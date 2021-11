Worms – Neue Kripo-Chefin ins Amt eingeführt

Worms – Seit vergangenem Donnerstag führt Kriminalrätin Sabine Prigge

offiziell die Amtsgeschäfte als Leiterin der Wormser Kriminalinspektion.

Im großen Ratssaal der Stadt Worms ist Kriminalrätin Sabine Prigge im Rahmen

einer feierlichen Veranstaltung als neue Chefin der Wormser Kriminalinspektion

offiziell ins Amt eingeführt worden. Die Polizei Worms erhält mit ihr eine

hervorragend ausgebildete Beamtin, welche sich bereits in zahlreichen

Verwendungen bewährt hat. In ihrer letzten Verwendung war Sie Dozentin für

Kriminalistik und Kriminologie an der Hochschule der Polizei. Polizeipräsident

Reiner Hamm nahm in Anwesenheit des ehemaligen Polizeibeamten und heutigen

Oberbürgermeisters Adolf Kessel sowie Polizeidirektor Klaus Sommer die

Amtseinführung vor. Sein Dank für die geleisteten Dienste galt zunächst

allerdings ihrem Vorgänger, Kriminaloberrat Danilo Lange. Für seine neue

Funktion im Bundeskriminalamt in Berlin wünschte er ihm alles erdenklich Gute.

Ab sofort zeichnet sich Sabine Prigge für vielschichtige Aufgabenfelder in

leitender Position verantwortlich. Neben Ermittlungen in verschiedenen

Deliktsfeldern, wie Todes- und Brandermittlungen Cyber- oder auch

Rauschgiftkriminalität oder aktuell der Fälschungen von Impfnachweisen, gehört

auch die Kriminalprävention zum Aufgabengebiet der KI Worms. Beide Bereiche sind

geprägt von der Zusammenarbeit der Schutzpolizei, aber auch der Justiz und der

Kommunalverwaltung in der Stadt und den Verbandsgemeinden. In seiner Rede dankte

Danilo Lange den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kriminalinspektion sowie

auch allen anderen Dienststellen des Polizeipräsidiums Mainz und seinen

Vorgesetzten für die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er selbst blicke auf

eine sehr schöne, ereignisreiche Zeit zurück. In den ihm übertragenen

Führungsfunktionen im Polizeipräsidium Mainz sowie in zahlreichen

Sondereinsatzlagen hat er viele eindrucksvolle Erfahrungen gesammelt. Für seine

neue Aufgabe und den dortigen Herausforderungen sieht er sich gut gerüstet.

Sabine Prigge, die bereits seit vier Monaten die Kriminalinspektion Worms

leitet, betonte in ihrer Rede, dass sie ein leistungsfähiges und engagiertes

Team von Herrn Lange übernommen hat. Sie ist sich sicher, dass die aktuellen und

kommenden Herausforderungen der Kriminalpolizei bewältigt werden können, da ein

gutes Arbeitsklima und der interne Zusammenhalt der Dienststelle, aber auch der

Austausch mit anderen Behörden gewährleistet ist. Nur in diesem Sinne kann die

Polizei Worms ihren Bürger*innen eine effektive Strafverfolgung bieten und im

besten Falle Kriminalität vorbeugend verhindern. Die neue Leiterin fühlt sich

mit der Stadt Worms und dem Dienstgebiet der Polizeidirektion persönlich

verbunden und freut sich auf die Arbeit in der Domstadt.

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Alzey

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alzeyer Nibelungenstraße kam es am gestrigen Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein silbergrauer Mercedes älteren Baujahrs einen geparkten schwarzen VW Passat. Dadurch wurde dieser an der Stoßstange hinten links beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste hinten rechts beschädigt sein und zumindest Kratzer haben. Der Verursacher hat den Unfall bemerkt, denn er stieg aus und wurde sogar angesprochen. Trotzdem entfernte er sich. Die Polizei Alzey sucht nunmehr diese Zeugen des Unfalles, wie auch den Verursacher. Bitte melden unter 06731 9110.

Autoaufbrüche in der Alzeyer Innenstadt

Alzey

In der Nacht zum Freitag trieben unbekannte Diebe in der Alzeyer Innenstadt ihr Unwesen. In der Ernst-Ludwig-Straße und in der St.-Georgen-Straße wurden an zwei PKW die Scheiben eingeschlagen und neben Bargeld auch Wertgegenstände entwendet. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Wertgegenstände sollten nicht sichtbar in geparkten Autos zurückgelassen werden.

E-Scooter nach Verkehrsunfall geflüchtet

Alzey

Der Fahrer eines sogenannten E-Scooters kollidierte am frühen Freitagmorgen mit einem verkehrsbedingt wartenden PKW. Nach dem Unfall in der Jean-Braun-Straße fuhr der Unbekannte unmittelbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser dürfte sich auf etwa 1000 EUR belaufen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum geflüchteten Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzey zu melden.

Geldbörsen entwendet

Alzey

Im Laufe des 26.11.2021 wurden insgesamt drei ältere Mitbürger Opfer von unbekannten Dieben, die in einem Alzeyer Einkaufsmarkt ihr Unwesen trieben. Den Geschädigten wurden jeweils die Geldbörsen entwendet. Wenngleich der materielle Schaden insgesamt recht gering ist, müssen die Diebstahlsopfer jetzt viel Zeit in die Neubeschaffung der entwendeten Dokumente investieren. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen und aufmerksam zu bleiben, sollten Fremde sie ansprechen oder die derzeit geltenden Abstandsregeln nicht einhalten.

