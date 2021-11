Glätteunfall

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 27.11.2021 verursachte ein 22-jähriger PKW-Fahrer infolge von winterglatten Straßenverhältnissen einen Totalschaden an seinem Audi A5. Der Mann befuhr gegen 22:30 Uhr die B9 in südliche Richtung. Kurz vor der Überleitung zur B35 kam das Fahrzeug infolge unangepasster Geschwindigkeit bei leichtem Bodenfrost nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Während der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Speyerer Krankenhaus verbracht wurde, entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 35 000 EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Schaidt (ots) – Am Samstag 27.11.2021, wurde in der Speckstraße in Schaidt eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenso wird gegen die Fahrzeughalterin eine gesonderte Anzeige wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst.

Hubschraubereinsatz

Neupotz (ots) – Am Sonntag 28.11.2021, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Hubschraubereinsatz im Bereich Neupotz. Der Hubschrauber unterstützte die Suche nach einer am Abend als vermisst gemeldeten Person. Noch während weitere Suchmaßnahmen eingeleitet wurden erschien die vermisste Person wieder zu Hause.

Wie sich herausstellte hatte sich die Person auf dem Heimweg komplett verlaufen. Aus medizinischer Sicht ging es der Person den Umständen entsprechend gut.

Betrunken einen Unfall verursacht

Zeiskam (ots) – Am Abend des Freitag 26.11.2021 gegen 19:25 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim ein schlangenlinienfahrender PKW der Marke Hyundai gemeldet, welcher die Bundesstraße 272 in Richtung Zeiskam befuhr und hierbei eine Verkehrsinsel und ein Straßenschild beschädigte. Der Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bellheim konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Während der Kontrolle wurden Anzeichen auf Alkoholkonsum durch die Polizeibeamten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille. Dem 61-jährigem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Täterfestnahme nach versuchten Einbruch in Schule

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Samstag 27.11.2021 auf Sonntag 28.11.2021 konnten 3 Personen festgenommen werden, denen ein versuchter Einbruch in die Realschule Plus vorgeworfen wird. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Germersheim befand sich gegen 02:00 Uhr in anderer Sache in der Fahndung, als sie eine dunkelgekleidete junge Frau vor der Realschule Plus in Lingenfeld entdeckte.

Im Rahmen einer Personenkontrolle gesellten sich noch 2 junge Männer aus einem Gebüsch heraus zu ihrer weiblichen Begleitung. Während die Beamten in dem Gebüsch eine Sporttasche mit Einbruchswerkzeug auffinden konnten, förderte eine Personendurchsuchung Vermummungsmaterial zutage. An mehreren Türen der Schule konnten frische Hebelmarken festgestellt werden, weshalb alle drei Personen vorläufig festgenommen wurden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war das Trio an den Türen der Schule gescheitert.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Berg (ots) – Am Samstag 27.11.2021, wurde in der Hagenbacher Straße in Berg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein Fahrzeug kontrolliert, aus dessen Innenraum sofort Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte und auch die Fahrzeugführerin wies drogentypische Auffallerscheinungen auf. Auf Vorhalt gab sie den Konsum eines Joints zu.

Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt und das Fahrzeug an der Kontrollörtlichkeit ordnungsgemäß abgestellt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang eine Blutprobe entnommen.

Berauscht am Straßenverkehr teilgenommen

Germersheim (ots) – Am 26.11.2021 gegen 17:30 Uhr, wurde in Germersheim ein bulgarischer Mercedes Benz-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten Anzeichen darauf festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Nachgang erwartet den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht Unfall

Schwegenheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursachte ein betrunkener LKW-Fahrer am Donnerstagabend 25.11.21 auf der B 9 bei Schwegenheim. Um 18:25 Uhr befuhr der 62-jährige LKW-Fahrer mit seinem LKW die rechte Fahrspur der B 9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Schwegenheim lenkte der 62-jährige LKW-Fahrer an der Fahrbahnverengung einer beginnenden Wanderbaustelle zu weit nach links, sodass er mit einem links neben ihm fahrenden Auto kollidierte. Aufgrund dieses Zusammenstoßes entstand an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem LKW-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Im Anschluss wurde dem 62-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Geschwindigkeitskontrollen

Jockgrim (ots) – Am Samstag 27.11.2021, wurden in der Luitpoldstraße in Wörth und der Buchstraße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 19 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 54 km/h. Durch die Anwohner wurden die Kontrollen mit Wohlwollen aufgenommen.