Jagdwilderei – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

(ots) – Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist ein Fall von Jagdwilderei zur Anzeige gebracht worden, der sich am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr im Bereich von Fürstenhagen ereignet haben soll. Offenbar war ein zuständiger Jagdpächter hier Zeuge geworden, wie ein Spaziergänger in einem Waldstück zwischen Hirschhagen und Waldhof seinen braunen Labrador in Richtung von 2 Rehen gehetzt hat.

Der unbekannte Spaziergänger kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 40-45 Jahre alt, schmale Statur, ca. 170-173 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild (vermutlich deutscher Staatsangehöriger), sprach deutsch ohne Akzent, Kurzhaarschnitt, evtl. Brillenträger, war bekleidet mit einer Sportjacke mit auffälligen/grellen Farben.

Im Beisein des Mannes befand sich noch eine weibliche Person, die wie folgt beschrieben wird: weiblich, ca. 20-25 Jahre alt, schmale Statur, 160-165 cm groß, mitteleuropäischen Aussehen, sprach deutsch ohne Akzent, war dunkel bekleidet.

Die beiden Personen sollen später mit einem weißen BMW mit Kasseler-Zulassung davongefahren sein. Die Polizei in Hessisch Lichtenau, die jetzt Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen hat bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Toilettenanlage von Unbekannten beschädigt

In einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum zwischen Freitag und Montag haben unbekannte Täter eine öffentliche Toilettenanlage in Hessisch Lichtenau am Kreuzrasen beschädigt. Vermutlich durch Tritte beschädigt wurde hier u.a. das Waschbecken der Damentoilette und die Tür zur Behindertentoilette.

Der Schaden liegt bei ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Sontra

Autofahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis im Stadtgebiet von Sontra unterwegs

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Sontra von der Polizei kontrolliert worden. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Mann den Beamten nicht aushändigen. Zudem war der 55-Jährige noch betrunken, so dass jetzt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren folgt.Gegen 22.00 Uhr waren die Beamten der Polizei Sontra auf das Auto aufmerksam geworden, als die Beamten sich im Bereich Jahnstraße/Ecke Göttinger Straße zu einer Verkehrskontrolle positioniert hatten.

Der Wagen näherte sich der Kontrollstelle aus Richtung Weißenbörner Straße und bremste beim Erblicken des Streifenwagens schlagartig ab und setzte seine Fahrt dann in geringer Geschwindigkeit fort. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zur Kontrolle des Pkws und fuhren dem Wagen hinterher, der dann in der Göttinger Straße in Höhe der Bushaltestelle am Fahrbahnrand anhielt.

Der 55-jährige, aus Sontra stammende, Fahrer erklärte auf Ansprache der Beamten, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Ein Atemalkoholtest, in den der Fahrer im Rahmen der Kontrolle eingewilligt hatte, ergab dann einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Infolgedessen musste sich der 55-Jährige einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Gegen den Fahrer laufen nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Wildunfall

Auf der B 27 zwischen Sontra und Cornberg, etwa Höhe Berneburg, hat ein 55-jähriger Autofahrer aus Wanfried heute Morgen gegen 07.10 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier starb nach der Kollision am Unfallort, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 750 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen