Arbeitsunfall auf Baustelle Am Rodelberg

Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle Am Rodelberg. Dort waren in einem Rohbau zwei Bauarbeiter in einem Aufzugsschacht vom dritten Obergeschoss in das Erdgeschoss abgestürzt. Diese wurden dabei schwer verletzt. Ein Bauarbeiter wurde von Kollegen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie gebracht, der andere verblieb im Aufzugsschacht.

Die Feuerwehr traf zeitgleich mit dem Rettungsdienst ein und unterstütze das Rettungsdienstpersonal mit zwei Trupps bei der Erstversorgung und Betreuung der Patienten.

Nach der notfallmedizinischen Behandlung unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport der Verletzten in die Rettungswagen, mit denen sie im Anschluss in Mainzer Krankenhäuser transportiert wurden.

Die Unfallursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Neben der Feuerwehr waren zwei Streifen der Polizei, drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge im Einsatz. Die Gewerbeaufsicht wurde hinzugezogen.

Brand in der Mainzer Neustadt

Zu einem Brand in die Leibnizstraße in der Mainzer Neustadt wurde die Berufsfeuerwehr Mainz zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Stadt am heuten Sonntagnachmittag um 15:51 Uhr alarmiert.

Bereits während der Anfahrt der ersten Kräfte wurde über der Neustadt eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. In der Folge gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr ein. Vor Ort brannte ein Fahrzeug in einer Garage im Hinterhof. Das Feuer hatte bereits auf eine an die Garage angeschlossene Hinterhofbebauung übergriffen. Die Bebauung erstreckte sich über mehrere Gebäude in der Leibnizstraße. Da das Feuer drohte, auf mehrere Wohngebäude überzugreifen, wurde durch die ersten Kräfte die Alarmstufe erhöhte und weitere Kräfte beider Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Weisenau nachalarmiert. Durch den Einsatz von 4 C-Rohren und 15 Atemschutzgeräten konnte eine Brandausbreitung verhindert und das Feuer gelöscht werden. Die Bewohner der bedrohten Gebäude konnten diese bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen und blieben alle unverletzt. Sie wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einem Bus der Mainzer Mobilität untergebracht, konnten nach dem Einsatz jedoch alle wieder zurück in ihre Wohnungen.

Durch die Konstruktion der in großen Teilen mit Holz verkleideten Hinterhofbebauung waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig, die sich bis in den frühen Abend zogen. Die verwaisten Feuerwachen wurden in dieser Zeit durch die Freiwilligen Feuerwehren Mainz-Mombach, Mainz-Bretzenheim und Mainz-Marienborn besetzt.

Fahrer eines Tretrollers bei Verkehrsunfall mit Linienbus tödlich verletzt

Mainz-Altstadt – Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr wurde der Fahrer

eines Tretrollers beim Zusammenstoß mit einem Linienbus in der Schillerstraße

tödlich verletzt. Der Fahrer des Tretrollers befuhr unmittelbar vor dem

Linienbus die Schillerstraße in Richtung Gautor. In Höhe der Einmündung zur

Kleinen Langgasse kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Dabei

geriet der Fahrer des Tretrollers unter den Linienbus. Die zeitnah

eingetroffenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Rollerfahrers

feststellen. Die Polizei konnte die Identität des Rollerfahrers bislang nicht

zweifelsfrei feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit den

Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Die Schillerstraße ist seit dem

Unfall in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über die Große Langgasse

umgeleitet. Der 22-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde von

Seelsorgern betreut. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, unter 06131 654110 zu melden.

Person unter Bus eingeklemmt und tödlich verletzt

Die Feuerwehr Mainz wurde heute gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person unter einem Bus in den Kreuzungsbereich Schillerstraße Ecke Kleine Langgasse alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr lag eine Person unter dem Bus. Da die Person für den Rettungsdienst nicht erreichbar war, wurde der Bus durch die Feuerwehr mittels Hebekissen angehoben und die Person unter dem Bus hervorgeholt. Durch den Notarzt konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden.

Da zu diesem Zeitpunkt viele Personen in diesem Bereich unterwegs waren wurden mobile Sichtschutzwände aufgebaut. Zusammen mit dem Rettungsdienst und der im weiteren Einsatzverlauf eingetroffenen Notfallseelsorge wurden neben dem Busfahrer auch Augenzeugen des Unfalls betreut.

Wegen der für die Einsatzmaßnahmen voll gesperrten Schillerstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Neben der Feuerwehr waren die Polizei mit mehreren Streifenwagen, der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Notfallseelsorge im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt alarmiert. Ihr Ausrücken war jedoch nicht mehr erforderlich.

Entflohene Pferde auf der Autobahn

Worms-Mörstadt – Über den polizeilichen Notruf wird am Freitag,

26.11.2021, um 17:27 Uhr gemeldet, dass sich zwei Pferde auf der A61

Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt befinden

würden. Wenig später wird gemeldet, dass die Pferde zwischenzeitlich zu einem

nahegelegenen Parkplatz gelaufen wären. In diesem Bereich wird eine Vollsperrung

in beide Fahrtrichtungen eingerichtet, um eine Gefahr für die Tiere sowie für

die Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Es entsteht ein nicht unerheblicher

Rückstau im Feierabendverkehr. Die eingesetzten Beamten der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, PI Alzey sowie der PI Worms begeben sich

teilweise zu Fuß auf die Suche nach den beiden entflohenen Pferden. In der

Dunkelheit kann das Wiehern der Pferde vernommen werden. Die Beamten gehen den

Geräuschen nach und können die Pferde in einem Feld in der Nähe der Autobahn

feststellen. Die unverletzten Pferde können der zwischenzeitlich verständigten

Halterin übergeben werden. Die Sperrung wird im Anschluss aufgehoben.

