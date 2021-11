Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Zeugen gesucht!

Weinheim – Am Freitag zwischen 07:40 Uhr und 15:15 Uhr zerkratzte ein

bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz im Breitwieserweg die linke Seite

eines Volvos und verursachte einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Zeugen, die

die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim

zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht Motorroller zu stehlen

Leimen – Ein bislang unbekannter Täter versuchte zwischen Freitag, gegen

13:00 Uhr, und Samstag, gegen 19:30 Uhr, einen in der Wilhelm-Haug-Straße

abgestellten Motorroller zu stehlen. Ein Zeuge fand das Zweirad vor dem dortigen

Kindergarten auf dem Boden liegend vor und verständigte die Polizei. Der

Unbekannte riss Teile der Verkleidung ab, um an die Elektrik zu gelangen und den

Roller somit kurzzuschließen. Ob dies gelang und wieso der Roller unweit vom

Tatort wieder abgelegt wurde, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

A6, Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrt unter Alkoholeinfluss endet auf dem Standstreifen

A6 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagmorgen wurden Beamte

des Autobahnpolizeireviers Walldorf auf einen beschädigten KIA auf dem

Standstreifen der A6 in Fahrtrichtung Mannheim aufmerksam und unterzogen die

Fahrerin einer Kontrolle. Aufgrund des Alkoholgeruchs, ausgehend von der

30-Jährigen, wurde dieser ein Atemalkoholtest angeboten. Dabei stellte sich

heraus, dass die Frau mit 1,42 Promille erheblich alkoholisiert war. Des

Weiteren ermittelten die Beamten, dass die Frau gegen 7:45 Uhr, von Hockenheim

kommend, im Bereich der Auffahrt Schwetzingen / Hockenheim auf die A6 in der

Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Weil dabei

ein Reifen beschädigt wurde, kam die Frau erneut von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Leitpfosten. Hierauf blieb die 30-Jährige dann mit ihrem

nicht mehr fahrbereiten KIA am Fahrbahnrand stehen, wo die Beamten auf diese

aufmerksam wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 4.000

Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Frau wurde eine Blutprobe

entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung

des Straßenverkehrs ermittelt.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Hausbewohner schlägt Einbrecher in die Flucht; Polizei sucht Zeugen

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag gegen 17:30 Uhr schlugen zwei

bislang unbekannte Einbrecher mithilfe eines nicht bekannten Gegenstands eine

Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Hauses in der Straße „Herrmann-Löns-Weg“

ein. Durch den Lärm wurde der über 70-jährige Bewohner des Hauses, der sich zum

genannten Zeitpunkt im Obergeschoss befand, auf den Einbruchsversuch aufmerksam.

Sofort ging der Mann auf den Balkon und machte durch Rufe auf sich aufmerksam.

Die beiden Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten über den

„Hermann-Löns-Weg“ weiter in Richtung „Bammertsbergweg“. Der über 70-Jährige

konnte lediglich erkennen, dass die beiden Einbrecher auffallend „flatternde“

Jacken trugen. Darüber hinaus ist zu den Tätern bislang nichts bekannt. Auch die

Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Zentrale

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde verständigt und

mit der Spurensicherung beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach weiteren Zeugen, die darüber hinaus Angaben zu den beiden Einbrechern

sowie deren weitere Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter

dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Samstagabend gegen 19:05 Uhr

fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller auf der Wilhelmstraße in Richtung

Waldangelloch. Ein Autofahrer fuhr zeitgleich auf der Holbinsenstraße auf den

Einmündungsbereich zu, hielt hier kurz an und bog dann nach links auf die

bevorrechtigte Wilhelmstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der

17-Jährige stark abbremsen, geriet ins Rutschen und stürzte auf die linke Seite.

Hierbei verletzte er sich leicht und ließ sich in einem Krankenhaus untersuchen.

