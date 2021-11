Literaturkonzert mit Klezmer-Musik im TECHNOSEUM am 05. Dezember 2021

Mannheim – 1927 schrieb der österreichisches Schriftsteller Joseph Roth den Essay „Juden auf Wanderschaft“, der das Lebensgefühl vieler Juden, nämlich die Empfindung permanenter Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimkehr, auch heute noch treffend wiedergibt. Bei einer Lesung mit Klezmer-Musik am Sonntag, 5. Dezember 2021, um 11:00 Uhr im TECHNOSEUM kann man sich auf die Spuren jüdischer Kultur und Geschichte begeben. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Festjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ sowie der Ausstellung „Arbeit & Migration. Geschichten von hier“ statt, die das TECHNOSEUM noch bis zum 19. Juni 2022 zeigt.

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen durchgeführt. Zum Konzert haben Geimpfte und Genesene Zutritt, die einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorweisen. Der Eintritt kostet pro Person 8,00 Euro, Tickets können unter www.reservix.de gebucht werden. Optional haben Eltern die Möglichkeit, für ihren Nachwuchs ein parallel stattfindendes museumspädagogisches Programm zu buchen, und zwar unter www.technoseum.de.

Moderator und Sprecher Stephan Schäfer liest aus dem Essay von Joseph Roth, musikalisch untermalt von DUO DOYNA, bei dem die Klarinettistin Annette Maye und der Gitarrist Martin Schulte Klezmer-Musik stimmungsvoll mit Anklängen aus Jazz, Funk und Rock verbindet. Wer die Veranstaltung besuchen und seine Kinder gut betreut wissen will, kann diese am Workshop „Gesichter der Migration“ teilnehmen lassen: Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 10 Jahren und beinhaltet einen kindgerechten Besuch der Ausstellung „Arbeit & Migration“ und einen spielerischen Zugang zu den dort präsentierten Themen.

Mehr Informationen gibt es unter www.technoseum.de.