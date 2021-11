Bei Einbruch Pkw entwendet, Flörsheim-Weilbach, Marienbader Straße, Freitag, 26.11.2021, 18:15 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend sind Einbrecher in Flörsheim-Weilbach in eine Wohnung eingebrochen und haben darüber hinaus das Fahrzeug der Geschädigten entwendet. Zwischen 18:15 Uhr und 22:30 Uhr suchten die Unbekannten die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marienbader Straße auf. Dort hebelten sie die rückseitige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Hierbei stießen die Einbrecher auf den Fahrzeugschlüssel eines weißen VW Golf und nahmen diesen an sich. Im Anschluss an den Einbruch begaben sich die Täter auf die Straße vor dem Haus und stahlen von dort den Golf mit den amtlichen Kennzeichen „F-SE 277“. Im Anschluss entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Auffällig an dem gestohlenen VW sind gelbe „Süwag“-Aufdrucke.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Einbruch oder dem gestohlenen Fahrzeug unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruch in Bäckerei, Eschborn, Berliner Straße, Montag, 29.11.2021, 01:00 Uhr – 04:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in Eschborn in der Berliner Straße in eine Bäckerei ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Zwischen 01:00 Uhr und 04:30 Uhr öffneten die oder der Täter zunächst gewaltsam die Eingangstür der Verkaufsräume und begaben sich unter anderem in den Keller des Gebäudes. Dort machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entwendeten aus diesem Bargeld. Anschließend gelang dem oder den Tätern unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Einbrecher scheitern, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Schwarzwaldstraße, 24.11.2021, 09.00 Uhr bis 28.11.2021, 18.25 Uhr

(ew) Zwischen dem vergangenen Mittwochmorgen und Sonntagabend scheiterten Einbrecher bei ihrem Vorhaben, in ein Reihenhaus in der Schwarzwaldstraße in Fischbach einzubrechen. Den Tätern gelang es zunächst, sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Garten des Einfamilienhauses zu verschaffen. Dort hebelten sie die Tür der Gartenhütte auf. Im Anschluss versuchten die Täter die Terrassentür und ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Ersten Ermittlungen zufolge scheiterten die unbekannten Täter und traten unverrichteter Dinge die Flucht an.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Main-Taunus haben den Fall übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Diebe suchen Einfamilienhaus heim, Flörsheim am Main, Wicker, Kellerskopfstraße, 26.11.2021, 11.00 Uhr bis 26.11.2021, 19.00 Uhr

(ew) Im Zeitraum vom vergangenen Freitagvormittag bis Freitagabend brachen Unbekannte in der Kellerskopfstraße in Flörsheim-Wicker in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher begaben sich zunächst durch Aufhebeln der Terrassentür in den Wintergarten des Wohnhauses, von wo aus sich die unbekannten Täter dann gewaltsam Zugang zum Wohnhaus verschafften und etwaiges Diebesgut entwendeten. Den Tätern gelang im Anschluss unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher von Gruppe um seine Wertsachen gebracht, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Parkdeck / Bahnhof Sonntag, 28.11.2021, 19:45 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein 15-jähriger Wiesbadener auf einem Parkdeck unweit des Hofheimer Bahnhofs von einer Gruppe um seine Wertsachen gebracht. Gegen 19:45 Uhr befand sich der Wiesbadener nach eigener Aussage im Bereich des oberen Parkdecks des an den Bahnhof angrenzenden Parkhauses. Hierbei sei er aus der Gruppe heraus unter Vorzeigen von Messern zur Herausgabe seiner Wertsachen gedrängt worden. Daraufhin habe er den unbekannten Tätern Elektronikartikel, Bargeld und weitere persönliche Gegenstände im Gesamtwert von einigen Hundert Euro ausgehändigt. Bei den Tätern soll es sich um fünf Männer im Alter von 15 bis 25 gehandelt haben. Zwei der Männer seien etwa 185 cm groß, dunkelhaarig und bärtig gewesen. Einer von ihnen habe eine schwarze Jacke und eine hellbraune Kappe getragen. Zwei weitere Täter seien kleiner und schwarz, beziehungsweise grau bekleidet gewesen. Drei der Täter sollen einen dunkleren Teint, ein weiterer eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Zu der fünften Person liegt derzeit keine Beschreibung vor. Die unbekannten Täter sollen mit einer schwarzen, hochwertigen Limousine unterwegs gewesen seien.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

