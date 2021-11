Landau: Die Polizei-News

Polizei warnt vor Taschendieben! “Augen auf und Taschen zu!”

Landau (ots) – Seit Beginn des Weihnachtsmarkts in der Innenstadt kam es vermehrt zu Strafanzeigen wegen Taschendiebstählen. Die Täter sind bislang unbekannt, entwendet wurden Geldbörsen und Smartphones. Die Polizei Landau warnt in diesem Zusammenhang Bürgerinnen und Bürger, besonders gut auf die eigenen Wertsachen aufzupassen.

In der Vorweihnachtszeit sind Diebe besonders aktiv. Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, vorzugsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen oder in Fußgängerzonen finden Taschendiebe ihre Opfer. Selbst in “Corona-Zeiten”, wo es gilt Abstand zu halten, finden Täter Wege, ihre Opfer abzulenken, sie scheinbar unabsichtlich anzurempeln, nach der Uhrzeit oder dem Weg zu fragen. Insbesondere Kundinnen und Kunden, die ihre Einkäufe erledigen, sind beliebte Opfer von Taschendieben. Hier nutzen die Diebe, auch nur kurze, Unaufmerksamkeiten der Menschen, um sie zu bestehlen. Deshalb gilt: Lassen Sie bitte niemals Wertgegenstände in Taschen, die Sie im oder am Einkaufswagen befestigen.

Die Polizei Landau gibt folgende Tipps:

Tragen Sie Ihre Geldbörse am besten direkt bei sich am Körper

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie wirklich brauchen

Schließen Sie vorhandene Reißverschlüsse Ihrer Kleidung, in der Wertgegenstände mitgeführt werden, zum Beispiel Jackentaschen oder Hosentaschen

Lassen Sie keine Taschen mit Wertgegenständen im Einkaufswagen oder in Rollatoren

Achten Sie auf unbedachte Rempeleien. Seien Sie argwöhnisch, wenn Sie unvermittelt angerempelt werden

Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit Taschendiebstählen melden Sie bitte immer an die Polizei (06341-2870). Werden Sie Zeuge oder Opfer eines aktuellen Diebstahls, rufen Sie die 110.

Gestürzter, verletzter Radfahrer unter Alkoholeinwirkung

Offenbach/Queich (ots) – Am 26.11.2021 gegen 20:15 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Jakobstraße in Offenbach infolge übermäßigem Alkoholkonsum so schwer, dass er mit Gesichtsverletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 46-jährige Radfahrer touchierte wohl zuerst ein geparktes Fahrzeug, dadurch kam er zu Fall. Ein Atemalkoholtest erbrachte fast 1,9 Promille.

Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots) – An einem am frühen Sonntagmorgen zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr auf dem Parkdeck der Diskothek Jeanne d Arc geparkten PKW Hyundai i20 (blau) wurde der Außenspiegel der Beifahrerseite vermutlich abgetreten oder abgerissen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Am Samstag 27.11.21 wurde ein 46-jähriger PKW-Fahrer gegen 19:50 Uhr nach auffälliger Fahrweise in Landau-Queichheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, in deren Verlauf ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille festgestellt wurde. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein empfindlich langes Fahrverbot.