Karlsruhe – 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 28-jähriger

algerischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem wohnsitzlosen Beschuldigten wird

Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders

schweren Fall vorgeworfen.

Er soll zunächst am frühen Sonntagmorgen im Vorbeigehen eine Frau beleidigt und

versucht haben, diese anzuspucken. Er soll die Frau verfehlt, aber deren

Begleiterin im Gesicht getroffen haben. Eine verständigte Streife konnte den

28-Jährigen kurz danach stellen. Der Beschuldigte verweigerte im Folgenden die

Angaben seiner Personalien. Bei Eintreffen einer zur Verstärkung herbeigerufenen

zweiten Streife zerschlug der Mann eine Bierflasche und bedrohte die Beamten mit

dem abgebrochenen Flaschenhals. Nur unter Androhung von Schusswaffengewalt und

unter Einsatz von Pfefferspray ließ der Beschuldigte die Flasche schließlich

fallen, so dass er zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden konnte.

Rheinstetten – Nach mehreren Brandlegungen in Rheinstetten – Jugendlicher im Fokus der Ermittler

Rheinstetten – Ein 14-jähriger Jugendlicher kommt für die Brandlegung am

Freitagnachmittag an einer Gartenhütte in der Weinbrennerstraße in Rheinstetten

in Betracht. Wie berichtet war das Holzhäuschen vollständig niedergebrannt. Der

Schaden wird nunmehr auf rund 3.000 Euro beziffert. Die Polizisten kamen dem

Jungen noch am Freitag auf die Spur und konnten diesen schließlich an der

Wohnanschrift antreffen. Überdies besteht der Verdacht, dass derselbe

Jugendliche auch die zurückliegenden Brandlegungen an einem Müllcontainer und

Gebüsch mutwillig gelegt haben könnte. Weitere Ermittlungen hat das Haus des

Jugendrechts übernommen.

Östringen – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag

zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Östringen

und entwendete dabei ein elektronisches Gerät.

Zunächst versuchte der Einbrecher die Terrassentüre aufzuhebeln. Als dies

fehlschlug warf er mit einem Stein eine mehrfachverglaste Fensterscheibe ein.

Durch die so entstandene Öffnung drang er in die Wohnräumlichkeiten ein.

Infolge dessen durchsuchte er sämtliche Räume und öffnete Schubladen sowie

Schränke. Nach ersten Angaben des Geschädigten erbeutete der Einbrecher

lediglich ein Elektrokleingerät.

Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern noch an.

Karlsruhe- Einbrecher entschuldigte sich bei Wohnungseinbruch

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag bei

seinem Vorhaben durch die anwesende Wohnungsinhaberin überrascht worden.

Daraufhin entschuldigte sich der mutmaßliche Dieb und machte sich bislang

unerkannt aus dem Staub.

Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 14:20 Uhr

gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Rentnerin in der

Elisabeth-Großwendt-Straße. Durch die Geräusche begab sich die Wohnungsinhaberin

in Richtung ihrer Eingangstür und erblickte dabei den Eindringling. Dieser

Entschuldigte sich daraufhin und entfernte sich aus der Wohnung in derzeit

unbekannte Richtung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Eindringling bislang

jede Spur, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche nach

Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 zu

melden.

Bruchsal – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe – Mehrere Tausend Euro Sachschaden und eine leichtverletzte

Person waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Samstagnacht ereignet

hat.

Ein 26-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen

02:00 Uhr die Auffahrt auf die Bundesautobahn A5, Fahrtrichtung Karlsruhe, von

der Bundesstraße 35 aus Bruchsal kommend. Hierbei geriet wohl aufgrund seiner

Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr in der Folge

auf die Schutzplanke auf und kippte nach links in die Böschung. An der

Schutzplanke der Ausfahrt der A5 in Richtung Graben-Neudorf blieb das Fahrzeug

auf dem Dach liegen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von fast 2,5 Promille. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Karlsruhe – Katalysatorendiebstähle in Karlsruhe

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter entwendeten an zwei geparkten

Fahrzeugen in der Willy-Andreas-Alle in Karlsruhe die Katalysatoren.

