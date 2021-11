Mannheim-Schönau/ Sandhofen: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Schönau/Sandhofen: – In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis

Samstag, 14:00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang

unbekannte Weise einen ordnungsgemäß im Insterburger Weg/ Einmündung Apenrader

Weg geparkten schwarzen Mercedes CLS. Durch die Kratzer auf der rechten

Fahrzeugseite des Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Auch im Stadtteil Sandhofen beschädigten ein oder mehrere Unbekannte in Zeit

zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 05:20 Uhr einen Pkw. Sie warfen mit

einem Stein die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines blauen Audi, der in einem

Hinterhof eines Lokals in der Schönauer Straße geparkt war, ein. Hierbei

entstand Sachschaden in Höhe ca. 1500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt in beiden Fällen wegen

Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang

bzw. zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich unter 0621 / 777690

zu melden.

Mannheim – Rheinau: Mann entblößt sich – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Rheinau – Am Samstagmittag gegen 11:05 Uhr lief eine 18-Jährige

das Nordufer des Rheinauer Sees im Bereich des Tischtennis Platzes entlang, als

sie im Gebüsch einen Mann entdeckte, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Hierbei habe er Blickkontakt zu der 18-Jährigen gesucht. Anschließend sei der

Mann in Richtung Frobeniusstraße geflüchtet. Der Mann wird wie folgt

beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 cm bis 180 cm groß, heller Teint. Er

war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, schwarzer Trainingsjacke und schwarzer

Hose.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen

übernommen. Zeugen, die eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung

zutrifft oder die selbst Opfer des Unbekannten geworden sind, werden gebeten,

sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

Mannheim-Sandhofen: Einbruch in Apotheke; 27-Jähriger vorläufig festgenommen

Mannheim-Sandhofen – Am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr verständigte ein

Anwohner die Polizei, nachdem er ein verdächtiges Klirren, ausgehend von der

„Memeler Straße“, gehört hatte und einen Einbruch vermutete. Sofort suchten die

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen die Örtlichkeit auf. Dort

angekommen stellten sie fest, dass die Fensterscheibe einer Apotheke gewaltsam

eingeschlagen wurde und sich der Einbrecher offenbar noch im Objekt befand. Das

Gebäude wurde umstellt und der 27-jährige, sichtlich alkoholisierte, Einbrecher

festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann kurz zuvor, auf

bislang nicht bekannte Weise, eine stark blutende Verletzung an der Hand

zugezogen. Weil er seine Wunde in der Folge versorgen wollte, verschaffte er

sich schließlich gewaltsam Zutritt zur Apotheke. Ein freiwilliger

Atemalkoholtest bei dem Mann ergab rund 2 Promille. Zur Behandlung seiner

Verletzung wurde der 27-Jährige dann mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in

eine umliegende Klinik gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit

auf rund 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: 32-jähriger Audi-Fahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim-Friesenheimer Insel – Ein 32-jähriger Audi-Fahrer versuchte am

frühen Sonntagmorgen auf der Friesenheimer Insel vor einer Polizeikontrolle zu

flüchten. Der Mann befuhr gegen 1.30 Uhr die Lagerstraße und telefonierte am

Steuer. Einer Polizeistreife fiel auf, dass er sein Mobiltelefon in der Hand

hielt und zum Telefonieren ans Ohr hielt. Die Beamten gaben dem Fahrer des Audi

mit Blaulicht und Leuchtschrift Signal, anzuhalten. Dieser verlangsamte auch

zunächst seine Fahrt. Als er fast zum Stehen gekommen war, gab er jedoch Gas und

fuhr mit quietschenden Reifen davon. Die Beamten folgten dem mit einer

Geschwindigkeit von rund 110 km/h Flüchtenden auf einer Strecke von rund 6

Kilometern durch die Industriestraße, Inselstraße, Friesenheimer Straße und die

Diffenéstraße, bevor der Mann schließlich in der Hafenbahnstraße sein Fahrzeug

stoppte und zu Fuß in Richtung Oskar-von-Miller-Straße davonrannte. Die Beamten

verfolgten den Mann ebenfalls weiter zu Fuß, konnten ihn einholen und

schließlich vorläufig festnehmen. Der Mann stand sichtlich unter

Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er

wurde zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde.

Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

war und dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem hat er

nach derzeitigem Erkenntnisstand das Fahrzeug ohne Kenntnis des Halters benutzt.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Unbefugter Ingebrauchnahme eines

Kraftfahrzeugs ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen verbotswidriger

Handybenutzung.

Mannheim-Neckarstadt: 39-jähriger Kia-Fahrer verursacht unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall

Mannheim-Neckarstadt – Ein 39-jähriger Mann verursachte am frühen

Montagmorgen im Stadtteil Neckarstadt unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall.

Ein Zeuge informierte gegen 0.45 Uhr die Polizei, da auf dem Neuen Messplatz ein

Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug Drift-Übungen mit hoher Geschwindigkeit

durchführen würde und dabei einen Absperrpfosten beschädigt hätte. Jetzt sei er

mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Max-Joseph-Straße davongefahren.

Gerade als eine Polizeistreife das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in der

Waldhofstraße verlassen wollte, nahmen die Beamten ein Fahrzeug wahr, das mit

aufheulendem Motor aus Richtung Neuer Messplatz die Waldhofstraße in Richtung

Alter Messplatz herangefahren kam. Sie stoppten das Fahrzeug und stellten fest,

dass es sich hierbei um das Fahrzeug handelte, mit dem zuvor die Driftübungen

durchgeführt und der Unfall verursacht worden war. Das Fahrzeug wies aus frische

Beschädigungen in Frontbereich auf. Der 39-jährige Fahrer wurde aufgefordert,

auszusteigen. Dabei bemerkten die Beamten Anzeigen für Drogenbeeinflussung. Ein

Alkoholtest erbrachte keinen Befund. Ein auf der Dienststelle durchgeführter

Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Haschisch. Dem Mann wurde

daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie Verdacht des Drogenbesitzes

ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim-Friedrichsfeld: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer – Radfahrer leicht verletzt

Mannheim-Friedrichsfeld – Bei einem Verkehrsunfall, den ein betrunkener

Autofahrer im Stadtteil Friedrichsfeld verursacht hatte, wurde ein 51-jähriger

Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem

Mercedes-Kleintransporter auf der L 597 in Richtung Schwetzingen unterwegs. Am

Friedrichsfelder Weg bog er rechts ab, um anschließend erneut rechts in die

Straße „Friedrichsfelder Ecke“ einzubiegen. Hierbei geriet er nach links in den

Gegenverkehr und stieß frontal gegen den 51-jährigen Radler, der ihm

entgegenkam. Der 51-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leicht Verletzungen

zu. Er begab sich nach Erstversorgung durch Rettungskräfte selbständig in

weitere ärztliche Behandlung.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des Mercedes-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Tochter

gegeben.

Mannheim-Neckarau: Unfall mit Beteiligung einer Straßenbahn – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Neckarau – Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer

Straßenbahn am Samstagabend im Stadtteil Neckarau wurde zumindest eine Person

leicht verletzt.

Ein 44-jähriger Mann war kurz vor 19 Uhr mit seinem VW-Golf auf der Neckarauer

Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen der Adlerstraße und der

Katharinenstraß1 wollte er nach links abbiegen und befuhr hierzu die

Abbiegespur. Dabei überfuhr er bei Rotlicht die Haltelinie und fuhr in den

Gleisbereich der Straßenbahn ein. Eine in Richtung Rheinau fahrende Straßenbahn

konnte trotz Gefahrenbremsung vom Fahrer nicht mehr zum Stillstand gebracht

werden und stieß mit dem VW zusammen. Der VW wurde nach rechts geschoben und kam

parallel zur Straßenbahn zum Stehen. Der 44-jährige Golf-Fahrer erlitt leichte

Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch seine beiden

Mitfahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Fahrgäste

der Bahn kamen nicht zu Schaden. Der VW-Golf war so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt.

Bis ca. 20 Uhr war der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Beeinträchtigungen des

Straßenverkehrs waren nicht zu verzeichnen.

Mannheim-Wohlgelegen: Bei Autoaufbruch hochwertige Fotoausrüstung gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Wohlgelegen – Bei einem Einbruch in ein Auto im Stadtteil

Wohlgelegen erbeuteten unbekannte Täter am Samstag eine hochwertige

Fotoausrüstung. Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 15

Uhr an dem in der Straße im Pfeifferswörth auf dem Parkplatz eines

Leichtathletik-Vereins geparkten Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür ein und

entwendeten daraus eine Kameratasche samt Inhalt in Wert von mehreren Tausend

Euro.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu

den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einbrüche in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Neckarau – In der Zeit zwischen Sonntag, 21.11.2021 und Samstag,

27.11.2021 brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle im Stadtteil

Neckarau ein. Die Einbrecher schlugen die Glasscheibe der Gartenhütte auf einer

Parzelle in der Kleingartenanlage am Promenadenweg ein. Am Geräteschuppen

brachen sie das Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Schuppen mehrere

Elektro-Gartengeräte mit den zugehörigen Akkus. Die Höhe des Schadens lässt sich

bislang nicht beziffern.

Bei der Überprüfung der Kleingartenanlage konnten zumindest an zwei weiteren

Parzellen Einbruchsspuren festgestellt werden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Schönau: Unachtsam abgebogen und Unfall verursacht

Mannheim-Schönau – Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem

Verkehrsunfall am Sonntagabend im Stadtteil Schönau entstanden. Ein 20-jähriger

Mann war gegen 20 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Sonderburger Straße

in Richtung Blumenau unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Lilienthalstraße

übersah er eine 71-jährige Mercedes-SLK-Fahrerin, die ihm auf der Sonderburger

Straße entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die zwei

Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Mannheim-Seckenheim: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Mannheim – Am Freitag, in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, verschaffte sich

ein bislang unbekannter Täter Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in der

Lörracher Straße und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck. Wie

der Täter in das Gebäude gelangte ist bislang unbekannt. Im Innern durchsuchte

dieser das gesamte Mobiliar nach Stehlgut. Der entstandene Sachschaden kann

bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die werden gebeten, sich unter 0621 174-4444

zu melden.