Sachbeschädigung an einem Kiosk

Nierstein, Bahnhof

Die Betreiberin eines Kiosks am Niersteiner Bahnhof meldet eine Sachbeschädigung an ihrem Kiosk. Zum einen wurde eine Pflanze aus einem Kübel gerissen und auf den Asphalt geworfen, zum anderen wurde eine Kunststofffensterbank aus der Verankerung gerissen. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 27.11.21, 18.30 Uhr auf Sonntag, 28.11.21, 08.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, unter der 06133-9330.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Münster-Sarmsheim, 28.11., Rheinstraße, 21:15 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit konnte ein amtsbekannter 31-Jähriger im PKW seines Chefs festgestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weiterhin ergaben sich deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums, was ein Test bestätigte. Weiterhin wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel im Fahrzeug gefunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Verstoß gegen das Waffengesetz; Fahren unter Drogeneinfluss

Bingen, 28.11., Koblenzer Straße, 21:06 Uhr. Gemeldet wurde ein in Schlangenlinien fahrender Peugeot. Der Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 44-Jährige gab dabei zu, keinen Führerschein zu besitzen und Kokain konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung fanden sich eine weiße Substanz, ein gerollter Geldschein sowie ein Schlagstock. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung

Bingen, 27.11., 05:00-16:00 Uhr, Mainzer Straße. Unbekannte trennten im genannten Zeitraum einen Metallzaun auf und betraten das Gelände der Binger Schiffswerft. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Sache.

Fahrzeugbrand

Am 27.11.2021 gegen kurz vor Mitternacht ging die Meldung über ein brennendes Fahrzeug auf dem Mitfahrerparkplatz Bingen-Ost ein. Durch die sofort entsandte Streife konnte ein in Vollbrand stehender SUV festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bingen gelöscht. Am komplett ausgebrannten PKW entstand Totalschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Grund für die Entzündung ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Abklärung der Brandursache sichergestellt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am frühen Morgen des 28.11.2021 gegen 05:00 Uhr kontrollierten Beamten der Polizei Bingen in der Rheinstraße ein Fahrzeug. Aus dem Fahrzeuginnenraum war Alkoholgeruch wahrnehmbar, der 27-jährige Fahrer erklärte zunächst, dass dies am Beifahrer liegen würde. Man sei gemeinsam auf einer Feier gewesen und der Beifahrer habe dort Alkohol getrunken. Im Rahmen der Kontrolle können jedoch Anzeichen für einen Alkoholkonsum auf Seiten des Fahrers gewonnen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht und ergab einen Wert von 0,67 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte sich der Alkoholtest bestätigen muss der Fahrer mit einer Geldbuße von mindestens 500EUR, sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.11.2021 um 16:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in er Hitchinstraße einen 36-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da der Fahrer den PKW seines Bruders nutzte wird dieser sich ebenfalls strafrechtlich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau und zwei leichtverletzten Männern

Nierstein-Schwabsburg

Am Samstag, dem 27.11.2021, um 14.13 Uhr befuhr ein 48-jähriger Oppenheimer mit seinem Pkw die K 38, von Nierstein-Schwabsburg kommend, in Richtung Mommenheim. Vor einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Pkw (26-jährige Frau aus Mommenheim). Im Anschluss, noch auf der linken Fahrspur befindlich, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter der 57-jährigen Fahrerin aus Hamburg (zum Wohnmobil umgebaut, „Sprinter-Klasse“). Hierbei wurde die Frau schwer- und lebensbedrohlich verletzt, ihr beifahrender 57-jähriger Ehemann und der mitfahrende Hund leicht verletzt (Personen kamen mittels RTW in die Uni-Kliniken Mainz, der Hund von einem Ersthelfer zu einer Mainzer Tierärztin). Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mittels RTW ins Klinikum Worms verbracht. Hinweise auf Alkohol- und/oder Drogen-bzw. Medikamenteneinfluss ergaben sich nicht. Durch die Bereitschafts-Staatsanwältin wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion, sowie die Sicherstellung der beiden unfallbeschädigten Kfz. angeordnet. Der zuvor überholte Pkw wurde nicht beschädigt. Vollsperrung der K 38 im Bereich der Unfallstelle, Ableitung des Verkehrs aus Ri. Mommenheim über einen landwirtschaftlichen Weg bzw. innerstädtisch in Schwabsburg von 14.13 Uhr bis 17.30 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro (jeweils Totalschaden).

Fahrt trotz Fahrerlaubnissperre und unter Drogeneinfluss

Am 26.11.2021 gegen 17:45 Uhr führten Beamte der PI Bingen in der Koblenzer Straße eine Verkehrskontrolle mit einem 31-jährigen Fahrer eines Kleinwagens durch. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer aufgrund einer zurückliegenden Verkehrsstraftat eine noch gültige Fahrerlaubnissperre besteht. Zudem ergaben sich deutliche Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Freitag den 26.11.2021 gegen 09:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Schultheiß-Kollei-Straße einen 36-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, was sich durch einen Drogenschnelltest bestätigte. Der Fahrer dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Opiaten gestanden haben (Heroin / Morphium). Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.