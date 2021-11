Brand in einem Mehrfamilienhaus – Eine Person leblos geborgen

Michelstadt (ots) – Am Samstagnachmittag 27.11.21 wurde gegen 16.33 Uhr durch die Rettungsleitstelle Erbach/Odenwald Rauchentwicklung in einem Anwesen im Wiesenweg in Michelstadt gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehr eine leblose Person geborgen werden.

Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den 53-jährigen alleinigen Bewohner dieser Wohnung. Andere Hausbewohner des Fünf-Familien-Hauses wurden nicht verletzt.

Eingesetzt war die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt, sowie der Rettungsdienst des Odenwaldkreises. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall-Flucht mit Personenschaden – Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots) – In der Nacht zu Samstag 27.11.2021 gegen 02:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit erheblich verletzter Person und anschließender Flucht des verantwortungslosen Unfallfahrers. Das Unglück ereignete sich auf der B45 etwa auf Höhe des Bienenmarkt-Geländes als 2 junge Männer zu Fuß am Fahrbahnrand in Richtung Erbach unterwegs waren und einer der beiden Fußgänger plötzlich von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst und zur Seite geschleudert wurde.

Der 21-Jährige musste mit schwerwiegenden Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden; Lebensgefahr besteht aber glücklicherweise nicht. Sein Begleiter blieb unversehrt. Der Fahrzeugführer muss den Zusammenstoß bemerkt haben, setzte aber dennoch seine Fahrt mit unvermindertem Tempo ohne sich um den verunfallten jungen Mann zu kümmern, fort.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine dunkle, möglicherweise schwarze Limousine der Marke BMW. Das Fahrzeug muss am rechten Außenspiegel und gegebenenfalls auch im Bereich des rechten Kotflügel nicht unerheblich beschädigt sein.

Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 melden.

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen – Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots) – Am Sonntagabend 28.11.2021 zwischen 20-22.00 Uhr, wurden in Klein-Gumpen mehrere Fahrzeuge durch Vandalismus beschädigt. Gezielt wurden durch einen oder mehrere Täter Scheibenwischer an geparkten Fahrzeugen im gesamten Wohngebiet beschädigt.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Darmstadt

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Samstag 27.11.2021 im Zeitraum von 18:45-18:50 Uhr kam es in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher, ohne seine Unfallbeteiligung anzugeben, den Unfallort verlassen hat. Bei dem möglichen Verursacher handelt es sich um einen weißen VW Golf oder Polo, der zuvor vor dem geschädigten Fahrzeug geparkt wurde.

Der Schaden des geschädigten Fahrzeuges wird zum aktuellen Ermittlungsstand auf 500 EUR geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt Tel.: 06151 / 969 – 41111 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit Kind – Helm hat Schlimmeres verhindert

Weiterstadt/Braunshardt (ots) – Am Sonntag 28.11.2021 um kurz nach 11:00 Uhr kam es im Braunshardter Wohngebiet “Apfelbaumgarten” zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Autofahrer aus Weiterstadt und einem zwei-jährigen Mädchen auf einem Fahrrad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr das Kind seitlich gegen den fahrenden PKW, stürzte und geriet dadurch unter das Auto. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit brachte der 38-Jährige Autofahrer sein Fahrzeug augenblicklich zum Stehen und konnte so glücklicherweise ein Überrollen des Kindes verhindern.

Das kleine Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nur durch den Fahrradhelm des Mädchens konnten schwerere Verletzungen verhindert werden. Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens empfiehlt die Polizei erneut, dass auch schon kleine Kinder einen Fahrradhelm benutzen sollten.

Maschinenbrand auf einem Energiehof

Otzberg/Nieder-Klingen (ots) – Am Samstag 27.11.21 kam es auf einem Energiehof in der Wilhelmstraße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Sternsiebanlage. Der Brand wurde gegen 07.10 Uhr durch einen Anwohner der Rettungsleitstelle Dieburg gemeldet, nachdem er aufgrund einer starken Rauchentwicklung und Flammen auf das Feuer aufmerksam wurde.

Durch die Brandbekämpfung der 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Otzberg (Ortsteile Habitzheim, Nieder-Klingen, Lengfeld und Hering) und der freiwilligen Feuerwehr Groß-Umstadt konnte ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle verhindert werden. Der Sachschaden wird auf 100.000 € geschätzt. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Groß-Gerau

Zwei Leichtverletzte und mehrere zehntausend Euro Sachschaden bei Zimmerbrand

Raunheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 28.11. kam es gegen 16:30 Uhr in Raunheim, in einem im Norden der Stadt gelegenen Einfamilienhaus zu einem Zimmerbrand. Bewohner hatten den Brand bemerkt und Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehren aus Raunheim und Rüsselsheim konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und schließlich löschen.

Ein 87-jähriger Bewohner erlitt durch das Feuer leichte Brandverletzungen an Händen und Füßen. Eine 58-jährige Bewohnerin wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Beide wurden nach Erstversorgung mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein defekter Heizlüfter der Auslöser gewesen sein. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Kreis Bergstraße

Feuer an einer Lagerhalle

Rimbach (ots) – Eine Rauchentwicklung war der Grund für eine erste Meldung am Sonntag (28.11.) gegen 08.00 Uhr an die Rettungsleitstelle Bergstraße. Weitere Meldungen berichteten zeitnah von Flammen, die im Bereich einer Lagerhalle in der Gymnasiumstraße zu sehen waren. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Rimbach, den Ortsteilen und aus Mörlenbach zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Betroffen von dem Brand war der Vorbau, ähnlich eines Carports, an der Lagerhalle. Dieser wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Darunter abgestellte Gegenstände, unter anderem eine Schneefräse, Fahrzeugreifen und ein Go-Kart, sowie die Fassade der Lagerhalle wurden ebenfalls beschädigt. Nach aktuellen Schätzungen dürfte der Gesamtschaden mit etwa 90.000 Euro zu beziffern sein.

Neben der Feuerwehr waren zeitweise 2 Rettungswagen und eine Streife der Polizei Heppenheim vor Ort. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Durch die Kriminalpolizei in Heppenheim werden die weiteren Ermittlungen übernommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen