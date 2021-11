Sachbeschädigung an Vereinsheim

Gemünden (Felda)/Burg-Gemünden – In der Ohmstraße beschädigten Unbekannte zwischen Mittwoch (17.11.) und Samstagabend (20.11.) eine Toilettentür eines öffentlichen Gebäudes. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl aus Sattelschlepper

Alsfeld/Eifa – In der Nacht auf Freitag (26.11.) stahlen Unbekannte auf dem Rastplatz an der A5, Fahrtrichtung Nord, mehrere hundert Liter Diesel im Wert von circa 900 Euro aus dem Tank eines Sattelschleppers. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy und Geldbörse geraubt

Schotten – In einer Parkanlage in der Vogelsbergstraße raubten Unbekannte am Freitagabend (26.11.), gegen 21.15 Uhr, das Handy und die Geldbörse eines 29-Jährigen aus Zwickau. Die beiden Täter hielten den 29-Jährigen fest und forderten die Herausgabe des Portemonnaies. Der Zwickauer folgte der Aufforderung, woraufhin die Täter mit dem Diebesgut unerkannt in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide waren männlich, 180 cm bis 190 cm groß, dunkel bekleidet und trugen einen blauen Mund-Nase-Schutz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Alsfeld – In der Schillerstraße stahlen Unbekannte am 18. November ein Fahrrad der Marke Bulls. Das Zweirad im Wert von circa 250 Euro stand hinter dem Haus einer Musikschule und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Trunkenheit und geflüchtet

Hünfeld

Am Samstag, 27.11.2021 gegen 17.30 Uhr, fiel einem Pkw-Fahrer die unsichere Fahrweise eines 70-jährigen Mannes aus Hünfeld auf. Dieser fuhr in der Friedenstraße in Hünfeld mit seinem Hyundai vor dem Fahrzeug des Zeugen.

Im Verlauf der Fahrt geriet der Hyundai-Fahrer dann im Bereich Thüringer Straße auf den Bordstein und beschädigte in der Folge eine öffentliche Sitzbank total. Trotzdem setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und konnte schließlich durch den Zeugen zum Anhalten bewegt werden, der auch die Polizei verständigte.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurden beim Fahrer des Hyundai Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme folgte. Sowohl am Pkw als auch an der Sitzbank entstand Sachschaden in Höhe von je ca. 300.- Euro.

PKW prallt auf winterglatter Fahrbahn in Leitplanke – eine schwer verletzte Person

Bebra

BEBRA-ASMUSHAUSEN. Am Samstag, gegen 19:25 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Eschwege mit seinem PKW die Bundesstraße 27, aus Richtung Bebra kommend, in Richtung Cornberg. In Höhe Asmushausen verlor er dabei auf winterglatter Fahrbahn, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die linke Leitplanke, schleuderte von dort zurück auf seinen Fahrstreifen und kam schließlich auf diesem in entgegengesetzte Richtung zum Stillstand. Der, allein in seinem Fahrzeug befindliche, Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW sowie der Leitplanke entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 4.000 Euro. Der PKW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfälle mit Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg

Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum Neuenstein – Am Freitag, den 26.11.2021, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula einen land- und forstwirtschaftlichen Weg in der Waldgemarkung von Neuenstein-Aua. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn Kirchheim – Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr am frühen Samstagabend die Landesstraße 3159 von Bad Hersfeld nach Kirchheim. In einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Richtungstafel und einen Baum. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2800 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 27.11.2021, kam es um 23:26 Uhr in der Wiener Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und erheblichem Sachschaden. Der 32-jährige Führer eines Kia XCeed war auf der Wiener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss kam das Fahrzeug in Höhe der Einmündung An der Steingrube in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und ein Verkehrszeichen, wodurch er einen Totalschaden erlitt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten noch eine Mauer und einen Zaun eines dortigen Anwesens. Die Gesamtschadenssumme betrug 26500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Samstag, 27.11.2021, gg 15.08 Uhr 36269 Philippsthal – Harnrode, Werrastraße

Ein 25-jähriger Kraftfahrzeugführer befuhr mit seinem Mercedes Benz Citan die Werrastraße in Richtung Heringen, als ein entgegenkommender schwarzer SUV sein Fahrzeug streifte und den linken Außenspiegel beschädigte. Der Fahrer des SUV entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seine Personalien bekannt zu geben. An dem Fahrzeug des 25-jährigen Fahrers aus dem Burgenlandkreis entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet um Hinweise unter 06621-9320

