Mannheim: THE KELLY FAMILY – „Weihnachtsparty des Jahres“ am 19. November 2022

Mannheim – Sie sind ein Musik-Phänomen, eine Bank in den Charts und ein wunderbares Beispiel dafür, was Familie neben reiner Blutsverwandtschaft alles sein kann: Inspiration, Motor, Mission, Berufung, Leidenschaft, Meinungsvielfalt und trotzdem eine eingeschworene Gemeinschaft. 2017 meldete sich THE KELLY FAMILY nach über zehn Jahren mit ihrem „Comeback des Jahres“ zurück: sie veröffentlichten zwei No.1-Alben („We Got Love“ und 2019 „25 Years Later“) und wurden auf ausverkauften Tourneen und Open Air-Shows in Europa euphorisch gefeiert. Nach dem Live-Tournee-Finale in München im Februar 2020 war erstmal wieder Schluss und die Familienmitglieder haben sich ihren individuellen Soloprojekten gewidmet oder einfach auch einmal etwas Zeit mit ihren Familien verbracht. 2022 wird wieder ein großes Kelly Family-Jahr werden und bereits jetzt haben die Vorbereitungen dafür begonnen.

Die Zeit vor Weihnachten war für die Kelly Family immer eine sehr intensive, denn bis vor einigen Jahren waren ganz außergewöhnliche Weihnachtskonzerte ein Bestandteil ihrer Live-Aktivitäten.

Unter dem Titel ONE MORE HAPPY CHRISTMAS veröffentlicht die Familie nun eine Weihnachts-EP, die nicht nur zwei brandneue Songs im Gepäck hat, sondern auch ein wunderbares neues Weihnachtsalbum für 2022 ankündigt.

Und endlich wird die Familie auch wieder live auf der Bühne zu erleben sein: Tickets für eine großartige Arena-Tour, die ab November 2022 mit einem einmaligen Programm in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein wird, gibt es ab Donnerstag, den 18.11.21 um 12 Uhr unter eventim.de und ab Samstag, 20.11.21 auch an allen Vorverkaufsstellen: THE KELLY FAMILY – Die Mega Christmas-Show wird die Weihnachtsparty des Jahres 2022 und ein weiterer Höhepunkt in der Live-Historie der Band, die seit Jahrzehnten immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen zusammenkommt. Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs, natürlich auch viele der größten Hits der Band spielen. Eine riesengroße Weihnachtsparty mit fantastischer Stimmung, aber auch stillen Momenten – einfach ein großartiger Abend mit der Kelly Family. Und um das vorweihnachtliche Familiengefühl perfekt zu machen, werden Joeys Kinder als Special Guests bei einigen Shows mit auftreten.

Neben diesen Aktivitäten planen die Kellys zusammen mit ihrem Bruder Angelo, der bei der Christmas-Tournee nicht dabei sein wird, und der seit den 1980er Jahren in den USA lebenden Schwester Caroline, eine emotionale Reise zu wichtigen Stationen ihrer Karriere, die sie mit ihrem noch zu reparierenden Doppeldeckerbus, ihrem wieder zu Wasser zu lassendem Schiff „Sean o’Kelley“ sowie ihrem Segelboot, unternehmen werden. Die Dokumentations-Reihe wird 2022 auf RTLZWEI ausgestrahlt, bisher unveröffentlichtes Material enthalten und einen intimen Einblick in das Kelly-Leben gewähren.

Es geht also wieder los, der KELLY-Mythos ist lebendiger denn je – und das ist ein Glücksfall, denn was wünscht man sich in diesen Zeiten zum Weihnachtsfest mehr, als mit seinen Lieben unbeschwert zu feiern und zusammen einfach MORE HAPPY CHRISTMAS zu genießen?

Die EP „One more Happy Christmas“ mit vier Songs wird am 26.11. erscheinen.

Tickets online bei eventim.de.