.000 Euro. Hinweise von Zeugen in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Einbruch in Wertstoffhof – Polizei nimmt 2 Verdächtige fest

Riedstadt (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend (27.11.), gegen 22.15 Uhr, wie sich zwei Unbekannte über ein Tor Zugang auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Wilhelm-Leuschner-Straße verschafften. Er verständigte die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnten anschließend auf dem Hof zwei 33 und 45 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Abgesehen hatte es das Duo offenbar auf in Container gelagerten Elektro- Metallschrott. Zudem stellten die Ordnungshüter zwei Fahrräder bei den Männern sicher und prüfen nun, ob die Räder möglicherweise Diebstählen zuzuordnen sind.

Die zwei Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls.

Darmstadt

Einbrecher in der Schule – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Die Wilhelm-Leuschner-Schule in der Bessunger Straße geriet in der Nacht zum Samstag (27.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter schlugen zunächst die Scheibe zu einem Lehrerzimmer ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude.

Anschließend durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume und ließen hierbei unter anderem den Inhalt einer Geldkassette sowie Getränke mitgehen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

Wohnungseinbrecher in Arheilgen und Eberstadt

Darmstadt (ots) – Zwei Wohnungseinbrüche wurden der Polizei am Samstag (27.11.) gemeldet. In der Zeit zwischen 16.20 und 18.15 Uhr, drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Reihenhaus “Am Trockenbusch” in Eberstadt ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zwischen 18.50 und 22.35 Uhr suchten sich Einbrecher zudem ein Einfamilienhaus im Malvenweg in Arheilgen aus. Dort hebelten die Täter zunächst eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher öffneten und durchwühlten nahezu alle Schränke, wurde aber offenbar nicht fündig und zogen ohne Beute wieder ab.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist unklar. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Einbruch in Gaststätte

Darmstadt (ots) – Drei Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (28.11.), kurz vor 5.00 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zugang in eine Gaststätte in der Lauteschlägerstraße. In dem Lokal entwendeten sie anschließend ein Geldkassette sowie ein Mobiltelefon und versuchten zudem einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge bemerkte die Täter. Das Trio flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort.

Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Mit ihrem rabiaten Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Transporter im Visier von Kriminellen

Darmstadt (ots) – Ein in der Kahlertstraße geparkter grauer Transporter der Marke Opel geriet in der Nacht zum Sonntag (28.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Weise über eine Fahrzeugtür in den Innenraum und ließen dort unter anderem einen Rucksack samt Notebook sowie Bekleidung mitgehen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Darmstadt-Dieburg

Vollsperrung nach Unfall mit zwei Fahrzeugen

Ober-Ramstadt/B426 (ots) – Wegen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag 29.11.21 zugetragen hat, ist derzeit die Bundesstraße 426 und der Lohbergtunnel in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 16.50 Uhr wurde die Polizei über den Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen der Nieder-Ramstädter-Straße und der Darmstädter Straße informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Audi. Bei dem Zusammenstoß wurden ersten Erkenntnissen zufolge die beiden Fahrer, ein 81- und ein 23-Jähriger, verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zum Verletzungsgrad können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter angefordert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die aktuelle Sperrung im dortigen Bereich kann noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den dortigen Bereich weiträumig zu umfahren.

Stadthalle mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Die Stadthalle in der Bürgermeister-Ruhl-Straße rückte in das Visier unbekannter Vandalen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde die Fassade bereits im Tatzeitraum zwischen vergangenen Montag (22.11.) und Dienstag (23.11.) mit roter und blauer Farbe beschmiert. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern derzeit an.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 in Dieburg sind mit der Farbschmiererei betraut und fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

In Ergänzung zu „Spiegel abgetreten und geflüchtet

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem am vergangenen Donnerstag (25.11.) die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge, unter anderem in der Schillerstraße, beschädigt wurden, sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, soll ein wichtiger Zeuge die beiden Tatverdächtigen beobachtet haben und ihnen kurzzeitig in der Friedrich-Ebert-Straße nachgerannt sein. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden mehr als fünf Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg ist mit den Fällen betraut und bittet um Kontaktaufnahme des Mannes, der dem flüchtigen Duo hinterhergerannt ist. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden. Diese sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Jugendliche durchsuchen Auto nach Wertsachen

Fürth (ots) – Beim Durchstöbern eines unverschlossenen Busses, sind am Sonntagabend 28.11.21 vier Jugendliche erwischt worden. Die zuvor mitgenommene Winterjacke im Wert von etwa 250 Euro ließen sie auf der Flucht zurück. Bei der Nacheile konnte ein 16-Jähriger vom Bestohlenen selbst festgehalten werden. Seine zwei gleichaltrige Freunde wurden durch die alarmierte Polizeistreife im Bereich des Bahnhofs geschnappt.

