Fußgängerin mit Hund gefährdet

Frankenthal (ots) – Zu der Gefährdung einer Fußgängerin mit ihren Hunden kam es am gestrigen Samstag gegen 10:15 Uhr im Kreuzungsbereich Nürnberger Straße / Kanalstraße. Die 27-jährige Frankenthalerin ging mit ihren Hunden auf dem Gehweg spazieren und wollte die Nürnberger Straße überqueren, als ein Auto die Kanalstraße überquerte und vermutlich die Fußgängerin übersah. Nur durch ein Ausweichmanöver und das Zurückziehen der Hunde konnte eine Kollision vermieden werden.

Angesprochen auf die Situation beleidigte der Fahrer die Fußgängerin und fuhr davon. Die Geschädigte konnte das Kennzeichen ablesen, so dass Ermittlungsansätze zum Fahrer vorhanden sind. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in PKWs

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 26.11. auf Samstag 27.11.2021 wurden im Meergartenweg in Frankenthal an zwei PKW´s Scheiben mittels Kanaldeckel eingeschlagen, die Türen anschließend geöffnet und die Innenräume durchsucht. An dem Citroen Jumpy und dem Ford Fiesta entstand jeweils ein Schaden von rund 500 EUR. Aus den Innenräumen wurde offensichtlich nichts entwendet. Spuren konnten gesichert werden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Beschädigung zweier Statuen

Frankenthal (ots) – Durch eine männliche Person wurden am Freitag 26.11.2021 gegen 23:02 Uhr in der Speyerer Straße,vor einem Restaurant zwei Statuen im Wert von 600 Euro umgeworfen und diese hierdurch beschädigt. Hinweise zum Tatverdächtigen ergaben sich bereits im Rahmen der ersten Ermittlungen.

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Frankenthal (ots) – Mehrere Fahrzeuge im Bereich des Neumayerrings wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (26.11. auf den 27.11.2021) beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten an bislang 6 Fahrzeugen gegen die Außenspiegel, so dass diese verdreht, bzw. beschädigt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten 4 Spiegel wieder in die richtige Stellung ohne Beschädigung gebracht werden, an 2 Fahrzeugen wurden die Außenspiegel sicher beschädigt worden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Motorroller

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte hatte seinen Motorroller im Zeitraum vom 24.11.2021, 03:00 Uhr – 25.11.2021, 11:30 Uhr am Jakobsplatz in Frankenthal verschlossen abgestellt. Währenddessen wurden der Seitenspiegel und die Verkleidung des Rollers beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 315 Euro geschätzt.

Betrunkener Fahrradfahrer

Frankenthal (ots) – Gegen 03:40 Uhr in der Nacht (28.11.2021) meldete eine Zeugin einen mutmaßlich betrunkenen Fahrradfahrer, welcher die Bahnhofstraße in Frankenthal befuhr und dort mit einem Verkehrsschild kollidierte. Nach der Kollision war er nicht in Lage alleine aufzustehen. Der verständigte Rettungsdienst stellte keine Behandlungsbedürftigkeit fest. Einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte der deutlich nach Alkohol riechende 34-jährige Frankenthaler.

Er wurde zur Dienststelle verbracht, ihm eine angeordnete Blutprobe durch eine Ärztin entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits mit einem Alkoholwert zwischen 0,3 Promille und 1,59 Promille ist eine Strafbarkeit nach § 316 StGB möglich, wenn eine “relative Fahruntüchtigkeit” vorliegt. Ein Fahrzeugführer ist, im Gegensatz zu der “absoluten Fahruntüchtigkeit” ab 1,6 Promille, “relativ Fahruntüchtig” wenn zu der Alkoholisierung eine sogenannte Ausfallerscheinung, wie z.B. das Fahren in Schlangenlinien oder die Verursachung eines Verkehrsunfalls hinzukommt.

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

