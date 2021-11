Heidelberg-Altstadt: Unbekannte greifen 59-Jährige an und rauben diese aus; Polizei sucht dringend nach Zeugen

Heidelberg-Altstadt – Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurde ein

59-Jährige in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 59, vor einem dortigen

Cafe, von mehreren unbekannten Männern angesprochen. Einer von diesen näherte

sich der Frau plötzlich unvermittelt in sexueller Weise. Die 59-Jährige, die

sich daraufhin zur Wehr setzte, stieß den Unbekannten von sich weg. In der Folge

griff der Mann die Frau körperlich an, verletzte sie mit einer mitgeführten

Flasche am Kopf und entriss der 59-Jährigen die Handtasche. Gemeinsam mit seinen

Begleitern flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Frau verständigte

daraufhin sofort einen Bekannten, der wiederum die Polizei informierte. Mit

einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die 59-Jährige zur weiteren Abklärung

in eine naheliegende Klinik gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen festgestellt werden. Ob es sich bei

diesen aber tatsächlich um die Täter im vorliegenden Fall handelt, ist derzeit

noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Täterbeschreibung:

1.Person: männlich, ca. 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Der Mann soll eine

auffallend gelbe Winterjacke getragen haben, die im Schulter-und Brustbereich

wiederum schwarz gesteppt gewesen wäre.

2.Person: männlich, dunkel gekleidet und mit einer auffallend roten Base-Cap.

Zu den übrigen Personen aus der Gruppe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Raubgut:

Eine schwarze Damen-Handtasche aus Leder, in welcher sich ein Smartphone der

Marke SAMSUNG sowie ein Schlüsselbund befand.

Zeugen, welche die Täter und/oder die Gruppe vor und/oder nach der Tat gesehen

haben sowie darüber hinaus Angaben zu deren weiteren Fluchtrichtung machen

können und/oder Hinweise zu dem Verbleib des Raubguts geben können, werden

gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174

4444 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

Heidelberg – Am Samstagmittag kam es in der Karlsruher Straße zu einem

Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw – verletzt wurde keiner

der beteiligten Fahrer oder Fahrgäste. Während die Straßenbahn gegen 11:30 Uhr

auf Höhe des Rohrbacher Markts an einer gerade einparkenden Opel-Fahrerin

vorbeifuhr, kam es dabei zum Zusammenstoß der beiden. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 8.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn

konnte die Fahrt fortsetzen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die

Unfallermittlungen gegen die Pkw-Fahrerin und den Straßenbahnführer eingeleitet.

Heidelberg-Rohrbach: Kontrolle über Pkw verloren

Heidelberg – In der Nacht von Freitag auf Samstag verlor ein 46-Jähriger

im Kurvenbereich der Sickingen- und Römerstraße die Kontrolle über seinen Pkw

und prallte gegen eine Mauer. Nach ersten Ermittlungen war der Mann trotz

widriger Witterung mit nicht angepasster Geschwindigkeit abgebogen und dabei um

1:55 Uhr frontal gegen die Mauer gestoßen. Am BMW entstand mutmaßlich

Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise

nicht.

Heidelberg-Neuenheim: Bargeld und hochwertigen Schmuck gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim – Am Samstagabend zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr

entwendeten ein oder mehrere bisher unbekannte Täter aus einem Mehrfamilienhaus

in der Lutherstraße Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro und Goldschmuck.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Wohnungstüre aufgehebelt und die

Wohnung durchwühlt worden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 14.000

Euro, der Sachschaden auf 1.000 Euro. Wie der oder die Unbekannten in das

Mehrfamilienhaus gelangte, ist bisher noch nicht bekannt. Die Ermittlungen

wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg übernommen. Diese bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621

174-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Heidelberg-Altstadt: Mit 1,9 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Heidelberg – Am frühen Samstagmorgen war ein 18-jähriger Mann mit seinem

PKW Mercedes-Benz unterwegs, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Der Mann fiel

einer zivilen Polizeistreife gegen 04:30 Uhr auf, als er die B37 in

Fahrtrichtung Karlstorbahnhof befuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten

körperliche Auffälligkeiten und einen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 18-jährige wurde zur Entnahme

einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht. Seinen Führerschein gab der

junge Mann ab. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

strafrechtlich verantworten.

Heidelberg-Weststadt: Außenspiegel an mehreren Fahrzeugen abgetreten

Heidelberg – Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde ein 13-jähriger dabei

beobachtet wie er bei mehreren in der Bunsenstraße geparkten Fahrzeugen gegen

die Außenspiegel trat. Als eine Polizeistreife den 13-jährigen kontrollieren

wollte versuchte dieser zu flüchten. Er konnte jedoch festgehalten werden. Vor

Ort wurden insgesamt vier beschädigte Außenspiegel festgestellt. Die Höhe des

Sachschadens ist noch nicht bekannt.