Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Kollision zwischen Rettungswagen und Golf – Offenbach

(lei) Noch ungeklärt ist die Schuldfrage eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend zwischen einem Rettungswagen und einem grauen VW-Golf an der Kreuzung Rhönstraße / Ecke Bieberer Straße ereignete. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Gegen 18.40 Uhr war das Einsatzfahrzeug auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall mit Blaulicht und Martinshorn auf der Rhönstraße unterwegs, davor befand sich die VW-Fahrerin. Offenbar wollte die Golf-Lenkerin dem Rettungswagen Platz machen, da dieser nach rechts in die Bieberer Straße abbiegen wollte; hierzu wich die Autofahrerin im Einmündungsbereich nach rechts aus. Beim Abbiegevorgang kam es zur Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch insgesamt etwa 1.700 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

17-Jähriger durch Hund leicht verletzt: Wer kann Hinweise geben? – Offenbach / Bieber

(lei) Nachdem ein 17-Jähriger am Freitagmorgen in einem Feld zwischen Bieber und Waldhof durch einen Hund leicht im Gesicht verletzt wurde, sucht die Polizei nicht nur Zeugen des Vorfalls, sondern auch nach dem noch unbekannten Hundebesitzer. Der junge Mann aus Offenbach war gegen 8.50 Uhr in der Feldgemarkung zwischen der Würzburger Straße und dem Goldbergweg spazieren, als im zwei unbekannte Männer mit zwei Hunden entgegenkamen. Nachdem die beiden nicht angeleinten Hunde, ein Golden Retriever und einer mit dunkelbraunem kurzen Fell, auf den Offenbacher zuliefen, sprang letzterer mehrfach an ihm hoch und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht. Obwohl der Jugendliche mehrfach versuchte, den Hund zurückzustoßen, sollen die beiden keineswegs reagiert, geschweige denn etwa durch Rufen auf die Hunde eingewirkt haben. Bei dem hochspringenden Vierbeiner könnte es sich um einen Ridgeback gehandelt haben, der etwa 50 bis 70 Zentimeter Schulterhöhe aufwies. Die beiden 25 bis 30 Jahre alten Männer waren etwa 1,80 Meter groß, wobei einer recht schlank war und eine azurblaue Steppjacke sowie eine schwarze Mütze mit orangen Akzenten trug. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Reviernummer 069 8098-5100 entgegen.

Zeugensuche: Busfahrer körperlich angegangen – Offenbach / Bieber

(fg) An der Bushaltestelle „Berliner Straße“ in Bieber ging ein etwa 20 Jahre alter Unbekannter am Freitagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, einen Busfahrer körperlich an, sodass dieser Verletzungen davontrug. Vorausgegangen war ein Disput über das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, weshalb der 62-jährige Busfahrer der Linie 108 den mit einer auffällig rot-schwarzen Daunenjacke bekleideten Unbekannten sowie dessen Begleiter des Busses verwies. Vor dem Bus kam es dann erneut zunächst zu einer verbalen Konfrontation. Als sich der Busfahrer von dem 1,80 bis 1,85 Meter großen jungen Mann mit kurzen dunklen Haaren abwandte, um die Fahrt in Richtung Kaiserlei anzutreten, sei er von hinten körperlich angegangen worden. Er stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Der Unbekannte und sein Begleiter, der eine schwarze Steppjacke, eine graue Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe trug und ebenfalls kurze dunkle Haare hatte, machten sich danach davon. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Hunde rannten auf Straße und verursachten Unfall: Hundehalter gesucht – Heusenstamm

(fg) Einen Hundehalter im Alter von 40 bis 50 Jahren und von kräftiger Statur suchen Beamte der Polizeistation Heusenstamm derzeit, nachdem dessen Hunde am Samstagnachmittag in der Ringstraße unvermittelt auf die Straße gerannt waren und einen Unfall verursacht hatten. Der mit einer dunklen Jacke bekleidete Mann hat seinen davonlaufenden Hunden nach dem Zusammenstoß noch hinterhergepfiffen, wollte diese offenbar aufhalten und sei dann aber nicht mehr aufgetaucht. Gegen 16.40 Uhr war ein 64-Jähriger in seinem Mercedes GLK auf der Ringstraße unterwegs, als im Bereich der Kreuzung Nieder-Röder-Weg die zwei Hunde unvermittelt auf die Straße rannten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem der Hunde; es soll sich um einen dunkelbraunen Schäferhund oder Labrador gehandelt haben. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Da der Halter sowie die beiden Hunde davonliefen, ist nicht bekannt, inwieweit sich das Tier bei der Kollision mit dem Wagen verletzte. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Feuer in Wohnhaus – drei Verletzte – Mühlheim