Ladendieb im Media-Markt durch beherzte Mitarbeiter gestellt und festgehalten

Worms, Media-Markt im WEP – Am Samstag, den 27.11.2021 gegen 18:40 Uhr,

wird der Polizei durch Mitarbeiter des Media-Marktes im WEP gemeldet, dass sie

soeben einen Ladendieb auf der Flucht gestellt hätten, der sich aber wehrt. Die

Mitarbeiter schaffen es trotz Gegenwehr den Ladendieb bis zum Eintreffen der

Polizei festzuhalten und übergeben diesen. Nach Eintreffen der Polizei beruhigt

sich der Täter. Bei ihm wird die Beute in Form von Kopfhörern im Wert von 15,-

Euro aufgefunden, sowie sein bar ausgezahltes Monatsgehalt von ca. 3.000 Euro.

Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme einschließlich erkennungsdienstlicher

Behandlung wird der Täter entlassen.

Wohngebiet Mettenheim

Mettenheim – Am Freitag, 26.11.2021, kam es vermutlich am späten

Nachmittag/ in den frühen Abendstunden zu einem Einbruchsdiebstahl in ein

Einfamilienhaus in Mettenheim. Unbekannte Täter verschafften sich über ein

rückwärtiges Fenster Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden die

Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände, wie Bargeld und Schmuck,

entwendet.

Hinweise zur Sache nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ vermehrt mit Einbrüchen

gerechnet werden. Beachten Sie daher bitte folgenden Tipps der Polizei, um sich

vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben,

wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Rollläden sollten

zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. Gekippte Fenster sind

offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen.

offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen. Wenn Sie Ihr

Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt

Ihre Haustür ab!

Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.

Einbrecher finden jedes Versteck!

Einbrecher finden jedes Versteck! Achten Sie auf Fremde in Ihrer

Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! Geben Sie keine

Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Worms – Am Freitagabend befährt gegen 18:30 Uhr ein Fahrradfahrer die

Pfiffligheimer Straße in Worms-Pfeddersheim in Richtung Ostrandsiedlung. Zur

gleichen Zeit befährt eine 37-jährige Wormserin mit ihrem VW Golf den Parkplatz

des EDEKA „Röß“ und möchte diesen nach links, in die Pfiffligheimer Straße in

Fahrtrichtung Bahnhof verlassen. Hierbei übersieht die Fahrerin des PKW den

Fahrradfahrer und es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge dessen der

Fahrradfahrer zu Boden stürzt. Hierdurch wird dieser leicht verletzt und begibt

sich selbstständig nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad

sowie am PKW entsteht Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann ermittelt

werden, dass die Fahrerin des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist. Eine entsprechende Anzeige wird gefertigt.

Zwei Unfälle mit zum Teil schwer verletzten Personen

Worms – Im Laufe des Tages kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion

Worms zu zwei Verkehrsunfällen mit zum Teil schwerverletzten Personen. Zum einen

wurde bereits am Mittag, gg 14 Uhr, Am Gallborn ein 30 jähriger Radfahrer in

Höhe der Einfahrt zum Hornbach von einem Fiat übersehen. Letztgenannter

29-jähriger Fahrer aus der VG Rhein-Selz bog aus Richtung B9 kommend auf den

Parkplatz des vorgenannten Baumarktes nach links ein, übersah den

entgegenkommenden Radfahrer wodurch es zum Zusammenstoß beider

Verkehrsteilnehmer kam. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube des Fiat zu

Boden und zog sich Verletzungen am Becken, an den Knien sowie an der linken Hand

zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms verbracht.

Der 29-jährige wurde nicht verletzt und gab an, dass ihm, durch einen in

Fahrtrichtung B9 an der Lichtzeichenanlage wartenden LKW, die Sicht auf den

Radweg versperrt gewesen sei. Er habe sich zwar langsam hineingetastet, den

Radfahrer letztlich jedoch einfach nicht gesehen. Der LKW wartete aufgrund des

Rückstaus der vorgenannten Lichtzeichenanlage.

Am Abend, gg. 18 Uhr, kam es dann auf der B 47 zu einem Frontalzusammenstoß

zweier PKWs. Der 43-jährige Wormser befuhr mit seinem Renault Twingo die B 47

und bog an der Einmündung zur L455 nach links in Richtung Hohen-Sülzen ab. Auch

hier übersah der Abbiegende die entgegenkommende 51-jährige aus dem Zellertal

durch einen vor ihr fahrenden PKW. Dieser bog jedoch vor dem Audi nach rechts in

Richtung Hohen-Sülzen ab. Hierdurch habe der 43-jährige an Audi nicht gesehen

uns stieß mit dieser frontal zusammen. Mit im Fahrzeug der 51-jährigen saßen

ihre beiden 17-jährigen Zwillinge. Der Twingofahrer war alleine unterwegs. Alle

vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Genauere Verletzungsmuster sind derzeit noch nicht bekannt. Die B47

musste zwischen der Anschlussstelle B271 (Monsheim) und der Abfahrt Pfeddersheim

(L443) sowohl für die Unfallaufnahme, die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie

für die Fahrbahnreinigung für 2 Stunden voll gesperrt werden.