31-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Darmstadt-Hauptbahnhof (ots) – Am Freitagvormittag 26.11.21 hantierte ein betrunkener Mann am Hauptbahnhof mit einer Pistole und sorgte für einen Polizeieinsatz. Ein 27-jähriger Busfahrer alarmierte gegen 10.30 Uhr die Polizei, weil ihn dort ein Mann mit einer Pistole bedroht haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort.

In der Nähe eines dortigen Hotels konnten die Ordnungshüter den Mann, der auf die gemeldete Personenbeschreibung passte, antreffen und festnehmen. Auch die offenbar genutzte Schreckschusspistole wurde aufgefunden und sichergestellt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen bemerkten die Beamten, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test zeigte im Anschluss 2,57 Promille an. Der Festgenommene musste die Streife mit auf die Polizeistation begleiten. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Sprinter gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem ein weißer Sprinter, der in das Visier Krimineller gerückt war und in der Theodor-Heuss-Straße entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Diebstahl wurde am vergangenen Donnerstag 18.11.21 bei der Polizei gemeldet und kann bis zum Montag 08.11. zurückliegen.

Offenbar gelang es den Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt den Sprinter zu erbeuten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Mercedes die bulgarischen Kennzeichen “CB328PX” angebracht.

Das Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Sprinters geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Spiegel abgetreten und geflüchtet – Polizei nimmt 2 Verdächtige vorläufig fest

Groß-Zimmern (ots) – Weil sie im Verdacht stehen die Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt zu haben und im Anschluss geflüchtet sind, nahm die Polizei zwei tatverdächtige Männer vorläufig fest. Am Donnerstagmorgen 25.11.21 gegen 10.20 Uhr, alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass zwei junge Männer in der Schillerstraße den Außenspiegel eines geparkten Wagens abgetreten haben und nun geflüchtet sind. Umgehend begaben sich die Ordnungshüter zum Einsatzort.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Dieburger Polizei die beschriebenen Männer im Otzbergring kontrollieren und vorläufig festnehmen. Rasch bemerkten sie, dass das Duo unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Anschluss durchgeführte Tests ergaben Werte von 0,85 und 1,88 Promille.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, wurden weitere Spiegel von Fahrzeugen, unter anderem in der Straße “Am Roten Morgen” an einem grauen Skoda und in der “Heinrich-Brücher-Straße” an einem weißen Ford, beschädigt. Insgesamt werden die Schäden nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die beiden 19- und 21-jährigen tatverdächtigen Männer mussten die Beamtinnen und Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Dienststelle begleiten. Ob sie auch im Zusammenhang mit den anderen Fällen stehen, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden.

Unbekannte treiben ihr Unwesen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Modautal (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Dienstag 23.11. und Donnerstag 25.11.21 unter anderem in Brandau auf einem Friedhof “Am Geisberg” und bei einem Blumenladen in der “Odenwaldstraße” ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Vandalen auf dem dortigen Friedhof einen Grabstein und durch Hitzeeinwirkung mehrere dort abgelegte Grabkränze. Auch der Außenbereich eines Blumenladens wurde von Kriminellen im selben Tatzeitraum aufgesucht. Nachdem sie Regale durchwühlten und mehrere Pflanzen entwendeten, suchten sie das Weite. Insgesamt werden die hierbei entstandenen Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wie sich am Donnerstagmorgen (25.11.) herausstellte, soll auch der Inhalt eines Mülleimers an einer Haltestelle in der Straße “Am Sportplatz” in Asbach gebrannt haben. Am Mülleimer konnte nach jetzigem Stand kein Schaden festgestellt werden.

Wieso die bislang Unbekannten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit den Fällen betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus im “Neubrücker Weg” geriet am Donnerstag (25.11.) in das Visier Krimineller. Im Tatzeitraum zwischen 10 und 23 Uhr verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und hielten offenbar Ausschau nach potentieller Beute. Ob sie etwas entwendet haben, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen oder Anwohner, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Groß-Zimmern (ots) – Am Donnerstag 25.11.2021, ereignete sich im Zeitraum zwischen 06-06:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Andreasgasse in Groß-Zimmern. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Andreasgasse einen geparkten Volkswagen an der Stoßstange hinten links.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall sowie dem flüchtigen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Auf Schmuck abgesehen – