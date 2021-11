Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Mertesheim: Unfall wegen überfrierender Glätte

Mertesheim, Eistalstrasse (L 395) – 29.11.2021, 05:20 Uhr (ots) – Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Grünstadt fuhr auf der L 395 in Richtung Eisenberg, als sie in einem Kurvenbereich vor Mertesheim auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte. Die junge Frau hatte ihre Geschwindigkeit offensichtlich den Witterungsbedingungen nicht angepasst. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 2000EUR. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer nicht darauf vertrauen können, dass schon ein Winterdienst im Einsatz war.

Grünstadt: In Gegenverkehr geraten – Personenschaden und hoher Sachschaden

Grünstadt, Sausenheimer Straße (L453) – 29.11.2021, 13:50 Uhr (ots) – Nach bisherigen Feststellungen fuhr eine 57-Jährige aus Tiefenthal mit ihrem PKW von Grünstadt kommend in Richtung Sausenheim, als sie im Bereich der Autobahnbrücke in den Gegenverkehr geriet und mit dem PKW einer 41-Jährigen frontal kollidierte. Nach eigenen Angaben war die 57-Jährige kurz eingeschlafen. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen (Prellungen), während drei Insassen im PKW der 41-Jährigen unverletzt blieben. Indes wurden beim Zusammenstoß beide PKW erheblich beschädigt – Gesamtschaden mind. 20.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Grünstadt ausrücken. Während der Unfallaufnahme war die L 453 zwischen Sausenheim und Grünstadt voll gesperrt.

Grünstadt: Alkoholisierter Ehemann schlägt seine Frau

Grünstadt, Uhlandstraße – 27.11.2021, 01:00 Uhr (ots) – Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 22-Jähriger seine 26-jährige Frau geschlagen und angedroht haben, ihr ein 3 Wochen altes Kind wegzunehmen. Es soll in der Wohnung zu weiteren unschönen Vorfällen gekommen sein, bei denen die Frau u.a. an den Haaren gezogen wurde. Der 22-Jährige habe ihr auch das Handy weggenommen. Der 22-Jährige soll dabei deutlich alkoholisieret gewesen sein. Er hatte die Wohnung vor Eintreffen der Polizei verlassen.

Grünstadt: PKW fährt in Schlangenlinien

Grünstadt, Asselheimer Straße – 27.11.2021, 19:50 Uhr (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten einen PKW, der auf der Eistalstrecke in Schlangenlinien Richtung Grünstadt fahren soll. Der gemeldete PKW konnte in der Asselheimer Straße kontrolliert werden. Die 42-jährige Fahrerin aus Eisenberg war aber keineswegs alkoholisiert. Es stellte sich heraus, dass ihre Scheiben beschlagen waren – nicht weniger gefährlich! Nach der Kontrolle und mit freien Scheiben konnte sie dann ihre Fahrt fortsetzen.

Grünstadt: Alkoholisierter PKW-Fahrer flüchtet und baut Unfall

Grünstadt, Richard-Wagner-Straße – 27.11.2021, 07:20 Uhr (ots) – Nach Hinweis auf einen alkoholisierten PKW-Fahrer fuhr eine Streife der PI Grünstadt die Wohnadresse des Fzg-Halters in der Richard-Wagner-Straße an. Die Streife traf etwa zeitgleich mit dem gesuchten PKW ein. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er und wollte sich der Kontrolle entziehen. Während der Verfolgungsfahrt touchierte der Flüchtende zuerst eine Grundstücksmauer in der Schumannstraße. An der Ecke Mozartstraße stieß er gegen einen Stromkasten der Stadtwerke. Dabei wurde auch der Zaun eines Anliegers beschädigt. Der Fahrer stieg dann aus und versuchte zu Fuß wegzulaufen. Er konnte von den Beamten aber eingeholt und festgenommen werden. Der PKW wurde beschlagnahmt. Dem 31-Jährigen aus Grünstadt wurde eine Blutprobe genommen. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeughalter wird daher auch wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