KiTA mutwillig beschädigt, Kelkheim, Eppenhain, Rossertstraße, 27.11.2021, 19.30 Uhr bis 28.11.2021, 10.00 Uhr

(ew) In der Nacht zum Sonntag haben sich unbekannte Täter auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Kelkheim-Eppenhain aufgehalten und mutwilligen Vandalismus betrieben. Die Vandalen entfernten zunächst zwei Parkschilder und warfen diese dann auf das Grundstück der Kita. Neben einem Fahrradständer wurde auch noch ein Briefkasten zerstört und die Eingangstür mit Farbschmierereien versehen. Insgesamt entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Unfall mit mehreren Verletzten im Kreuzungsbereich, Kelkheim-Hornau, Gagernring, Samstag, 27.11.2021, 09:50 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen kam es in Höhe einer Kreuzung in Kelkheim-Hornau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Hierbei handelt es sich um den Kreuzungsbereich der Abfahrt der Bundesstraße 8 sowie dem Gagernring und der Königsteiner Straße. Eine 39-Jährige aus Eppstein befuhr mit ihrem 11-jährigem Kind in einem BMW die Abfahrt der B8 von Bad Soden in Richtung Kelkheim-Hornau. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete die Fahrerin im Kreuzungsbereich eine rote Ampel und stieß mit einem kreuzenden Hyundai Kona zusammen. Der 55-jährige Fahrer des Hyundai befuhr seinerseits den Gagernring in Richtung der Bundesstraße und war vorfahrtsberechtigt. Die drei Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten sich allesamt leicht und wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Alkoholisierte Fahrerin flüchtet, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Samstag, 27.11.2021, 22:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend gelang es der Polizei eine flüchtige und mutmaßlich alkoholisierte Unfallverursacherin festzunehmen. Gegen 22:00 Uhr verursachte die 58 Jahre alte Hofheimerin auf der Straße „Alte Bleiche“ in Hofheim einen Verkehrsunfall, indem sie mit ihrem Hyundai i10 einen parallel fahrenden Audi A4 streifte und ihre Fahrt unbeirrt fortsetzte. Die 29-Jährige Fahrerin des Audi fuhr der Unfallverursacherin hinterher und konnte beobachten, wie diese in Diedenbergen plötzlich in ein Wohnhaus flüchtete. Dort gelang es der alarmierten Polizeistreife der Polizeistation Hofheim die verantwortliche Fahrerin anzutreffen. Wie sich zeigte, stand die Dame zum Zeitpunkt des Unfalls augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Letzten Endes hatte dies für sie eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren zur Folge. Beim Unfall selbst entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Mit Verkehrsinsel kollidiert und geflüchtet, Kelkheim, Fischbach, Kelkheimer Straße, Sonntag, 28.11.2021, 05:12 Uhr

(he)Am frühem Sonntagmorgen kam es in Kelkheim-Fischbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallfahrer sich von der Unfallstelle entfernt und einen Gesamtschaden von circa 17.000 Euro verursacht hatte. Gegen 05:15 Uhr meldeten Zeugen einen Unfall in der Kelkheimer Straße in Höhe einer Tankstelle, bei dem ein PKW gegen eine Verkehrsinsel geprallt und einen größeren Schaden verursacht habe. Statt anzuhalten, habe sich das Fahrzeug jedoch von der Unfallstelle entfernt. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten an der Unfallstelle Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, und schlussendlich dann das stark beschädigte Fahrzeug selbst in der Taunusstraße in Fischbach aufgefunden werden. Innerhalb der weiteren Ermittlungen konnten an der Halteradresse Hinweise auf die Person erlangt werden, welche zum Unfallzeitpunkt am Steuer des schwarzen Seat saß. Hierbei handelt es sich mutmaßlich um einen 34-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 bei der Polizei in Kelkheim zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65830 Kriftel, Kapellenstraße 48

