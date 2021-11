Streit unter Nachbarn endet mit Kopfnuss

Edenkoben (ots) – Am Freitag 26.11.2021 gegen 21:15 Uhr wurden der Polizei Streitigkeiten zwischen Nachbarn in der Schanzstraße in Edenkoben gemeldet. Hintergrund war, dass ein 44-jähriger Mann seinen Pkw zum Entladen vor die Haustür gestellt hatte. Sein 33-jähriger Nachbar war damit nicht einverstanden, woraufhin dieser den Fahrzeugführer zunächst beleidigte und anschließend versuchte, am Pkw den Außenspiegel abzutreten.

Der ältere Mann gab dem Nachbarn wiederum eine Kopfnuss, woraufhin der Jüngere versuchte, den anderen zu treten. Glücklicherweise entstand weder Schaden an dem Pkw noch wurden die beiden Männer ernsthaft verletzt, als Fazit erwartet nun jeden der Männer ein Strafverfahren.

Gefahrenstellen halten Polizei auf Trab

Edenkoben/A65 (ots) – Insgesamt 5-mal musste die Polizei Edenkoben am Freitag 26.11.2021 wegen Gefahrenstellen im Verkehr ausrücken. Zunächst wurde um 05:30 Uhr auf der K6 zwischen Edenkoben und der Autobahnauffahrt ein toter Fuchs gemeldet, der durch die eingesetzte Streife von der Fahrbahn geräumt werden musste.

Um 07:10 Uhr wurde ein Pannen-Pkw in der Baustelle auf der A65 in Richtung Karlsruhe in Höhe der AS Neustadt-Nord gemeldet, der durch die Polizei abgesichert wurde.

Gegen 11:58 Uhr blieb dort erneut Pkw mit Panne liegen, der durch die Streife bis zum Eintreffen eines Abschleppdienstes abgesichert werden musste.

Ein Leitpfosten, der um 12:10 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung A65 in Höhe Landau-Godramstein auf der Fahrbahn lag, wurde ebenfalls durch die Streife von der Fahrbahn beseitigt.

Gegen 17:33 Uhr wurde erneut ein Pannen-Pkw in der Baustelle auf der A65, in Richtung Ludwigshafen, Höhe Neustadt-Süd gemeldet, bis zum Eintreffen der Streife war der verständigte Abschleppdienst bereits eingetroffen und keine weitere Absicherung mehr notwendig.

In Haus eingebrochen

Oberotterbach (ots) – Am Samstag 27.11.21, in der Zeit von ca. 19-21:00 Uhr, wurde in ein Haus im Rotackerweg eingebrochen. Hierbei wurde eine Balkontür aufgehebelt und weitere Türen angegangen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden ist nur gering.

Die Bewohner waren während der Tat nicht zuhause und entdeckten den Einbruch bei ihrer Rückkehr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340, zu melden.

Einbruch in Burg Landeck

Klingenmünster (ots) – Im Verlauf der Nacht von Freitag 26.11. auf Samstag 27.11.21 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zur Burg Landeck. Hierbei wurden Zuhaltungen und Schlösser gewaltsam überwunden. Die komplette Burgschänke einschließlich Museum und Nebengebäude wurde anschließend durchsucht und elektronische Geräte, Bargeld und Lebensmittel entwendet.

Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 10.000 EUR liegen. Vermutlich waren mehrere Personen an der Tat beteiligt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden.

Garage aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet

Gommersheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom Freitag 26.11.2021 auf Samstag 27.11.2021 Zutritt zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses im südöstlichen Ortsteil von Gommersheim. Anschließend wurde der Zugang zur Garage gewaltsam aufgebrochen und diverses Werkzeug, ein Fahrrad sowie ein Radsatz entwendet.

Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Nach Unfall einfach abgehauen – Weinroter Kleinwagen gesucht

Edenkoben (ots) – Am Samstag 27.11.2021 um 07:10 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Lkw die Luitpoldstraße in Edenkoben in Richtung Staatsstraße. In Höhe der Rappenstraße fuhr der Fahrer eines weinroten Kleinwagens plötzlich und unvermittelt aus der Rappenstraße in die Staatsstraße ein, ohne die Vorfahrt des Lkw zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch am Lkw Sachschaden in Höhe von 500 EUR entstand.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Klosterstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Pkw wurde durch den Unfall im Frontbereich beschädigt, da an der Unfallörtlichkeit Fahrzeugteile aufgefunden wurden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich telefonisch bei der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per email piedenkoben@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der BBS Edenkoben

Edenkoben (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 25.11.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 26.11.2021, 13:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW Polo, der auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule in der Schillerstraße 1 abgestellt war.

Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.