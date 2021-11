Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Ein 77-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen 28.11.2021 gegen 10.00 Uhr auf der Zeil von einem 30-jährigen bulgarischen Touristen niedergeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Eine Streife des 1. Polizeireviers fasste den Täter nach kurzer Zeit. Aus bislang unbekannter Motivation heraus griff der 30-Jährige den Senior an und verpasste ihm einen Schlag. Der 77-Jährige fiel daraufhin zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er kam umgehend in ein Krankenhaus.

Zeugen waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und konnten den bulgarischen Touristen, gut beschreiben. Dieser wurde dann kurz nach der Tat in der Nähe des Tatortes durch die Streife festgenommen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten sogar noch ein Spring- und ein Einhandmesser sowie einen Schlagring.

Der 30-Jährige Täter wurde in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums gebracht.

_______________________________________________________________________

