Absage mit Faustschlag quittiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Samstag 27.11.2021 gegen 07.00 Uhr, befanden sich ein 50-jährger Mann aus Bad Ems sowie sein 24-jähriger Begleiter zu Fuß unterwegs in der Taunusstraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 37 trafen sie auf einen sonnengebräunten Mann, der sie fragte, ob sie an Crack interessiert seien. Als der 50-Jährige dies verneinte, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte zu Boden.

Nun entwendete ihm der Täter das Handy sowie 3 Bankkarten aus der Hosentasche. Als sich sein Begleiter einmischte, erhielt auch er einen Faustschlag. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des Hauptbahnhofes.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit sonnengebräunter Haut. Möglicherweise aus dem Drogenmilieu.

Taschendieb noch am Bahnsteig festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 28.11.2021 konnte die Bundespolizei im Hauptbahnhof einen 18-jährigen algerischen Staatsangehörigen festnehmen, der kurz zuvor einem Reisenden das Portemonnaie gestohlen hatte. Auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof hatte der Mann den Reisenden bedrängt und ihm dann das Portemonnaie aus der Jacke gezogen.

Noch am Bahnsteig konnte er wenig später festgenommen und zur Wache gebracht werden. Gelohnt hatte sich der Diebstahl nicht wirklich, denn das Portemonnaie war leer. Da der 18-jährige keine Dokumente vorlegen konnte, der seinen Aufenthalt im Bundesgebiet legitimiert, wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls auch eines wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Plagiate verkauft – Betrüger dank Geschädigter erwischt

Frankfurt-Praunheim (ots)-(em) – Am Wochenende (27.-28. November 2021) verkaufte ein 31-jähriger Mann das Plagiat eines Smartphones an eine 32-jährige Frankfurterin. Diese bemerkte den Betrug und ließ dies nicht auf sich sitzen. Schlussendlich klickten für 4 Tatverdächtige zwischen 24 und 32 Jahren die Handschellen.

Auf einer Internetplattform hatte die 32-Jährige ein Inserat, über welches ein hochwertiges Smartphone der Marke Apple zum Kauf angeboten wurde, entdeckt und den Verkäufer kontaktiert. Am Samstag wechselten eine 4-stellige Kaufsumme und das Gerät schließlich die Hände.

Zuhause musste die Frankfurterin jedoch feststellen, dass es sich mutmaßlich um ein Plagiat handelt. Sie entdeckte, dass derselbe Verkäufer weitere Smartphones zum Kauf anbietet und kontaktierte ihn erneut. Sie gab an, Interesse an einem weiteren Handy zu haben. Also vereinbarten die beiden für den Sonntag ein weiteres Treffen.

Was der 31-jährige Verkäufer jedoch nicht ahnte: Dien Frau alarmierte auch die Polizei, so dass für den Täter die Handschellen klickten. Da er nicht alleine unterwegs war, sondern sich 3 weitere Herren in seiner Begleitung befanden, wurden auch diese vorläufig festgenommen.

Eine Durchsuchung der Personen, eines Mietfahrzeuges sowie der Wohnung brachte weiteres Beweismaterial zutage. Zum Beispiel weitere mutmaßliche Plagiate und Bargeld. Die aufgefundenen Beweismittel sowie das Mietfahrzeug wurden sichergestellt.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden 3, der vier Tatverdächtigen mangels Haftgründe wieder entlassen. Der 31-jährige Betrüger wird heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Warenbetruges dauern an.

Gewerbs- und bandenmäßige Autodiebstähle geklärt

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(ne) – Der Kriminalpolizei ist es gelungen einen 56-jährigen Mann aus Litauen festzunehmen, der für über 30 Kfz-Diebstähle in Frankfurt verantwortlich sein soll. Konkret geht es um 32 Taten seit Dezember 2019, vornehmlich in den Stadtteilen Bockenheim, Nordend und Sachsenhausen, bei denen Fahrzeuge des Typs Mercedes-Benz W124 entwendet wurden.

Umfangreiche Ermittlungen führten letztlich auf die Spur des 56-jährigen Mannes, der sich sporadisch in einer Wohnung seiner Schwester in Frankfurt-Fechenheim aufhielt. Die Ermittler des Fachkommissariats konnten mit Hilfe von Fahndern feststellen, dass der 56-Jährige die entwendeten Fahrzeuge an einen Treffpunkt fährt, wo ein Mittäter mit einem Autotransporter alle geklauten Fahrzeuge auflädt und außer Landes bringt.

So auch Mitte August dieses Jahres, wo der 56-Jährige einen entwendeten Mercedes in ein Waldstück bei Dortmund gebracht hatte und auf einen Lkw lud. Der mit 3 weiteren gestohlenen Pkw beladene Transporter wurde anschließend angehalten, der Fahrer festgenommen. Der 56-Jährige wurde indes weiter von der Kriminalpolizei unter Beobachtung gehalten.

Es kam wie erwartet: Mitte November setzte sich der 56-Jährige, wie so oft, in einen entwendeten W124 und fuhr mit diesem von Fechenheim quer durch das ganze Bundesgebiet, dieses Mal bis nach Berlin-Schönefeld, nahe des Hauptstadtflughafens. Hier wurde das Auto auf einen in Litauen zugelassenen Transporter geladen und die Nummernschilder abmontiert. In diesem Moment erfolgte die Festnahme des 56-Jährigen und des 36-jährigen Fahrers des Autotransporters. Beide Täter kamen nach Vorführung beim Haftrichter in Frankfurt in die Untersuchungshaft nach Preungesheim. Die entwendeten Autos wurden sichergestellt.

Zwei Haftbefehle auf einmal vollstreckt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei am Sonntagmorgen 28.11.2021 einen 27-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen festnehmen, der sich illegal im Bundesgebiet aufhielt und gleich mit 2 Haftbefehlen gesucht wurde. Gegen 01 Uhr hatte eine Streife den Mann im Hauptbahnhof angetroffen und bei der anschließenden Kontrolle festgestellt, dass er wegen verschiedener Diebstähle und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Haftbefehlen gesucht wurde.

In der Wache konnte weiterhin festgestellt werden, dass sich der 27-Jährige unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Aufgrund der ausstehenden Freiheitsstrafe von insgesamt 157 Tagen und dem unerlaubten Aufenthalt, wurde er ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