Zuvor hatte er die Polizei verständigt. Der 17-Jährige konnte lediglich angeben,

dass es sich bei dem Auto des Unfallverursachers um einen dunklen PKW handeln

soll. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher

aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der

Rufnummer 07261 690-0 zu melden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: In Einfamilienhaus eingestiegen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagabend im Zeitraum von 17:30

Uhr bis 22:15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter über ein gekipptes

Fenster Zutritt zu einem Anwesen in der Blumenstraße. Der oder die Unbekannten

durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in Wohn- und Schlafzimmer. Sie

entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen

wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621

174-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

BAB 6 – Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Mannheim – Am späten Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde der Polizei ein

Fahrzeugvollbrand auf der BAB 6 Fahrtrichtung Heilbronn, km 596, in Höhe

Dielheim gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Range Rover

eines 36-Jährigen infolge eines technischen Defekts in Brand. Dem Fahrzeuglenker

gelang es noch sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und zu verlassen.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf, die mit 17 Mann vor

Ort war, gelöscht. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der

rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Dieser konnte um 03.40 Uhr wieder für den

Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Jedoch besteht aufgrund der durch Brand

beschädigten Fahrbahndecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 80 km/h

für den betroffenen Abschnitt. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der

Sachschaden an dem völlig ausgebrannten Pkw auf mehrere 10 000,- Euro. Verletzt

wurde niemand. Über die Schadenshöhe an der Fahrbahn können noch keine Angaben

gemacht werden.

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Apotheke – Zeugen gesucht

Oftersheim – Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr,

versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine

Apotheke in der Mannheimer Straße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten

durch den Nebeneingang und die Glasschiebetüren in das Gebäude zu gelangen. Aus

bislang unbekannten Gründen ließen die Täter allerdings von ihrem Vorhaben ab

und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

ist derzeit noch nicht bekannt.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher bei ihrer

Tatausübung womöglich gestört wurden. Anwohner sowie Spaziergänger und weitere

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden daher

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880 in Verbindung

zu setzen.

Wiesenbach/Rhein Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Wiesenbach – Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Samstag den

27.11.2021, in der Zeit von 15.50 bis 18.15 Uhr, in ein in der Thomastraße

gelegenes Einfamilienhaus ein. Hier nutzten der oder die Täter die Abwesenheit

des Hauseigentümers aus und betraten das offen zugängliche Grundstück des

Anwesens. Dort hebelten der oder die Unbekannten ein rückwärtiges gelegenes

Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Aus dem Haus wurden zwei

Uhren und diverser Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Durch den Einbruch entstand am Fenster ein Sachschaden von ca. 600,- hundert

Euro. Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt entkommen.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden geben, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444,

aufzunehmen.

Sankt Leon-Rot / BAB 5 / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken am Steuer angehalten

Sankt Leon-Rot – Am Samstag gegen 17 Uhr, wurde ein PKW Fiat 500 gemeldet

der auf der A5 zwischen dem Kreuz Walldorf und Kronau Schlangenlinien fuhr. Bei

der Kontrolle des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass die 33-jährige Fahrerin

deutlich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine

Atemalkoholkonzentration von 1,74 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt

und nach einer Blutentnahme wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Zweiradfahrer – Zeugen werden gesucht

Angelbachtal – Gegen 19 Uhr des gestrigen Samstags kam es in Angelbachtal

zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Der

17- Jährige Fahrer bog mit seinem Leichtkraftrad von der Talstraße in die

Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch. Der bislang unbekannte

PKW-Fahrer/in wollte bei der Einmündung Holbinsenstraße nach links auf die

bevorrechtigte Wilhelmstraße einbiegen. Zunächst hielt der Pkw an der Einmündung

an, fuhr jedoch darauf wieder an und bog ab. Der Leichtkraftrad-Fahrer bremste

daraufhin stark ab, geriet ins Rutschen und stürzte. Der bislang unbekannte

Fahrzeugführer/in setzte die Fahrt fort. Der Leichtkraftrad-Fahrer erlitt

Schürfwunden und Prellungen am Knie und Handgelenk. Es handelte sich um ein

dunklen PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer: 07261-6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Fahrt eines Betrunkenen ohne gültige Fahrerlaubnis endet im Graben

Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) – Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr meldete

ein Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug im Graben der L 549 zwischen

Meckesheim und Eschelbronn. Der 52-jährige Fiat-Fahrer wurde hierbei

glücklicherweise nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der

Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Weiter konnte festgestellt werden, dass dem 52-Jährigen bereits im Jahr 2006 der

Führerschein aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen und seither nicht

mehr neu ausgestellt wurde. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr geborgen und

abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett

gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.

Es folgt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit

im Straßenverkehr.

Wiesloch: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt Pfosten und flüchtet – Zeugen gesucht!

Wiesloch – In der Nacht zum Samstag, den 27.11.2021, fuhr ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf

regennasser Fahrbahn in den Kreisel Schwetzingen Straße / Alte Heerstraße.

Hierbei kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit der rechten

Fahrzeugfront mit einem dort befindlichen Rohrpfosten. Der Rohrpfosten wurde

hierbei abgeknickt und ragte zunächst in die Fahrbahn. Der Unfallverursacher

flüchtete hiernach, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle.

Hierbei ließ er Bruchstücke seines Radkastens, Kotflügels, seiner Stoßstange,

sowie ein Scheinwerferglas an der Unfallstelle zurück. Zeugen, welche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter 06222-57090 zu melden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Mannheim-Innenstadt / Razzia in mehreren Gaststättenbetrieben – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim – Am Abend kam es im Bereich der S / T-Quadrate zu einem

Großeinsatz der Polizei mit rund 270 Beamten.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war in

der Vergangenheit Hinweisen auf einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln

in dem dortigen Bereich nachgegangen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die

Betäubungsmittel nicht nur gegen Bargeld verkauft, sondern auch gegen Diebesgut

„getauscht“ werden.

Das Amtsgericht Mannheim hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim sechs

Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, welche gegen 20:00 Uhr mit starken Kräften

vollzogen wurden. Im Rahmen einer zeitgleichen – durch die Polizei mittels

Allgemeinverfügung angeordneten – Razzia wurden alle sich in den Gaststätten

befindlichen Personen einer Identitätsfeststellung unterzogen und durchsucht.

Im Einsatzzeitraum kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die Einsatzmaßnahmen

wurden um 00.30 Uhr beendet.

Nach Abschluss des Einsatzes ist folgende Bilanz zu ziehen:

Es wurden 113 Personen kontrolliert

Insgesamt wurden 100g Marihuana, 50g Amphetamin, 50

XTC-Tabletten sichergestellt

XTC-Tabletten sichergestellt 10 Personen werden am folgenden Tag dem zuständigen

Untersuchungsrichter vorgeführt

Untersuchungsrichter vorgeführt Zudem wurden die folgenden Verstöße festgestellt und

Ermittlungsverfahren / Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet:

-22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz -2 Verstöße gegen das Waffengesetz

-15 Verstöße gegen die CoronaVO

St. Leon-Rot: Schmorbrand, Großeinsatz der Feuerwehr.

St.Leon-Rot – Am Freitagabend gegen 22.50 Uhr kam es zu einem Schmorbrand

bei einer Firma in der Opelstraße in St. Leon-Rot. Vermutlich aufgrund eines

technischen Defekts brach das Feuer im Bereich zweier Batterieschränke eines

Rechenzentrums aus. Die Feuerwehren aus St. Leon-Rot, St. Leon und Walldorf

waren mit insgesamt neuen Fahrzeugen und 42 Personen vor Ort und konnten alle

Mitarbeiter der Firma sicher nach draußen bringen. Es entstand ein Schaden von

ca. 20.000 EUR, verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur genauen Brandursache

wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Kind von Unbekanntem erpresst; ergänzende Pressemitteilung

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis – Seit Mittwochnachmittag, den 17.11.2021

ermittelte der Polizeiposten Hemsbach auf Hochtouren nach dem bis dato

unbekannten Täter, der in der Kleistraße rund 150 Euro von einem 9-Jährigen

gefordert hatte. In diesem Zusammenhang baten die Einsatzkräfte auch um Mithilfe

aus der Bevölkerung und suchten nach möglichen Zeugen.

Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5076864

Unmittelbar nach Veröffentlichung der Pressemitteilung meldeten sich 25

Hinweisgeber beim Polizeiposten Hemsbach. Zum Großteil handelte es sich hierbei

um Anwohner, die den Unbekannten ebenfalls im Wohngebiet gesehen hatten und

ergänzende Hinweise geben konnten. Ein Teil der Zeugen verfügte zudem über

private Videoüberwachungssysteme in deren Hauseingangsbereich. Die

Aufzeichnungen wurden der Polizei ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die

eingegangenen Hinweise sowie die Videoaufzeichnungen führten letztendlich dazu,

dass die Einsatzkräfte des Polizeipostens Hemsbach einen 29-jährigen

Tatverdächtigen aus Heidelberg ermitteln konnten. Die Hintergründe der Tat sind

bislang noch nicht bekannt. Auch die Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach

hinsichtlich der Fragestellung, ob der Mann am Mittwoch als Zeitungsausträger im

Wohngebiet unterwegs war, dauern weiter an.

Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich für die Mithilfe.