Verkehrsunfall Sachschaden

Niederaula

Samstag, 27.11.2021, gg 14:35 Uhr

36272 Niederaula, Wehrsteg/Ziegenhainer Straße

Ein 81-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem VW Golf die Straße Wehrsteg und wollte auf die Ziegenhainer Straße abbiegen. Diese Kreuzung ist Ampel geregelt und zeigte für ihn Rotlicht. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Mercedes Sprinter aus Kirchheim, der die Ziegenhainer Straße befuhr und bei „Grün“ die Kreuzung passieren wollte. Es kam zu Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Reparatur wird ca. 10000 Euro kosten. Zum Glück wurden die Fahrzeuginsassen nicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3330, Kleinsassen – Oberbernhards

Kleinsassen

Am Samstag, dem 27.11.2021 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 3330 zwischen Kleinsassen und Oberbernhards ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einem Gesamtschaden in Höhe von 40000 EUR. Der Fahrer eines VW Golf geriet auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier stieß er seitlich gegen einen mit zwei Personen besetzten Ford Kuga. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark deformiert. Der 50-jährige Fahrer des Ford Kuga musste durch Mitglieder der Feurwehren Hofbieber und Kleinsassen aus dem Fahrzeug befreit werden. Seine 84-jährige Beifahrerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Samstag, 27.11.2021, gg 13:00 Uhr 36269 Heringen, L3255, Friedewald – Herfa

Ein 35-jähriger Mann aus Rotenburg befuhr mit seinem VW Caddy die Verlängerung der Straße Am Trenkgarten und wollte nach rechts auf die L3255, Friedewald – Herfa, einbiegen. Hierbei übersah den vorfahrtberechtigten Kleinbus der Feuerwehr Heringen und es kam zu Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 35-jährige Mann aus Rotenburg wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Mittwoch, 24.11.2021 zw. 11:00 Uhr und 11:15 Uhr

36251 Bad Hersfeld, Grüner Weg 82

In dem oben genannten Zeitraum stieß ein Sattelzug mit seinem Aufbau gegen eine Grundstücksmauer. Der Sattelzug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet um Hinweise unter 06621-9320

Verkehrsunfallmitteilung

B 279 Gersfeld:

Am Samstag, dem 27.11.2021 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die B 279 aus Oberweißenbrunn kommend in Richtung Gersfeld. Aus der Ortslage Rodenbach kommend bog eine 59-jährige Bastheimerin auf die B 279 ein ohne die Vorfahrt des Pkw-Fahrers zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18000 EUR. Beide Personen blieben unverletzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3143 zwischen Fulda Kämmerzell und Gläserzell Erstmeldung

Fulda

Kurz nach 09.00 Uhr kam es heute Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3143 zwischen den Fuldaer Ortsteilen Kämmerzell und Gläserzell. Dabei geriet ein PKW Ford Focus aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und ist im Fahrzeug eingeklemmt. Derzeit ist die Strecke voll gesperrt. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz und versuchen den Fahrer zu befreien.

Pkw-Fahrer fährt am Stauende unter einen Lkw – Beifahrerin tödlich verletzt

Am Freitag, 27.11.2021, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, zwischen dem Hattenbacher- und Kirchheimer Dreieck ein Verkehrsunfall, bei dem die Beifahrerin eines Unfallbeteiligten tödlich verletzt wurde.

Ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Calden fuhr mit seinem Sattelzug aus Richtung Fulda kommend in Richtung Kassel. Zwischen dem Hattenbacher – und Kirchheimer Dreieck musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Sömmerda erkannte die Verkehrssituation offensichtlich zu spät und fuhr vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit oder nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes ungebremst auf den Sattelzug auf. Dabei wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Schwerverletzt wurde er ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Für die ebenfalls 79-jährige Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde bei dem Unfall ebenfalls im Fahrzeug eingeklemmt und erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten, sowie der Arbeit eines vor Ort anwesenden Gutachters, war die Fahrbahn in Richtung Kassel für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Durch die Feuerwehr Bad Hersfeld wurden alle auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen und die eingeklemmten Personen aus dem Fahrzeug befreit.

Es kam zu einem erheblichen Rückstau von ca. 5 Kilometern. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.