(aa) Nach dem Brand mit Leichtverletzten in einem dreistöckigen Haus in der Büttnerstraße am Sonntagmorgen, ist das Domizil derzeit nicht bewohnbar. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren um kurz vor 10 Uhr ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in der Erdgeschosswohnung entfacht. Zwei Hausbewohner der oberen Stockwerke sowie ein Nachbar wurden bei Lösch- und Rettungsversuchen leicht verletzt. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Landesstraße 3121 – Seligenstadt

(fg) Am Samstagmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 3121 (Dudenhöfer Straße) und 2310 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 49-Jährige in ihrem Hyundai i10 kurz nach 7 Uhr auf der Dudenhöfer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Santa Fe eines 49-jährigen Seligenstädters, sodass es zur Kollision kam. Der Hyundai-Fahrer befuhr die Landesstraße 2310 in Richtung Mainhausen. Zur Zeit des Zusammenstoßes war die im Kreuzungsbereich befindliche Ampelanlage außer Betrieb, weshalb die Vorfahrtsregelung durch die aufgestellten Verkehrsschilder vorgegeben wurde. Die beiden 49-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden an beiden Autos wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Der Hyundai i10 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bereich Main-Kinzig

12-Jähriger stürzte und geriet unter Fahrzeug – Hanau

(lei) Den Umständen entsprechend glimpflich ging ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 12-jährigen Fahrradfahrer am Montagmorgen aus. Zu dem Unfall in der Antoniterstraße / Ecke Martin-Luther-King-Straße war es gegen 7.35 Uhr gekommen. Der aus Hanau stammende Junge war auf dem Weg zur Schule und befuhr mit seinem Rad die Antoniterstraße aus Richtung Lamboystraße kommend auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen. In Höhe der Einmündung Antoniterstraße stürzte er zunächst wohl aufgrund überfrorener Nässe auf die Straße und kam vor einem Ford zum Liegen, der aus der Martin-Luther-King-Straße angefahren kam und von einer 50 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Die Nidderauerin hatte ihren Kuga im Einmündungsbereich zuvor zum Stehen gebracht, um Vorfahrtberechtigte passieren zu lassen. Als sie wieder anfuhr, überrollte sie ihn. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die 50-Jährige den auf der Straße liegenden Jungen schlichtweg nicht gesehen haben dürfte. Der Junge, der kurz darauf aus seiner misslichen Lage geborgen werden konnte, hatte dabei offenbar großes Glück, denn bis auf eine Schürf- und eine Kopfplatzwunde erlitt er nach aktuellen Informationen keine schwerwiegenderen Verletzungen. Er kam zur weiteren Beobachtung in eine Klinik. Die Polizei in Hanau sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

Einbruch in Postfiliale: Kripo sucht Zeugen – Nidderau

(lei) Ein Unbekannter mit hellen kurzen Haaren verschaffte sich am Sonntagmorgen auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer Postfiliale in der Siemensstraße. Um 9.53 Uhr löste der Eindringling dabei offenbar die Alarmanlage aus, woraufhin er zügig flüchtete. Ob der Einbrecher Beute machte, muss noch ermittelt werden. Bekleidet war er mit einem schwarzen Langarm-Oberteil, einer grauen Hose sowie hellen Schuhen. Zeugenangaben zufolge stieg die Person anschließend in einen schwarzen Kleinwagen ein. Wer weitere Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugensuche nach tödlichem Motorradunfall: Mann und Frau in weißem Auto bitte melden! – Wächtersbach-Aufenau

(lei) Nach dem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang für einen 58-jährigen Motorradfahrer (Dienstag letzter Woche) auf der Kreisstraße 887 zwischen Aufenau und Bad Orb (wir berichteten) sucht die Polizei nun nach zwei möglicherweise wichtigen Zeugen. Offenbar direkt nach dem Unfall passierten die beiden 65 bis 75 Jahre alten Personen, eine Frau und ein Mann, die Unfallstelle mit einem weißen Auto und unterhielten sich noch kurz mit einem weiteren Unfallzeugen, der in einer blauen A-Klasse unterwegs war. Die Frau selbst gab im Gespräch an, aus Aufenau zu sein. Anschließend fuhren die beiden bis dato Unbekannten in Richtung Bad Orb weiter. Die Beamten bitten nun diese beiden sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

