Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.11.2021

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht auf Schulparkplatz

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 26.11.2021, zwischen 17:00 und 18:30 Uhr, wurde der Renault Twingo einer Frau aus Bad Dürkheim auf dem Parkplatz der Valentin-Ostertag-Schule in der Eduard-Jost-Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen den Renault und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 850,- Euro. Mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Betrunkener versucht an Tankstelle vergeblich weiteren Alkohol zu erlangen

Haßloch (ots) – Durch einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Haßloch wurde am frühen Samstagmorgen um 02:25 Uhr mitgeteilt, dass ein Betrunkener am Nachtschalter nach weiterem Alkohol verlangt habe. Diesen habe der Mitarbeiter ihm verweigert, woraufhin er von dem Betrunkenen beleidigt und mit dem Leben bedroht wurde. Während der Mitarbeiter die Polizei verständigte, entfernte sich die Person mit dem Pkw. Zunächst konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass er anschließend auch an einer Tankstelle in Böhl-Iggelheim sein Glück versuchte und ebenfalls keinen Alkohol erhielt. Dort entwendete er aus Verärgerung mehrere Artikel aus der Auslage und entfernte sich ebenfalls wieder mit seinem Pkw. Schließlich konnte er durch die Polizei Haßloch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 43-Jährige Haßlocher, welcher für die Polizei kein Unbekannter ist, war stark alkoholisiert und wenig kooperativ und einsichtig. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl.

Haßloch: Einbruch in Lager – und Bürocontainer

Haßloch (ots) – Im noch nicht genauer bekannten Zeitraum bis zum Morgen des 26.11.2021 wurde in Lager- und Bürocontainer in der Carl-Benz-Straße in Haßloch eingebrochen bzw. versucht einzubrechen. An einem der Container wurden die Fenster aufgehebelt und eine größere Menge Laminat entwendet. Beim Aufbruch eines weiteren Containers scheiterten die unbekannten Täter offensichtlich. Weiterhin bereiteten die Täter den Abtransport einer Klimaanlage vor. Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