Die Vierergruppe wurde von den Besitzern selbst gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie den auf dem Grundstück “In den Betten” den abgestellten Bus durchsuchten. Auf der Wache wurde wegen des Diebstahls Anzeige erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ein Jugendlicher in eine Wohngruppe gebracht. Seine zwei Freunde gingen zurück in deren Familien.

Brennender Toiletteneimer im Starkenburg-Stadion

Heppenheim (ots) – Der Brand eines Toiletteneimers ist am Sonntag 28.11.21 in der Hagenstraße, im Gebäudekomplex des Starkenburg-Stadions, entdeckt worden. Durch das Feuer ist der Mülleimer verbrannt sowie der Papierhandtuchhalter über dem Eimer geschmolzen. Zudem hat das Feuer und die Rußentwicklung ein Fenster und eine Kabinenwand beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Für die Brandbekämpfung gegen 18.45 Uhr hat die Feuerwehr Heppenheim auch eine Drehleiter vorgehalten. Die Kriminalpolizei (K 10) ist jetzt am prüfen, ob Brandstiftung vorliegt. Wer Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte in Heppenheim unter Tel: 06252 / 706-0.

Beute in Büroräumen gemacht

Lorsch (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle Büroräume im “Otto-Hahn-Ring” aufsuchten und Beute machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten am Montagmorgen 29.11.21 gegen 08 Uhr, unter Einwirkung von Gewalt in die Büroräume. Dort erbeuteten sie neben Bargeld, auch ein Handy und Laptop.

Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Lagerhalle im Visier Krimineller

Heppenheim (ots) – Eine Lagerhalle in der Weiherhausstraße rückte im Tatzeitraum zwischen Donnerstag (25.11.) und Montag (29.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Lagerhalle, in der unter anderem Fahrzeugreifen deponiert sind.

Im Inneren angelangt, hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen noch andauernder Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

Handwerker-Autos aufgebrochen

Mörlenbch/Rimbach (ots) – Werkzeug im Wert von über 3000 Euro sind aus zwei Handwerker-Autos gestohlen worden. Die Aufbrüche in Rimbach-Zotzenbach und Mörlenbach wurden am Samstagmorgen (27.11.) entdeckt. In beiden Fällen handelt es sich um Fahrzeuge von Elektrikern.

In Rimbach-Zotzenbach schlugen die Täter die Heckscheibe des Firmenfahrzeugs in der Philipp-Reis-Straße ein. In Mörlenbach ist eine Seitenscheibe betroffen. Aus den Fahrzeugen schnappten sich die Täter Werkzeugkisten, Bohrmaschinen und Spezialwerkzeug. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 0612152 / 706-0.

Odenwaldkreis

Brand in einem Mehrfamilienhaus – Eine Person leblos geborgen

Michelstadt (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand in einer Wohnung im Wiesenweg, bei dem der 53-jährige Wohnungsinhaber gestorben ist, haben Brandermittler des Kommissariats 10 in Erbach am Montag (29.11.) den Brandort aufgesucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass der 53-Jährige mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen sein könnte. Durch den Schwelbrand hat sich ein massiver Rauchgasniederschlag gebildet. Der 53-Jährige hatte wohl noch vergeblich versucht, sich aus der Wohnung zu retten. Infolge der Rauchgasintoxikation verstarb der Mann.

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Böllstein (ots) – Am Montag 29.11.21 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Odenwälder die K211 von der Spreng kommend in Fahrtrichtung Böllstein. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Böllstein kommt dem Audi ein weißer Pkw entgegen und kollidiert mit dessen linken Außenspiegel. Der entstandene Schaden wird auf 200 EUR geschätzt.

Der weiße Pkw entfernt sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

25 Autos beschädigt – Polizei nimmt Hinweise entgegen

Reichelsheim (ots) – Die Polizei fahndet aktuell nach einem 1,80 Meter großer Mann mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze oder einem Kapuzenpullover. Neben dem, dass der Gesuchte mehrere Mülltonnen umgeworfen hat, beschädigte er auch mindestens 25 Fahrzeuge.

Am Sonntagabend (28.11.) wurde der Mann gegen 21.45 Uhr von einem Zeugen verfolgt. Der Täter zog seine Spur vom Amselweg über die Panoramastraße, Waldstraße und der Mergbachstraße. An den Autos riss oder knickte er die Scheibenwischer ab. Offensichtlich stand der Verfolgte unter Alkoholeinfluss. Das von ihm benutzte Fahrrad ließ er in der Waldstraße zurück und verschwand in einem Hof in der Mergbachstraße. Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, hatte er zuvor das Fahrrad in der Waldstraße gestohlen.

Wer hat den Gesuchten noch beobachtet? Wer kann Hinweise zu ihm geben? An dem Tattag trug der Mann weiße Sportschuhe. Zudem hatte er eine Tüte mit dem Aldi-Aufdruck dabei.

Alle Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei (K 41) in Erbach entgegen.

Telefon: 06062 / 953-0.

