Dirmstein: Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 27.11.2021, kurz nach Mitternacht wurde ein 21-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki in der Raiffeisenstraße in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Fahrer fest. Nachdem auch aus dem Fahrzeuginneren Cannabisgeruch wahrnehmbar war, gab der junge Mann schließlich zu, „Gras geraucht“ zu haben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus wurde bei dem 19-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eingeleitet. Zudem erwartet den Fahrer auch ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Hettenleidelheim: Zu tief ins Glas geschaut

Hettenleidelheim (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hat eine 35-jährige aus dem Donnersbergkreis, welche am Freitag, 26.11.2021, in den Abendstunden mit ihrem Pkw die B47 bei Hettenleidelheim befuhr. Die Dame fiel einer Funkstreife der Polizei Grünstadt auf, da sie mit ihrem Pkw in starken Schlangenlinien fuhr und mehrmals auf die Gegenfahrspur geriet, wo ihr glücklicherweise kein Verkehr entgegenkam. Bei der anschließenden Kontrolle brachte ein Alko-Test eine Wert von knapp 2 Promille zu tage. Die Fahrt war somit beendet und der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und ihr Führerschein wurde einbehalten.