Zwischen Donnerstag und Sonntag gelang es den Tätern an zwei Fahrzeugen die

Katalysatoren der Auspuffanlage abzutrennen und zu entwenden. Der

Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe-Durlach – Unbekannte Täter drangen am Sonntagabend gegen 20:15

Uhr in eine Wohnung in Durlach ein und erbeuteten insgesamt 16

Herrenarmbanduhren sowie Bargeld in Höhe von circa 500 Euro.

Die Einbrecher überstiegen den Balkon und verschafften sich Zutritt in die

Wohnräume, indem sie das Küchenfenster aufhebelten. Aus dem Schlafzimmer des

Geschädigten erbeuteten sie schließlich diverse Wertsachen sowie Bargeld.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen und die weiteren

Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Rheinstetten – Einbruch in Einfamilienhaus

Rheinstetten-Neuburgweier – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am

Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Neuburgweierer Blumenstraße

Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten hierbei Modeschmuck in Höhe von

circa 200 Euro.

Die Einbrecher schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangten somit in

die Wohnräumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie das Haus nahezu

vollständig und erbeuteten diverse Wertsachen. Nähere Hinweise zu den

Langfingern liegen aktuell nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern

hierzu noch an.

Beleidigungen und gefährliche Körperverletzung nach Maskenverstoß

Karlsruhe – Am späten Sonntagabend (28. November) ist es am Karlsruher

Hauptbahnhof zu Beleidigungen und einer gefährlichen Körperverletzung gegenüber

einem 52-Jährigen gekommen. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen dem

Mann mit der Faust ins Gesicht, nachdem sich zuvor eine Streit wegen nicht

getragener Mund-Nase-Bedeckungen zugetragen hatte. Der Geschädigte musste

anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 22:20 Uhr erreichte der 52-Jährige gemeinsam mit seinem Ehemann den

Karlsruher Hauptbahnhof. Nachdem sie ausstiegen, machten sie zwei Männer auf die

Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase aufmerksam. Bereits zuvor nutzten alle

Beteiligten die Stadtbahn S 32 aus Richtung Bruchsal und die Tatverdächtigen

trugen hierbei keinen erforderlichen Schutz. Es entwickelte sich ein

Streitgespräch in dessen Verlauf der 52-Jährige als auch sein Ehemann beleidigt

wurden. Die Unbekannten griffen schließlich den 52-Jährigen an, bespuckten ihn

und schlugen ihm ins Gesicht.

Durch den Ehemann verständigte Polizeikräfte fahndeten umgehend nach den

Tatverdächtigen, konnten sie jedoch nicht mehr feststellen. Ein hinzugerufener

Rettungswagen versorgte zwischenzeitlich den Geschädigten.

Die Tatverdächtigen werden auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Einer der Männer war

dunkel gekleidet. Der andere hingegen war auffällig bunt gekleidet und trug eine

Pluderhose. Beide Tatverdächtigen hatten ein europäisches Erscheinungsbild und

sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führt nun die Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Hierfür werden auch die

Videoaufzeichnungen aus der Stadtbahn gesichert und herangezogen.

Die Körperverletzung ereignete sich gegen 22:25 Uhr im Bereich des

Haupteinganges zum Bahnhof. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0721

120160 oder über das Onlineformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Weingarten – Drei Verletzte nach Unfall auf B3 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3 auf Höhe von Weingarten am späten

Samstagnachmittag.

Nach ersten Befragungen stand ein 75-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Renault

Kangoo in der Einfahrt auf die B3 „Im Stalbühl“, Fahrtrichtung Grötzingen.

Unvermittelt fuhr er wohl plötzlich an und wollte sich in den fließenden Verkehr

einreihen. Ersten Ermittlungen zufolge kam von hinten ein 60-Jähriger mit seinem

Daimler-Benz und wich dem Einscherenden aus. Hierzu nutzte er vermutlich die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem dort ordnungsgemäß fahrenden

Daimler-Benz einer 54-jährigen Dame. Nach der Kollision wurde das Fahrzeug wohl

abgewiesen und prallte offenbar noch seitlich gegen den einscherenden Kangoo.