Shisha Bar wegen Kellerbrand geräumt – Dietzenbach

Unerwartet endete der Besuch für die Gäste einer Shisha Bar in der Dietzenbacher Bahnhofstraße. Als gegen 02:30 Uhr starker Rauch aus dem Keller des Hauses nach oben drang, mussten die etwa 10 Besucher und Mitarbeiter umgehend das Lokal im Erdgeschoss verlassen. Auch die Bewohner der darüber liegenden drei Wohnungen begaben sich im weiteren Verlauf nach draußen. Die Feuerwehr konnte einen Brand im Keller lokalisieren und zügig löschen. Allerdings sind die Brandschäden an den Installationen der Wasser- und Energieversorgung so gravierend, dass das dreigeschossige Gebäude aktuell nicht bewohnbar ist. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf etwa 20.000.- Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 – 8098 1234 und bei jeder anderen Polizeidienststelle um sachdienliche Hinweise.

Bereich Main-Kinzig

Wohnungsbrand in Maintal Dörnigheim – Frau verletzt

Aus bislang nicht bekannten Gründen brach kurz nach fünf Uhr ein Feuer in einer Ein Zimmer Wohnung der Daimlerstraße 6 aus. Durch die Feuerwehr konnte in der Wohnung brennendes Mobiliar umgehend gelöscht werden. Eine Evakuierung der Nachbarwohnungen war nicht erforderlich. Die 62jährige Mieterin wurde durch die Feuerwehr ohne Bewusstsein auf dem Fußboden aufgefunden und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus überstellt. Angaben zu ihrem Gesundheitszustand sind aktuell nicht möglich. An dem siebengeschossigem Gebäude entstand kein Schaden.

1. Totalschäden nach Unfall – Offenbach

Am frühen Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Sprendlinger Landstraße / Merianstraße ein Verkehrsunfall, der den Totalschaden beider beteiligter Fahrzeuge zur Folge hatte. Eine 30-jährige Frankfurterin wollte mit ihrem BMW von der Merianstraße kommend, nach links auf die Sprendlinger Landstraße in Richtung Innenstadt einbiegen und übersah dabei den Hyundai eines entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Offenbachers. Der Gesamtschaden des Zusammenstoßes wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt, die Fahrer blieben unverletzt.

Unfallflucht, Führerschein beschlagnahmt – Neu-Isenburg

Nach einem zunächst banalen Auffahrunfall, der zwar einen Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro zur Folge und keine Verletzten zu beklagen hatte, musste die Polizei Neu-Isenburg umfangreiche Ermittlungen starten, welche in Frankfurt begannen und in Dreieich endeten, um letztendlich dem verantwortlichen, flüchtigen Pkw-Fahrer habhaft zu werden. Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:38 Uhr, fuhr ein Mercedes-Benz-Fahrer auf einen VW-Phaeton eines 40-jährigen Kalbachers auf, der im Begriff war, seinen Pkw in der Frankfurter Straße am rechten Fahrbahnrand zu parken. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß flüchtete der Mercedes in nördliche Richtung. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren und der alarmierten Streife übergeben. Ermittlungen an der Halteranschrift in Frankfurt führten zum Verursacher, welchen die Beamten in Dreieich an seiner Wohnanschrift antreffen konnten. Da er unter Alkoholeinfluss und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Auf den 21-jährigen Sprendlinger kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.

Bereich Main-Kinzig

Vorfahrt missachtet, eine Leichtverletzte – Gründau-Lieblos

Am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Daimler-Fahrerin aus Rothenbergen die Straße am Grasweg, um in der Folge an der Einmündung zur Leipziger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Dacia-Fahrerin. Die 37-jährige aus Langenselbold konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Unfall mit Leichtverletzten – BAB 3, Gem. Offenbach

Zu einem wohl typischen Auffahrunfall im beginnenden Feierabendverkehr, kam es am Freitagnachmittag, gegen 15:25 Uhr, auf der Autobahn 3. Beide Beteiligten nutzten zu dieser Zeit die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 43-jähriger Frankfurter musste seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen, was ein 20-jähriger aus Limeshain zu spät bemerkte und mit seinem Ford Fiesta auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Beide Fahrer, als auch die Mitfahrer des Frankfurters wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.