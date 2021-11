Brand in Mehrfamilienhaus – Bewohner verdächtig und festgenommen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Am Samstagnachmittag 27.11.2021 kam es zu einem Brand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Kassel. Das Feuer war gegen 14:55 Uhr im Wohnzimmer einer Hochparterrewohnung ausgebrochen und hatte sich nur durch das schnelle Eingreifen der von Hausbewohnern alarmierten Feuerwehr nicht weiter ausgebreitet. Durch den Brand war Mobiliar sowie eine Wand und der Boden in dem Zimmer beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der 29-jährige Bewohner der Wohnung musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, da er offenbar giftige Rauchgase eingeatmet hatte. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes wurden zunächst von Beamten des Kriminaldauerdienstes und im weiteren Verlauf durch Ermittler des für Brände zuständigen K 11 der Kasseler Kripo geführt.

Dabei geriet der 29-jährige Bewohner der Wohnung aufgrund eigener Aussagen in Verdacht, das Feuer selbst gelegt zu haben. Zu seinen Beweggründen machte der Tatverdächtige keine Angaben. Er wurde am Sonntag wegen schwerer Brandstiftung einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Farbbeutel und Backstein gegen Haus von Studentenverbindung geworfen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger (ots) – Unbekannte haben am Freitagabend Farbbeutel und einen Backstein gegen ein von einer Studentenverbindung genutztes Haus in der Wolfsangerstraße geworfen. Während die Farbbeutel mit roter und schwarze Farbe Flecken und Spritzer an der Hausfassade verursachten, durchschlug der geworfene Backstein ein doppelverglastes Fenster im oberen Geschoss und blieb anschließend in dem Zimmer, in dem sich zu dieser Zeit niemand aufhielt, liegen.

Darüber hinaus wurde ein vor dem Haus abgestellter Pkw durch die Farbspritzer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ein Anwohner hatte gegen 19:40 Uhr Geräusche gehört und anschließend beim Blick aus dem Fenster drei augenscheinlich jüngere und dunkel bekleidete Personen mit schmalen Staturen in Richtung Innenstadt weglaufen sehen. Diese Beobachtungen dürften nach derzeitiger Einschätzung im Zusammenhang mit der Tat gestanden haben.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motives der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die weitere Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfall auf Parkplatz von Einkaufszentrum

Vellmar (ots) – Am Donnerstagnachmittag 25.11.2021 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Vellmar ein Unfall, bei dem der mutmaßlich verursachende Fahrer sich bei seiner Unfallgegnerin zwar entschuldigte, dann aber wegfuhr. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei wenden sich mit dem Fall an die Öffentlichkeit, da sie sowohl den Verursacher als auch einen unbekannten Zeugen suchen, der beiden Beteiligten zugerufen haben soll, sie sollten am besten die Polizei holen.

Wie die 84-Jährige aus Kassel, die nach eigenen Angaben von dem anderen Fahrer auf dem Parkplatz stehen gelassen wurde, später bei der Anzeigenerstattung schilderte, ereignete sich der Unfall an dem Donnerstag gegen 17:15 Uhr. Sie sei mit ihrer Mercedes B-Klasse auf dem hinteren Parkplatz des Einkaufszentrums, gegenüber dem Schnellrestaurant, auf dem Weg in Richtung Ausfahrt gewesen und dort in der Einbahnstraße zur Straße Lange Wender gefahren. Plötzlich sei ihr auf dem Parkplatz der andere Fahrer mit seinem Auto von links in die Fahrerseite gefahren. Nach einem kurzen Gespräch und einer Entschuldigung habe der Mann sie jedoch in der Dunkelheit stehen lassen und sei einfach weggefahren. An ihrer B-Klasse war ein nicht unerheblicher Schaden auf der Fahrerseite von rund 4.000 Euro entstanden. Der Wagen des Mannes müsse im Frontbereich beschädigt sein. Es soll sich um ein graues Auto gehandelt haben. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt, korpulent und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Mann habe ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten den mutmaßlichen Augenzeugen des Unfalls sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den noch unbekannten Fahrer geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wohnungsbrand mit schwer Verletztem – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Calden (ots) – Am frühen Samstagmorgen 27.11.2021 kam es gegen 05 Uhr in der Wilhelmsthaler Straße in Calden zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses. Dabei wurde ein 89 Jahre alter Bewohner schwer verletzt und von Rettungskräften anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen. Durch das Feuer war ein Zimmer des Hauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführten Ermittlungen zur Brandursache ergaben bislang keine Hinweise auf Brandstiftung oder einen technischen Defekt, sondern deuten eher auf einen Unglücksfall hin. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnungsbrand im Struthbachweg – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Nord (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Struthbachweg in Kassel. Der 37-jährige Bewohner der Wohnung war bei Löschversuchen schwer, jedoch nicht lebensgefährlich an den Händen verletzt worden. Er hatte das Haus noch selbstständig verlassen können. Die Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

In der Wohnung war nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro entstanden. Die Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. Wie die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zur Brandursache ergaben, war das Feuer in der Küche ausgebrochen, die im weiteren Verlauf völlig ausbrannte.

Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach den Angaben des Bewohners soll vergessenes Essen auf dem Herd für den Brand verantwortlich gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Scheibe zerstört – Bundespolizei sucht Zeugen

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots) – Im Bahnhof Hofgeismar zerstörten am vergangenen Freitag (26.11.) bislang Unbekannte die Glasscheibe eines Warteunterstandes. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Nach Mitteilung eines Bahnreisenden sollen mehrere Jugendliche an dem Freitag im Bahnhof randaliert haben. Eine Streife der Polizei Hofgeismar stellte zwei Jugendliche aus dieser Gruppe fest. Diese stritten die Tat jedoch ab. Ob die Gruppe für die Straftat verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Unbekannten brechen in Haus in Lohfelden ein

Lohfelden (ots) – Unbekannte sind am gestrigen Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Seestraße in Lohfelden eingebrochen und haben hochwertigen Schmuck, einen Staubsauger-Roboter sowie mehrere Handtaschen erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 11:00 und 16:45 Uhr in Abwesenheit der Hausbewohner ereignet. Die Täter waren gewaltsam über eine Seitentür in das Haus eingebrochen und hatten anschließend weitere verschlossene Türen im Gebäude aufgebrochen, um nach Wertsachen zu suchen. Nach dem Beutezug flüchteten sie vermutlich über den Keller wieder aus dem Haus und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Seestraße oder angrenzenden Straße Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter

Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

