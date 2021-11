Einbruch in Einfamilienhaus

Stelzenberg (ots) – Einbrecher haben sich am Freitag in Stelzenberg in der

Trippstadter Straße Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie hebelten

ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen einen Stahlschrank

auf. Entwendet wurde nach ersten Angaben der Bewohner nichts. Es entstand ein

Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gra

Aggressiver junger Mann

Kaiserslautern (ots) – Wegen Widerstands und wechselseitiger Körperverletzung

ermittelt die Polizei unter anderem gegen einen jungen Mann aus Kaiserslautern.

Dem amtsbekannten 25 Jahre alte Mann wird vorgeworfen, zwei Jugendliche mittels

Schlägen attackiert zu haben. Als die Polizei einschritt, leistete er

Widerstand, indem er nach einem Polizisten schlug und trat. Letztlich konnte er

gefesselt werden. Der Mann war alkoholisiert – laut Test hatte er 1,70 Promille.

Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen jetzt mehrere

Strafverfahren zu.|gra

Tür mit Farbe beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende die Tür eines Gebäudes in

der Klosterstraße beschmiert. Die Täter sprühten mit roter Farbe den Schriftzug

„1. FCK GL98“ auf. Sie entkamen unerkannt. Das Objekt steht unter Denkmalschutz.

Der Eigentümer schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

Verfolgungsfahrt endet mit Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Polizei wollte am Sonntagabend den

Fahrer eines Elektrorollers kontrollieren. Der Jugendliche war um 19.30 Uhr mit

seinem privaten Gefährt ohne Versicherungskennzeichen auf dem Bürgersteig in der

Karl-Marx-Straße unterwegs. Die Anhaltezeichen der Polizei missachtete der

Fahrer und flüchtete in Richtung Stiftsstraße. Die Beamten verfolgten den

E-Scooter. Der 17-Jährige stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Auf dem

Weihnachtsmarkt holten ihn die Einsatzkräfte ein und hielten ihn fest. Der

Beschuldigte wehrte sich gegen die Maßnahme. Die Polizisten brachten ihn zu

Boden und legten ihm Handfesseln an. Anschließend fuhren sie mit ihm zur

Dienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Weil der

Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Bei dem Einsatz erlitten der Beschuldigte und zwei Polizeibeamte leichte

Verletzungen. Auf den Tatverdächtigen kommen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

|mhm

Kratzer im Lack und Wischer verbogen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag in der

Hohlestraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier müssen sich zwischen 17.30 und

18.25 Uhr unbekannte Täter an einem geparkten Opel Meriva zu schaffen gemacht

und diesen beschädigt haben.

Als die Halterin kurz vor halb 7 zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest,

dass ein Frontscheibenwischer verbogen wurde, und entdeckte auch einen langen

Kratzer im Lack der Motorhaube. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf mögliche

Täter unter Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Geldbeutel-Dieb nutzt Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) – Eine junge Frau aus dem Landkreis Kusel ist am

Sonntagnachmittag in der Innenstadt Opfer eines Diebs geworden. Wie die

18-Jährige der Polizei meldete, war sie gegen 16.45 Uhr in eine Bankfiliale am

Altenhof gegangen, um sich am Geldautomaten Bargeld zu holen. Sie legte ihre

Geldbörse kurz auf einer Ablage ab und ließ sie für einen Moment aus den Augen – als sie das Portemonnaie wieder an sich nehmen wollte, war es nicht mehr da.

Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden Personalausweis und Bargeld.

Einen Tatverdächtigen konnte die junge Frau nicht nennen. Die Ermittlungen

laufen. |cri

Platzverweis und Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt die

Polizei gegen einen jungen Mann, der am Sonntagabend in der Innenstadt

aufgefallen ist. Einsatzkräfte, die zur Überwachung des Weihnachtsmarktes gerade

am Altenhof unterwegs waren, entdeckten den 21-Jährigen gegen 19 Uhr am Eingang

zu einem Parkhaus, wo er gerade mit Masturbieren beschäftigt war.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt, zudem muss er

mit einer Strafanzeige rechnen. |cri