Mannheim – Innenstadt: – Am Samstagmorgen gegen 4:40 Uhr beschädigte ein

bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schanzenstraße einen weißen Mazda.

An diesem entstand dadurch Totalschaden.

Der unbekannte Fahrzeugführer verlor in der Linkskurve in Höhe des Anwesens

Schanzenstraße 15 augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand

geparkten Mazda. An diesem entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 18.000

Euro. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich, ohne seiner Pflicht

nachzukommen, den Unfall zu melden, von der Unfallstelle entfernt. Ein Zeuge war

auf den stark beschädigten Pkw aufmerksam geworden und verständigte die Polizei.

Zuvor hatte er einen Teil der Unfallteile, die auf der Fahrbahn lagen, zur Seite

geräumt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem unbenannten Unfallverursacher geben

können, sich bei dem Verkehrsdienst Mannheim, Telefon 174-4222, zu melden.

Mannheim/Neckarstadt: Mit 1,72 Promille vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Mannheim – Am Sonntagmorgen, gegen 01.25 Uhr, fiel einer Streife des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal, im Bereich einer in der Lagerstraße

befindlichen Discotheke, ein Audi-Fahrer auf, der während der Fahrt mit seinem

Mobiltelefon telefonierte. Aus diesem Grund sollte der 32-jährige Fahrer einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Jedoch ignorierte er sämtliche

Anhaltezeichen und floh mit seinem Audi über die Industriestraße, Friesenheimer

Straße, Diffenestraße zur Hafenbahnstraße. Hier ließ er sein Fahrzeug stehen und

setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Flüchtende konnte nach kurzer Verfolgung

durch die Beamten festgenommen werden. Schnell war der Grund seiner Flucht klar.

Bei dem 32-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen Wert von 1,72 Promille zu Tage.

Zudem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und sein Audi war auch

nicht versichert. Dritte wurden bei seiner rasanten Flucht nicht gefährdet.

Neben der Trunkenheit im Verkehr muss sich der 32-Jährige nun wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der

Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch

das Polizeirevier Neckarstadt geführt.

Mannheim-Oststadt: Brand einer leerstehenden Gewerbeimmobilie

Mannheim – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, zündete eine bislang

unbekannte Person eine Holzpalette in einem leerstehenden ehemaligen Autohaus in

der Fahrlachstraße an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Mannheim

konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden. Bei einer

Begutachtung des Gebäudes durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass das

Gebäude unabhängig von dem Brand stark Einsturz gefährdet ist. Durch den Brand

entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Mannheim /Gartenstadt: Seitenscheibe eines Lkw eingeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim – In der Zeit des 26.11.2021 auf den 27.11.2021, zwischen 17.00

Uhr und 10.30 Uhr, schlugen bislang Unbekannte die Seitenscheibe eines zum

Parken in der Karlsternstraße abgestellten Lkw der Marke Mercedes Benz ein und

durchsuchten das Führerhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts

entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Die

weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen geführt.

Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen,

Tel.: 0621/77769-0, aufzunehmen.

Mannheim-Seckenheim: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Mannheim – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, geriet aus bislang

unbekannter Ursache das Erdgeschoss eines leerstehenden Hauses im Dünenweg in

Brand. Durch den Brand wurden drei unmöblierte Zimmer in Mitleidenschaft

gezogen. Es entstand ein Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Personen

wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch

das Polizeirevier Ladenburg geführt.

Gemeinsamen Kontrollstelle BOD Stadt Mannheim und PP Mannheim

Mannheim – Der Besondere Ordnungsdienst der Stadt Mannheim sowie die

Verkehrspolizeiinspektion der Polizei Mannheim führten am gestrigen 26.11.2021

von 21 bis 23 Uhr eine gemeinsame Kontrolle zur Überprüfung der Einhaltung der

nächtlichen Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen durch. Hierzu wurde in

der Augustaanlage Mannheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt wurden

151 Personen kontrolliert, davon verstießen sieben Personen gegen die

Ausgangssperre. Der Großteil der kontrollierten Personen zeigte Verständnis für

die Maßnahmen und der überwiegende Anteil der Verstöße wurde aus Unkenntnis

begangen. Stadt und Polizei waren mit dem Ergebnis und den positiven

Rückmeldungen der Betroffenen zufrieden.

Mannheim: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Mannheim – Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr verständigten mehrere Anwohner

die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Täter versucht hatte den

Zigarettenautomat an der Kreuzung Weinheimer Straße / Saarbrücker Straße zu

sprengen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch das Einleiten von Gas

und die anschließende Entzündung die Sprengung hervorgerufen. Hierdurch entstand

erheblicher Schaden, jedoch hielt der Automat der Sprengung weitgehend stand,

sodass lediglich ein paar wenige Zigarettenschachteln entwendet werden konnten.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Zeugen, welche sachdienliche

Hinweise zu dem oder den Tätern geben können oder in der Nähe etwas Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter

0621-718490 zu melden.