Der 75-jährige Fahrer des Kangoo wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus

gebracht und dort stationär aufgenommen, genauso wie der 60-jährige

Mercedes-Fahrer. Ein Mitfahrer im entgegenkommenden Daimler Benz wurde leicht

verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro an allen

beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallaufnahme musste die Feuerwehr zur Ausleuchtung

der Unfallstelle angefordert werden.

Der Kangoo-Fahrer war offenbar alkoholisiert, ihm wurde im Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Hierzu sucht die Polizei nun Zeugen.

Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944-840 in Verbindung setzen.

Oberderdingen – Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an Kühlschrank

Karlsruhe – Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Oberderdingen kam es am

frühen Sonntagmorgen, bei dem ein 53-Jähriger mit einer Rauchgasintoxikation in

eine Klinik gebracht werden musste.

Gegen 05:30 Uhr wurde der Wohnungsinhaber durch seinen Rauchmelder aus dem

Schlaf gerissen. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnten die Flammen

rasch gelöscht werden. Nach bisherigen Einschätzungen dürfte ein technischer

Defekt an einem neuen Kühlschrank Ursache für das Feuer gewesen sein. Durch die

starke Rauchentwicklung wurde das komplette Obergeschoss des Wohnanwesen in der

Straße „Wette“ in Mitleidenschaft gezogen. Die Brand- und Rußschäden werden

aktuell auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Rund 5.000 Euro Sachschaden nach Brand in Studentenwohnheim

Karlsruhe – Glück im Unglück hatten Bewohner eines Studentenwohnheims in

der Gottesauer Straße in der Karlsruher-Oststadt, als sie am frühen

Sonntagmorgen auf dem Flur ein Feuer entdeckten.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde gegen 4 Uhr ein Bewohner durch einen

ablaufenden Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen und auf den bereits verrauchten

Flur sowie den brennenden Sperrmüll aufmerksam. Gemeinsam mit einem weiteren

Bewohner konnte das Feuer mittels Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der

Berufsfeuerwehr gelöscht werden.

Vermutlich ging der Brand von einer in einer Kunststoffverpackung befindlichen

Bettdecke aus, welche gemeinsam mit einem Teppich sowie mehreren kleinen

Schränken auf einer Zweisitzer-Couch aufgetürmt waren. Eine technische Ursache

kann ausgeschlossen werden, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich

herbeigeführt wurde, ließ sich bislang nicht feststellen. Die Ermittlungen

hierzu dauern an.

Kraichtal – Unfall bei überfrierender Nässe

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund nicht den Witterungsbedingungen

angepasster Geschwindigkeit geriet am Samstagabend ein 19-Jähriger mit seinem

Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Fahrzeug. Der Unfall

ereignete sich auf der Landesstraße 554 zwischen Gochsheim und Münzesheim.

Der 19-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr Richtung Münzesheim. Auf der nassen und

überfrierenden Fahrbahn rutschte er wohl aufgrund der für die winterlichen

Straßenverhältnisse zu hohen Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort prallte

er nach einer Drehung in das entgegenkommende Auto eines 31-jährigen, der mit

seiner Familie unterwegs war. Zumindest der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde leicht

verletzt. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassen, darunter ein Säugling, begaben

sich vorsorglich ins Krankenhaus.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Die L 554 musste für die Unfallaufnahme in

beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Rheinstetten – Sachbeschädigung durch Brandlegung – Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten – Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist am

Freitagmittag bei einem Brand einer Gartenhütte in der Weinbrennerstraße in

Rheinstetten entstanden. Nach den bisherigen Feststellungen gehen die Ermittler

der Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

wurden gegen 14.45 Uhr alarmiert und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle

bringen. Die Hütte ist dennoch vollständig niedergebrannt. In den

zurückliegenden Tagen war es vereinzelt zu kleineren Brandlegungen gekommen,

darunter auch ein Müllbehälter und ein Gebüsch. Ob hier Zusammenhänge bestehen,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.