Fahren unter dem Einfluss von Amphetamin

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Speyer, Wormser Landstraße, wurde am 26.11. gegen 21.10 Uhr bei einem PKW-Führer (48 Jahre, männlich, Bewohner des Rheinpfalz-Kreises) drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt.

Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn wartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen “Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel”.

Sachbeschädigungen am Gymnasium

Speyer (ots) – Bisher noch unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 26.11.2021 auf den 27.11.2021 am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium diverse Zylinderschlösser und Eingangstüren, sodass ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR entstand.

Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Wahrnehmungen in der Tatnacht im Bereich des Gymnasiums nimmt die Polizei Speyer entgegen.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Am 27.11. gegen 02.00 Uhr, wurde in Speyer, Friedrich-Ebert-Straße, ein Radfahrer (22 Jahre, männlich, Speyer) mit einer Flasche hochprozentigem Alkohol unter dem Arm kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte ein starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ihm ein Atemalkoholtest angeboten wurde.

Dieser ergab eine Alkoholkonzentration im Atem von 2,46 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und er wegen Fahrens in Trunkenheit beanzeigt wurde.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – Ein unbekannter Täter versuchte am späten Abend des 25.11.2021, zwischen 22:00 und 00:00 Uhr, in eine Gaststätte in der Gilgenstraße in Speyer einzubrechen. Es wurde versucht, eine Hintertür aufzuhebeln, was aber aufgrund der stabilen Ausführung der Tür misslang.

Wer am Abend des 25.11.2021 eine verdächte Person im Bereich Gilgenstraße/Postplatz beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Speyer (ots) – Am 27.11.2021 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wormser Landstraße. Auf Grund von Unachtsamkeit übersah der 38-jährige Unfallverursacher die vor ihm bremsende 49-jährige aus Speyer. An beiden PKW’s entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 EUR.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – In der Nacht vom 26.-27.11. wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Kontrollstellen zur Überwachung des Straßenverkehrs eingerichtet. Schwerpunkt waren die technische Ausrüstung der Fahrzeuge, die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer und auch die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Hierbei konnten insgesamt 18 u.a. technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden (Beleuchtungsmängel u.a.) 8 Fahrzeugführer mussten wegen unterschiedlicher Ordnungswidrigkeiten (Gurt, Bereifung) beanstandet und ein Fahrer wegen Fahren unter dem Einfluss von Drogen beanzeigt werden.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen wurden insgesamt 40 Fahrzeuge gemessen, die sich aber alle an die gültige Höchstgeschwindigkeit hielten, so dass keine Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden mussten.