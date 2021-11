Frankenthal (ots) – Am Samstag 27.11.2021 gegen 02:05 Uhr, können Zeugen in der Nürnberger Straße in einiger Entfernung beobachten, wie eine Personengruppe, bestehend aus 3-5 Personen, auf einen am Boden liegenden Mann eintrat. Als die Zeugen zur Tatörtlichkeit liefen, flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Röntgenplatz.

Der am Boden liegende Mann musste aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe der Tat müssen die laufenden Ermittlungen klären.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.