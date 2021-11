Ladendieb verteidigt seine Beute mit Gewalt, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Donnerstag, 25.11.2021, 08:30 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen wurden drei Jugendliche in Limburg bei einem Ladendiebstahl erwischt, einer der Täter verteidigte seine Beute mit Gewalt und floh. Die drei Jugendlichen wurden beobachtet, als sie in einem Supermarkt versuchten Getränkedosen zu entwenden. Beim Versuch die Diebe aufzuhalten, um die Personalien für eine Anzeige aufzunehmen, versuchte ein 16-Jähriger zu fliehen. Er wurde von zwei Mitarbeitern des Supermarktes festgehalten, riss sich aber mit Gewalt los, wobei eine Mitarbeiterin verletzt wurde. Die beiden 14- und 16-Jährigen Diebinnen konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Verletzte bei Schlägerei vor Diskothek, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Samstag, 27.11.2021, 02:50 Uhr

(wie)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es vor einer Diskothek in Limburg zu einer größeren Schlägerei mit zwei Verletzten. Ein 27-Jähriger geriet anscheinend mit einer Gruppe Männer in der Diskothek in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach draußen vor die Tür, wo die Differenzen schließlich mit Fäusten geklärt wurden. Dabei wurde der 27-Jährige mehrfach ins Gesicht geschlagen. Als dieser daraufhin zu Boden ging, soll er noch getreten worden sein. Ein 25-Jähriger, der den Streit schlichten wollte, wurde auch geschlagen und getreten. Beide wurden so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Tätergruppe entkam unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Einbrüche am Wochenende,

Kreis Limburg-Weilburg, 25.11.2021 bis 28.11.2021

(wie)Am Wochenende wurde in mehrere Häuser im Landkreis eingebrochen. Unbekannte Täter gingen Häuser in Limburg, Bad Camberg und Löhnberg an. In der Limburger Westerwaldstraße öffneten die Täter gewaltsam eine Fenstertür zur Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten daraus Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei dem Einbruch in der Lindenstraße in Bad Camberg hebelten die Täter die Terrassentür auf, durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck. Im Finkenweg in Löhnberg wurde ein Fenster aufgehebelt und aus dem Einfamilienhaus Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

E-Scooter gestohlen,

Hadamar, Gerlachstraße, Samstag, 27.11.2021, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (wie)Am Samstagnachmittag wurde aus einem Hausflur in Hadamar ein E-Scooter gestohlen. Ein 51-Jähriger stellte gegen 15:00 Uhr seinen Elektro-Roller der Marke Xiaomi Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 576-MHG im Hausflur der Gerlachstraße 2 ab. Um 17:00 Uhr stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Schule,

Hadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Donnerstag, 25.11.2021, 11:00 Uhr

(wie)In der letzten Woche wurden an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Entwässerungsrinnen beschädigt. Am Freitag rief der Hausmeister der Schule die Polizei nach Hadamar. Auf dem Sportplatz hatte er mehrere gewaltsam deformierte Entwässerungsrinnen festgestellt. Die Limburger Polizei nahm den Sachverhalt auf und befragte Schüler zu den Beschädigungen. Die Polizei in Limburg wurde zudem von dem Hausmeister darauf hingewiesen, dass es vermehrt zu Sachbeschädigungen an der Schule gekommen sei. Hinweise zu den aktuellen Beschädigungen und zukünftigen verdächtigen Beobachtungen an der Schule nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Betrunkener schläft in fremden Wohnwagen, Weinbach-Fürfurt, Bahnhofsringstraße, Samstag, 27.11.2021, 14:45 Uhr

(wie)Am Sonntag musste die Polizei in Fürfurt einen Fremden aus einem Wohnwagen herausholen. Die Besitzerin eines Wohnwagens rief die Polizei zu ihrem Grundstück in die Bahnhofsringstraße. Dort hatte ein offensichtlich betrunkener Mann einfach das Grundstück betreten und sich in dem, dort abgestellten, Wohnwagen schlafen gelegt. Die Streife weckte den Mann und geleitete ihn vom Grundstück. Da er keine eigene Wohnung hatte, wurde er zu einer Notunterkunft für Obdachlose gebracht.

Elzer Schutzmann vor Ort vorgestellt, Freitag, 26.11.2021

(wie)Ab sofort ist in der KOMPASS-Gemeinde Elz ein „Schutzmann vor Ort“ für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unterwegs. Kriminaldirektor Marcus Brambach übergab den Beamten symbolisch an den Bürgermeister von Elz, wo der Polizeibeamte zukünftig für eine erhöhte Polizeipräsenz sorgen wird und als Bindeglied zwischen Kommune und Polizei fungieren soll.

