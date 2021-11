PKW-Brand, Technischer Defekt oder Brandstiftung?

Bingen am Rhein

Am 27.11.2021, ab 23.52 Uhr, gehen per Notruf und Amtsleitung mehrere Anrufe über einen brennenden PKW auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost ein. Bei Eintreffen der Streife bestätigen sich die Meldungen. Ein auf dem Parkplatz im hinteren rechten Bereich stehender VW Touareg steht in Vollbrand. Brandherd ist dabei der Bereich um das hintere rechte Rad und den darüber befindlichen Tankdeckel. Von dort greift der Brand auf das gesamte Fahrzeug über. Durch die Feuerwehr wird der Brand gelöscht. Im Fahrzeug befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen. Die Brandursache ist unklar, aufgrund der für einen technischen Defekt eher ungewöhnlichen Brandstelle besteht der Verdacht einer möglichen Brandstiftung. Ein Brandbeschleuniger kann im Nachgang zu den Löscharbeiten nicht aufgefunden werden. Das Fahrzeug wird sichergestellt und die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Die Polizei Bingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

Verstoß gegen Waffengesetz

Kirn

Am Vormittag des 27.11.2021 führten Kräfte hiesiger Dienststelle eine Fußstreife im Kirner Stadtgebiet durch. Hierbei konnte ein 35-jähriger Mann angetroffen werden, der der Polizei „kein gänzlich Unbekannter“ ist. Im Rahmen der Personendurchsuchung konnten bei ihm ein Einhandmesser sowie eine geladene Schreckschusspistole aufgefunden und umgehend sichergestellt werden. Er verfügt über keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse und wird sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Betrunkener 19-Jähriger überfährt Verkehrszeichen

Bad Kreuznach, Mainzer Straße

Am 28.11.2021 gegen 03:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße in Bad Kreuznach, Stadtteil Planig. Hierbei befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer, aus Bingen am Rhein, die B428 in Fahrtrichtung Mainzer Straße. Am dortigen Kreisel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Das Fahrzeug wurde hierbei stark im Frontbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich stark alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholfahrt endet im Vorgarten in Langenlonsheim – Fahrer flüchtet

Langenlonsheim

Am 28.11.2021 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Weidenstraße in Langenlonsheim. Hierbei befuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer Die Weidenstraße aus Richtung B48 in Fahrtrichtung Naheweinstraße. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Audi. Dadurch kam er wenig später nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und endete schließlich im Vorgarten eines dortigen Anwesens. Der Fahrer flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Naheweinstraße. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte er dabei beobachtet werden, sodass die Beamt_Innen der PI Bad Kreuznach den Fahrer kurz darauf antreffen konnten. Der kurze Hosen tragende Fahrer (bei Temperaturen um den Gefrierpunkt) beatmete das Atemalkoholgerät mit 1,89 Promille, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf ca. 11.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Belästigung einer 61jährigen Frau

Bad Kreuznach

Am 26.11.2021, um 05:40 Uhr, befand sich eine 61jährige Frau an einer Bushaltestelle in der Salinenstraße (in Höhe der dortigen Commerzbank), um dort auf einen Bus zu warten. Nach kurzer Zeit kam eine männliche Person dazu, sprach sie an und griff ihr ohne Vorankündigung an die Brust. Die Frau schlug die Hand des Mannes weg und stieß ihn schließlich von sich. Kurz danach entfernte sich der Mann Richtung stadtauswärts.

Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: ca. 45 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, dunkle Kleidung, kurze Haare

Hinweise zu dem Täter können jederzeit bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach getätigt werden.

versuchter Einbruch

Kriegsfeld

Am 25.11.21, zwischen 11:00 h und 16:45 h wurde versucht im Rosenweg die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. An der Tür konnten Hebelspuren aufgefunden werden. Es blieb beim Versuch. Wie die bislang unbekannten Täter in das Haus kamen ist noch unklar. Entwendet wurde nichts.

Betrunkener PKW-Fahrer fährt nach Abkommen von der Fahrbahn mehrere Kilometer auf beschädigter Felge

Guldental – Kreuznacher Straße

Am 25.11.2021 gegen 22:10 Uhr meldete eine aufmerksame 48-jährige Dame aus dem Landkreis Bad Kreuznach, dass ihr soeben ein PKW in der Ortslage Guldental aufgefallen sei. Der dazugehörige Fahrer mache darüber hinaus einen alkoholisierten Eindruck. Die Streifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach staunte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme nicht schlecht, wies der 51 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms doch eine Atemalkoholkonzentration von 1,83 Promille auf. Zudem stellte sich heraus, dass er bevor er in der Ortslage von Guldental anhielt, mit seinem PKW auf der B 41 von der Fahrbahn abgekommen war und sein rechter Vorderreifen dadurch platzte. Anstatt anzuhalten setzte er seine Fahrt auf der Felge fort, bis er sich schließlich zum „Reifenwechsel“ entschloss. Dazu kam es dann jedoch nicht mehr, vielmehr erwartet den Mann jetzt zumindest ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und sein Führerschein wurde sichergestellt.