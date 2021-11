Speyer: Angelika Milster – „Winter Momente“ am 22. Januar 2022

Speyer – Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Kirchenprogramm „WINTER MOMENTE“ endlich wieder auf eine Reise durch Deutschland und präsentiert ihrem großen Publikum ihre unverwechselbaren Stimme und ihrem einzigartigen Esprit, den Sie in jeder Melodie und jedem Lied zu 100% gibt.

Ein Konzert, welches auch Sie zu Tränen rühren wird, denn Wintermomente, sind emotionale Momente!

Am 22. Januar 2022 gastiert die Künstlerin in der Gedächtniskirche in Speyer. Beginn des Konzertes ist um 19:30 Uhr.

Bitte beachten Sie die am Tag des Konzertes am Veranstaltungsort geltenden, aktuellen Corona Schutzverordnungen.

Tickets gibt es für 39,90 EUR an allen bekannten VVK-Stellen und VVK-Systemen – www.adticket.de, Hotline: 0180/6050400