Zu diesem Anlass führte Herr Brambach, Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Roger Wagner in das Amt des „Schutzmanns vor Ort“ ein und begrüßte den 55-jährigen Polizeioberkommissar gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Horst Kaiser. Herr Wagner ist seit 1995 Angehöriger der Polizeistation in Limburg und fungiert bereits als Schutzmann vor Ort in Hadamar. Fortan wird er auch das Gesicht der Limburger Polizei in Elz sein. Als lokaler „Freund und Helfer“ wird er schwerpunktmäßig in Elz und Hadamar unterwegs und auch als „Fußstreife“ und „Fahrradstreife“ jederzeit ansprechbar sein. „Ich freue mich darauf, zukünftig ein offenes Ohr für die Menschen in Elz haben zu können, um dadurch intensiver auf die Bedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung einzugehen.“

Er wird für Elz der polizeiliche Ansprechpartner, Kommunikator, Netzwerker, Berater, Schlichter, Freund und Helfer sein.

Der „Schutzmann vor Ort“ bzw. die „Schutzfrau vor Ort“ ist ein wesentlicher Baustein des vom Hessischen Innenministerium initiierten KOMPASS-Projektes, bei dem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passgenaue Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören sie zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Sowohl Bürgermeister Kaiser als auch Kriminaldirektor Brambach wünschten dem Polizeibeamten einen guten Start für seine präventiven Tätigkeitsfelder und freuen sich auf die sichtbare Präsenz der Polizei in Elz.

Polizeioberkommissar Wagner bietet in Elz an jedem Mittwoch einen Sprechstunde an, zu der sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger unter der Rufnummer 06431/ 9575-20 oder per E-Mail unter svo.elz.ppwh@polizei.hessen.de anmelden können und herzlich willkommen sind. In Notfällen ist die Polizei natürlich weiterhin unter der 110 zu erreichen.

Meldungen vom Wochenende

Brandstiftung

Tatort: 35781 Weilburg, Frankfurter Straße 8a

Feststellzeit: Samstag, 27.11.2021, 03:31 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Vollbrand einer Gartenhütte in Weilburg. Gegen 03:31 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer im Bereich der evangelischen Kirche in der Frankfurter Straße in Weilburg gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Weilburg konnte festgestellt werden, dass eine Gartenhütte im Bereich unter der Kapelle im Vollbrand steht. Das Feuer konnte gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Die Ursache für den Brand bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860 entgegen.

Diebstahl aus Wohnmobil

Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße 25

Tatzeit: Freitag, 26.11.2021, 21:20 Uhr – 22:20 Uhr

Im Verlauf des späteren Freitagabends wurde ein geparktes und verschlossenes Wohnmobil von Dieben aufgesucht. Der 67-jährige Geschädigte parkte im Tatzeitraum sein Wohnmobil Mercedes, Typ Marco Polo, in der Werner-Senger-Straße in Limburg. Durch unbekannte Diebe wurde das verschlossenen Wohnmobil geöffnet und sich Zutritt zum Innenraum verschafft. Aus diesem wurden verschiedene Gegenstände im Wert von ca. 450 EUR entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Verkehrsunfallflucht Nr. 1

Unfallort: 35781 Weilburg, Johann-Ernst-Straße

Unfallzeit: Mo., 22.11.2021, 00:01 Uhr – Fr., 26.11.2021, 16:00 Uhr

Der 51-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw auf dem Seitenstreifen/Parkplatz zwischen dem Windhof und der Mensa in der Johann-Ernst-Straße in Weilburg. Das Fahrzeug parkte dort auf dem Seitenstreifen in Richtung Johann-Ernst-Straße und blieb dort eine Woche stehen. Am Donnerstag, den 25.11.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde der Pkw bewegt. Der Geschädigte fuhr mit seinem Pkw auf den Parkplatz des Hercules Marktes in der Straße „An der Backstania“. Dort parkte er den Pkw auf einer Parkbucht zwischen den beiden Einkaufswagenüberdachungen. Der Schaden an der vorderen Stoßstange wurde durch den Halter erst am 26.11.2021, gegen 16:00 Uhr festgestellt. Daher kann die genaue Unfallstelle so nicht benannt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Nr. 2

Unfallortort: 65552 Limburg-Eschhofen, Limburger Straße 109

Unfallzeit: Donnerstag, 25.11.2021, 22:00 Uhr – Freitag, 26.11.2021, 08:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag parkte der Pkw, Peugeot 207 Farbe Grau, des Geschädigten in der Limburger Straße in Eschhofen am Fahrbahnrand. Während dieser Zeit wurde der Außenspiegel des Peugeot beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Verkehrsunfallflucht Nr. 3

Unfallort: Gemarkung 65555 Limburg, Offheim, Kreisstraße 478, Höhe Deponie

Unfallzeit: Freitag, 26.11.2021, 20:25 Uhr

Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße im Begegnungsverkehr zu einer Unfallflucht, nachdem sich zwei Pkw mit den Außenspiegeln touchierten. Die 18-jährige Fahrerin eines Pkws Skoda Octavia befuhr mit ihrem Fahrzeug die Kreisstraße von Limburg-Offhein nach Niederhadamar. Aus Richtung Niederhadamar kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Auf einer Kuppe, in Höhe der Deponie, berührten sich beide Fahrzeuge jeweils mit den Außenspiegeln ihrer Fahrerseite. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbitte die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400.

