Auseinandersetzung zwischen Bewohnern

Schifferstadt (ots) Am Donnerstag 25.11.2021 gegen 17:00 Uhr, kam es zwischen einem 39-jährigen und einem 31-jährigen Bewohner einer Unterkunft An der Rettungswache zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der 39-Jährige durch den 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Beim Aufsuchen der Örtlichkeit verhielt sich der 31-jährige Beschuldigte aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten.

Da der Mann in bedrohlicher Weise auf die Polizisten losging, wurde dieser auf dem Boden fixiert. Da sich der 31-Jährige nicht beruhigte und sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

Diebstahl aus Gartenhaus

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 24.11.2021 gegen 22:00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Gartenhaus eines Anwesens in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufbrechen der Tür in das Gartenhaus. Aus dem Inneren wurden hauptsächlich Dekorationsartikel entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.