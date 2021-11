Mit Axt die Tür geöffnet

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Am Freitag 26.11.2021 gegen 21.10 Uhr, fühlte sich ein 74-jähriger Frankfurter, in einem Mehrfamilienhaus, durch laute Musik seines Nachbarn in seiner Ruhe gestört. Aus diesem Grund ging er mit seinem Hund zu seinem Nachbarn, klopfte an dessen Tür und forderte ihn auf, die Musik leiser zu stellen. Nach Aussage des 36-jährigen Nachbarn habe der 74-Jährige versucht, dessen Wohnungstür einzutreten.

Da er nicht habe wissen können, was ihn vor der Tür erwarten würde, habe er sich mit einer Axt bewaffnet. Der 36-Jährige hielt die Axt in Kopfhöhe und öffnete die Tür. Danach kam es zu Beleidigungen und der 74-Jährige kehrte zurück in seine Wohnung.

Durch die Polizei konnte die Axt später unter dem Bett des 36-Jährigen vorgefunden werden. Außerdem fand sich bei ihm noch Pfefferspray. Die Ermittlungen hinsichtlich wechselseitiger Bedrohung und Beleidigung dauern an.

Versuchter Handtaschenraub

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(fue) -Eine 43-jährige Frankfurterin stieg am Freitag 26.11.2021 gegen 19.10 Uhr, an der Haltestelle “Haingasse” aus dem Bus. Von dort ging sie durch die Haingasse, wo sie in einer Grundstückseinfahrt 2 dunkel gekleidete Personen wahrnahm. Nachdem sie die beiden passiert hatte, drehte sie sich noch einmal um und musste feststellen, dass einer der beiden Unbekannten bereits direkt hinter ihr war.

Dieser riss nun kräftig am Riemen ihrer Handtasche. Die Geschädigte will noch ein Messer in der Hand des Täters wahrgenommen haben. Der zweite Täter beobachtete unterdessen die Umgebung des Tatortes. Die Geschädigte hielt kräftig dagegen und fing an zu schreien. Daraufhin ließ der Unbekannte ab und beide Täter flüchteten in Richtung Berger Marktplatz.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, jugendliches Alter, 170-175 cm groß. Bekleidet mit einer Winterjacke mit hellem Fell am Kapuzenansatz.

Täter 2: Männlich, jugendliches Alter, 170-175 cm groß. Insgesamt dunkel gekleidet.

Kurz vor der Flucht der Täter war noch eine Frau mit einem Hund vorbeigelaufen, die verbal auf die Männer einwirkte. Bei Eintreffen der Polizei befand sich diese Frau nicht mehr vor Ort. Sie wird auf diesem Wege gebeten, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch für mögliche weitere Zeugen der Tat.

Mehrere Pkw-Aufbrüche

Frankfurt-Gallus/Bockenheim (ots)-(fue) – Am Freitag 26.11.2021, in der Zeit zwischen 22-06.00 Uhr, kam es im Römischen Ring, in der Melli-Beese-Straße, in der Gebrüder-Wright-Straße, der Pariser Straße und dem Maastrichter Ring, zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Ziel waren ausschließlich Fahrzeuge des Herstellers BMW, die dort in Tiefgaragen abgestellt waren.

An 9 Fahrzeugen wurden Lenkräder, aber auch Navigationsfesteinbauten, Tachoeinheiten, Innenspiegel und ein Infotainmentsystem entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch. In allen Fällen waren die Seitenscheiben eingeschlagen worden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere zehntausend EUR. Beschädigungen an den Toren der Tiefgaragen konnten nicht festgestellt werden.

Drei weitere Pkw-Aufbrüche ereigneten sich am Samstag 27.11.2021, in der Zeit zwischen 02-22.20 Uhr. In diesem Fall waren drei BMW-Fahrzeuge betroffen, die in einer Tiefgarage in der Europa-Allee geparkt standen. Nachdem man die Seitenscheiben eingeschlagen hatte, stahl man die Lenkräder. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553110 in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Volksverhetzung

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Zeugen verständigten am Samstag 27.11.2021 gegen 14.00 Uhr, die Polizei, da am Friedberger Platz eine Person lauthals antisemitische Hetzparolen rief. Der Beschuldigte, ein 44-jähriger Frankfurter, konnte durch die zeitnah eintreffende Streife des 3. Polizeirevieres in der Friedberger Landstraße angetroffen werden.

Der alkoholisierte Mann erhielt zunächst einen Platzverweis und muss sich in der Folge wegen Volksverhetzung verantworten.

Verkehrsunfall

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(fue) Am Freitag 26.112021 gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Eschborn mit ihrem Motorroller die Thudichumstraße, in Richtung der Lorscher Straße. Zu diesem Zeitpunkt war ein 85-jähriger Frankfurter mit seinem Rad auf dem Fahrradweg der Thudichumstraße in gleicher Richtung unterwegs.

Kurz vor der Einmündung der Trümpertstraße wollteder Radfahrer die Thudichumstraße über den Fußgängerüberweg kreuzen und kollidierte dabei mit der sich von hinten nähernden Rollerfahrerin. Der Radler stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann musste noch vor Ort erstversorgt werden und wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Motorrollers blieb bei dem Unfall unverletzt.

Verkehrsunfall – Zeugensuche

Frankfurt/A3 (ots)-(fue) – Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen zu einem Auffahrunfall, der sich am Samstag 27.11.2021 gegen 15.10 Uhr, auf der BAB 3 ereignete.

Zu dem genannten Zeitpunkt befuhr ein 28-Jähriger aus Wiesbaden mit seinem VW Touareg die A 3, auf der linken Spur, zwischen dem Autobahnkreuz Offenbach und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd, in Fahrtrichtung Köln. Ihm folgte ein 59-jähriger Frankfurter mit seinem Mercedes-Benz SLK. Mit der Lichthupe soll der Fahrer des Mercedes nun versucht haben, den Fahrer des Touareg zum Fahrspurwechsel zu bewegen.

Als dieser aber auf der linken Fahrspur blieb, überholte der Mercedes über die mittlere Spur und setzte sich vor den VW. Der Fahrer des Touareg wechselte nun auf die mittlere Spur, was auch der Fahrer des Mercedes tat. Dabei fuhr der VW dem Mercedes ins Heck. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 EUR.

Während der Fahrmanöver sollen die Fahrzeuglenker versucht haben, sich auszubremsen. Die Frankfurter Polizeiautobahnstation sucht daher Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75546400 zu melden.

