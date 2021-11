Dreister Ladendieb

Bad Bergzabern (ots) – Ein dreister Ladendiebstahl ereignete sich am Mittwoch 24.11.2021 gegen 16:50 Uhr, in einem Geschäft für Trachtenmode in der Marktstraße. Der Täter nutzte die Gelegenheit und nahm im Vorbeigehen von einem vor dem Geschäft stehenden Verkaufsständer zwei Winterjacken im Wert von mehreren 100 Euro mit.

Der Mann soll 165-170cm groß sein, trug dunkle Kleidung und entfernte sich in Richtung Marktplatz. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

15 Autofahrer zu schnell

Rhodt (ots) – 15 Autofahrer mussten am heutigen Morgen (26.11.2021) gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie zu schnell in der Weinstraße unterwegs waren. Wie bereits vergangene Woche berichtet, wird die Polizei in dem Bereich die Kontrollen intensivieren, weil insbesondere Kinder zu Schulbeginn und -ende unterwegs sind.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass es sich gerade bei Kindern um verkehrsschwache Personen handelt. Deren Schutz liegt vordringlich in der Verantwortung der Erwachsenen.

Getäuscht

Maikammer (ots) – Eine 79-jährige Frau erhielt Donnerstagmittag 25.11.2021, 14.30 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Freundin, die finanzielle Unterstützung wegen dem Kauf einer Wohnung in Kaiserlautern benötigte. Die 79-Jährige sprach die Anruferin auf den Schwindel an. Daraufhin beendet die Unbekannte das Telefonat. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.