Kriminalitätslage

Diebstahl von Autostoßstangen, 65520 Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße 2, dortiges Autohaus Mollier, Samstag, 27.11.2021 21:03 Uhr

Über die Überwachungskamera eines Sicherheitsdienstes konnten zwei unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie sie jeweils ein oder zwei Stoßstangen vom Gelände des Autohauses Mollier nahmen und zu Fuß mit diesen flüchteten. Die Stoßstangen hatten einen Wert von circa 300,- EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Brandstiftung an einem VW-Bus, 65549 Limburg, Diezer Straße 120, dortiges Volkswagen Zentrum Limburg, Samstag, 27.11.2021 20:55 Uhr

Ein 60-jähriger Beschuldigter legte einen Grillanzünder auf den linken vorderen Reifen eines VW-Busses, welcher auf dem Gelände des Volkswagen Zentrum Limburg abgestellt war, und zündete diesen an. Das konnte von einem Zeugen beobachtet werden, der den Grillanzünder von dem Reifen entfernen konnte, bevor größerer Sachschaden entstehen konnte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte aufgegriffen werden. Bei ihm konnten weitere Grillanzünder, sowie ein Feuerzeug aufgefunden werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung gefertigt.

Körperverletzung, 65549 Limburg, Grabenstraße 40, dortiges Irish Pub, Sonntag, 28.11.2021 02:10 Uhr

Ein 36-jähriger Pub Besucher hielt sich zur Tatzeit auf der Tanzfläche auf. Hier wurde er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Schlag verließ der Unbekannte das Pub. Bei dem Geschädigten wurde eine Absplitterung eines Schneidezahns festgestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl, 65549 Limburg, Höhenstraße 10, dortiger Media-Markt, Samstag, 27.11.2021 18:48 Uhr

Ein 14-jähriger aus Limburg beabsichtigte ein Headset aus dem Media-Markt Limburg unbezahlt mitzunehmen. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er daraufhin angesprochen. Jetzt wurde eine Anzeige gefertigt und ein Hausverbot gegen ihn ausgesprochen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl – Täter von Hausbewohner überrascht, 65614 Beselich – Heckholzhausen, In den Birken 9, Samstag 27.11.2021 19:05 Uhr

Ein Einfamilienhaus in Heckholzhausen wurde von einem unbekannten Täter heimgesucht. Das Anwesen ist mit einer Mauer bzw. Hecke umfriedet. Unbekannter Täter verschaffte sich jedoch durch die Hecke Zugang zum Grundstück, betrat die Terrasse und drückte dort zunächst den heruntergelassenen Rollladen nach oben, um Lamellen herauszureißen. Im Anschluss wurde die Glasscheibe mittels eines Steines eingeschlagen. Die Terrassentür konnte entriegelt und geöffnet werden. Da sich der Hauseigentümer jedoch im Objekt befand und durch das Einschlagen der Scheibe auf den Einbruch aufmerksam wurde, ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von amtlichen Kennzeichen,

65614 Beselich, An der Kirche 3, Dienstag 23.11.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.11.2021, 16:10 Uhr Von einem auf dem Parkplatz abgestellten PKW Opel Mokka wurden in dem oben genannten Tatzeitraum beide amtlichen Kennzeichen LM-HR 272 entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage

Verkehrsunfall in 65549 Limburg, Mundipharmastraße Hs.Nr.1, Samstag 27.11.2021 13:54 Uhr

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Soden fuhr von der Mundipharmastraße in die Einfahrt der Hausnummer 1. Für einen Moment war er abgelenkt und das Fahrzeug rollte zurück auf den hinter ihm wartenden PKW eines 62-Jährigen aus Nentershausen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000,- EUR.

Verkehrsunfallflucht in 65618 Selters-Niederselters, Am Schwimmbad 8, dortiger REWE-Parkplatz, Samstag 27.11.2021 19:46 Uhr

Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Weilmünster parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in Niederselters. Der Fahrer eines weißen Ford Transit beschädigte beim Rangieren in oder aus einer anderen Parklücke das Heck des geparkten Fahrzeugs. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Am Fahrzeug des 32-jährigen entstand ein Sachschaden von circa 1000,-EUR. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.