Unfallzeit: Freitag, 26.11.2021, 16:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zum oben genannten Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines dortigen Drogeriemarktes der Kapellenstraße beim Rangieren gegen ein dortiges Werbeschild, sowie einen rot-weißen Leitpfosten. Durch den Zusammenstoß wurden Schild und Pfosten beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000 Euro. Der oder die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06190 / 9360-45 zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Örtlichkeit: 65830 Kriftel, Meisenweg 38

Tatzeit: Donnerstag, 25.11.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, 26.11.2021, 08:00

Der Geschädigte parkte seinen roten Renault Twingo auf einem öffentlichen Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 38 des Meisenweges. Im Tatzeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Täter die linke Fahrzeugseite des Fahrzeuges durch Zerkratzen mittels unbekannten Tatmittel. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand dadurch Sachschaden, welcher sich auf schätzungsweise 3.500 Euro beziffert.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus | Kelkheim am Taunus, Gartenstraße | Samstag, 27.11.2021, 18:00 Uhr – Sonntag, 28.11.2021, 01:13 Uhr |

Im Schutz der Dunkelheit ist in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Schmuck entwendet worden.

Unbekannter Täter drang in den Garten des Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Kelkheim ein und verschaffte sich trotz herunter gelassenem Rollladen gewaltsam Zugang über die Terrassentür in das Wohnhaus. Im Innern wurde Schmuck in einem geschätzten Gesamtwert von 1.000 EUR entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür wurde auf etwa 2.000 EUR beziffert. Da von den Tätern jede Spur fehlt, nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus Kreises Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

Festnahme und Vorführung eines Ladendiebes | Sulzbach (Taunus), Main-Taunus Zentrum | Samstag, 27.11.2021, 20:21 Uhr |

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat einen Diebstahl mit hohem Sachwert verhindert und die Festnahme durch hinzugerufene Polizeibeamten ermöglicht.

Ein 27-jähriger algerischer Staatsbürger suchte am Samstagabend ein Bekleidungsgeschäft im Main-Taunus Zentrum auf. Laut Zeugenaussage des vor Ort eingesetzten Ladendetektives soll der beschuldigte Mann mehrere hochwertige Pullover mit einem Warenwert von knapp über 1.000 EUR mit in eine Umkleidekabine genommen haben. Hier wurde die elektronische Diebstahlssicherung mit Alufolie präpariert. All dies führte jedoch nicht zur Sicherung der Diebesbeute, da der eingesetzte Ladendetektiv aufmerksam war. Er hielt den Täter beim Verlassen des Geschäftes fest, um ihn den hinzugerufenen Polizisten aus Eschborn zu übergeben. Da der Mann aus Algerien über keinen festen Wohnsitz verfügt und somit Fluchtgefahr besteht, wird dieser noch am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Frankfurt vorgeführt.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | Hattersheim am Main, Nassauer Straße | Freitag, 26.11.2021, 15:30 Uhr – Samstag, 27.11.2021, 11:30 Uhr |

Ein unbekannter E-Scooter Fahrer hat ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend ohne sein Fahrzeug von der Unfallstelle entfernt.

Der geschädigte Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Fiat 500 am Freitagnachmittag ordnungsgemäß in der Nassaustraße in Hattersheim am Fahrbahnrand abgestellt. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit einem handelsüblichen geliehenen weißfarbigen E-Scooter frontal auf das geparkte Auto auf, hinterließ hierbei eindeutige Schäden in einer Höhe von geschätzten 500 EUR. Der E-Scooter, welcher selbst an der Lenkstange leicht beschädigt wurde, wurde am Unfallort zurückgelassen, vom geflüchteten Fahrer fehlt aktuell noch jede Spur. Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern stellt eine Straftat dar. Daher hat der regionale Verkehrsdienst in Hattersheim die Ermittlungen aufgenommen und erfreut sich über Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06190 9360 45.