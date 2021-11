Pflasterstein gegen Frontscheibe von fahrender Straba geworfen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 26.11.2021 gegen 18:40 Uhr warf ein unbekannter Täter an der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus einen Pflasterstein auf eine herannahende Straßenbahn, welche gerade aus der Unterführung ausfuhr. Der Pflasterstein traf die Bahn ihm Bereich der Frontscheibe und durchschlug diese teilweise. Die Fahrerin, welche einen Schock erlitt, leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein.

Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Täter im Bereich der Bayreuther Straße, Ecke Kopernikusstraße aufgehalten und von hier aus den Stein geworfen hat.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der genannten Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter der 0621/963-2403 in Verbindung zu setzen.

Aggressiver Ladendieb

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 26.11.2021 um 15:15 Uhr steckte sich ein 44-Jähriger Mann zunächst mehrere Getränke, in einem Supermarkt in der Prinzregentenstraße, in seine Taschen. Nachdem er den Supermarkt, ohne die Getränke zu bezahlen, verlassen hatte, wurde er von Mitarbeitern des Marktes aufgefordert stehen zu bleiben. Die Mitarbeiter wollten den Mann festhalten, wogegen sich dieser durch Schlagen und Spucken zur Wehr setzte.

Durch den Kommunalen Vollzugsdienst konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte in der Bauchtasche eine spitze Schere festgestellt werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beleidigte der aggressive und stark alkoholisierte Mann die Polizeibeamten mehrfach. Er wurde aufgrund seines alkoholisierten und psychischen Ausnahmezustandes in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls, Diebstahl mit Waffen und Beleidigung

Gefährdung des Straßenverkehrs – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 26.11.2021 kam es gegen 20:20 Uhr auf der K7 zwischen Hoher Weg und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Der 22-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die K7 aus Richtung Altrip kommend. Hierbei verlor er im Kurvenbereich, auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 75-jährigen Unfallgegners kam.

Laut Zeugenangaben, seinen vor dem Pkw des 22-jährigen 2 weitere Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Die 3 Fahrzeuge hätten zuvor auf der K7 mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in gefährlicher Weise überholt. Ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

Der Führerschein des 22-jährigen Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die K7 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 EUR.

Es wird um Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich der zwei weiteren unbekannten

Pkw gebeten. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel.: 0621 963-2122 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Freitagabend 26.11.2021 kam es in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer hatte die Hauptstraße in Rheingönheim in Richtung des Wöllner-Kreisel befahren, als ihm durch einen 24-jährigen Fahrzeugführer, der von der B44 kam, von rechts die Vorfahrt genommen wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Beifahrer des 49-jährigen Unfallbeteiligten wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 EUR. Der 24-jährige Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagnachmittag 26.11.2021 kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Der Lkw hatte Zeugenangaben zufolge das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet, als er von der Saarlandstraße nach links auf den Adlerdamm abbog.

In Folge dessen rammte der Lkw beim Abbiegen die Straßenbahn, sodass deren Fahrerkabine entgleiste. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für ca. 3 Stunden vollständig gesperrt.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Abend des 27.11.2021 zwischen 18-21 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Neunkircher Straße einzubrechen. In das Haus gelangten die Täter nicht, jedoch entstand ein Schaden an der Terrassentür.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich verdächtiger Personen in dem oben genannten Zeitraum, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer

0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 27.11.2021 wurde durch Polizeibeamte ein Pkw festgestellt, der mit 2 platten Reifen die B44 in Richtung Kurt-Schuhmacher-Brücke befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten festgestellt werden, dass die 32-jährigen Fahrzeugführerin alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille. Der Pkw der Frau musste abgeschleppt werden und sie wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Beschuldigten wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.