Neustadt: TREPPENHAUSKONZERT – KOSHO & JOO KRAUS am 11. Dezember 2021

Neustadt an der Weinstraße – Entspannt den Samstagabend genießen: hochkarätige überregionale Musiker/innen und bekannte Musikgrößen überzeugen mit einem „fast Hautnah“-Live-Konzert! Die perfekte Wochenend-Unterhaltung made @ Weinstraße!

Live – und Studiogittarist, Singer/Songwriter (u.a.Söhne Mannheims, Cobody) meets Ausnahmetrompeter und „Echo“-Gewinner Joo Kraus! Am Sa, 11.12.2021 präsentiert die Kulturabteilung Neustadt Kosho & Joo Kraus um 20 Uhr in der Tanzmanufaktur Neustadt.

Zu den Musikern

Joo Kraus ist die Trompete zwar nicht direkt in die Wiege, aber doch neben das Schulheft gelegt. Bereits sein Vater spielte Trompete und brachte ihm die ersten Griffe bei.

Mit 19 Jahren durch den ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in die Szene katapultiert, sammelte er fünf Jahre Bühnenerfahrung, unter anderem mit der Rock-Band „Kraan“. Doch Joo Kraus wollte mehr als Deutschlandtourneen und gründete deshalb das Hip-Hop-Duo „Tab Two“. In den 2000er Jahren schrieb Joo Kraus vermehrt eigene Songs. Er produzierte im ältesten Tonstudio Havannas ein von kubanischen Rhythmen inspiriertes Album („Sueno“) und arrangierte Songs von Michael Jackson zu einer intellektuell anspruchsvollen Verbeugung vor dem King of Pop.

Wenn Joo Kraus auftritt, ist da stets dieser unverwechselbare Ton: Bescheiden und kraftvoll, mitreißende Spielfreude gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker. Der Ulmer hat seine Wahrnehmung für Musikstile aus aller Welt geöffnet, aber seine mal schwermütigen, mal heiteren Melodien bleiben hundert Prozent Joo Kraus. Dabei bespielt alle Genres – von Acid-Jazz über Pop bis hin zu HipHop und Drum and Bass wird für jeden Geschmack etwas geboten. Als Grenzgänger und mit großer Experimentierfreude unterlegt er die Songs mit Looper und BeatBox, er rappt und singt und berührt mit seinem gefühlvollen Trompetenspiel.

Joo Kraus veröffentlichte neben vielen anderen Alben, kürzlich sein mittlerweile fünftes Soloalbum “Painting Pop“. Dafür erhielt JOO KRAUS den Echo Jazz als bester Trompeter.

Michael Koschorreck alias Kosho spielt seit mehr als 40 Jahren Gitarre für sich selbst, sein Publikum und grosse Kollegen wie Wallis Bird, Mine, Les McCann, Michal Urbaniak, Clueso, Max Mutzke, Fetsum, Thomas Godoj, André Heller, Queen Esther Marrow, Xavier Naidoo, Cae Gauntt, Wolfgang Haffner, Zelia Fonseca, Edo Zanki, Nena u.v.m., zu hören auf über 140 CD-Produktionen.

Als Singer/Songwriter veröffentlichte er bisher drei Solo-Alben und ist seit 1999 festes Mitglied der mit dem „Echo“ und „Comet“ ausgezeichneten „Söhne Mannheims“, die in 2015 mit mehreren grossen Konzerten und einem „best of“- Album ihr 20jähriges Jubiläum feierten.

Im Duo mit dem Münchner Konzertgitarristen Augustin Wiedemann, als BAR KODY mit der Berliner Sängerin Katja Ohde dem Hammondorgeltrio COBODY erkundet er das musikalische Spektrum zwischen Dowland und downbeat.

Seine Erfahrungen gibt Kosho seit vielen Jahren weiter als Dozent an der Popakademie Baden-Württemberg, der Bundesakademie in Trossingen, dem Landeskonservatorium in Feldkirch/ Austria, im Internet bei onlinelesson.tv und bei Workshops im In- und Ausland, ausserdem als Autor der Zeitschrift „Acoustic Player“ sowie als Bandcoach bei Projekten wie „Popcamp“,„Bandfactory Niedersachsen“ u.v.a.

Weitere Konzerte der Reihe bestreiten im neuen Jahr am Sa, 15.01.2022 Daniel Stelter, Tommy Baldu und Fola Dada, am Sa, 05.02.2022 Ty le Blanc & Wesley G. und am Sa, 05.03.2022 Jazzy Simon & Dennis Jenne. Karten für diese Konzerte sind ab Mo, 13.12.2021 verfügbar.

Ersatz-Location

Vor allem dieses Jahr ist „alles – außer gewöhnlich“! Aufgrund der Abstands- regelungen Covid-19 machen die Treppenhauskonzerte der Villa Böhm in dieser Saison „Corona-Urlaub“ in der attraktiven Location der Tanzmanufaktur Neustadt. Mit ihrem industriell-modernem Charme bildet diese Ersatz-Location die zauberhafte Kulisse. Der intime Charakter des Events und die legere Atmosphäre garantieren – mit Abstand – ein hautnahes Erlebnis!

Den Abend kann man aber auch in der Tanzmanufaktur Neustadt mit einem Glas Wein genießen – mit Mobility-on-Demand dann flexibel, günstig und sicher zu Hause ankommen. Abholung direkt vor der Tanzmanufaktur! Dazu einfach die Mobility-on-Demand App runterladen, registrieren, Guthaben aufladen und los geht’s!

Gemeinsam Sicher

Entsprechend der aktuell gültigen Coronabekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ist der Zutritt zu dieser Aufführung nur für Genesene und Geimpfte Personen möglich und die Anzahl an Sitzplätzen reduziert. Zu anderen Besuchern wird automatisch ein Sicherheitsabstand eingeplant und der Kauf von Karten ist nur vorab möglich.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken. Ein geeigneter Mund- & Nasenschutz muss bis zum Sitzplatz getragen werden.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen vorbehalten.

TREPPENHAUSKONZERT – KOSHO & JOO KRAUS

MUSIK & LEBENSLUST IN NEUSTADT

Tanzmanufaktur Neustadt (Rosslaufstraße 16a, 67433 Neustadt a. d. W.)Einlass: 19:15 Uhr | Beginn: 20 Uhr

Karten (21 € | 18 € erm.) online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket- Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt, Point Hartmann Haßloch, Buchhandlung Frank Bad Dürkheim) und bei der Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1).

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.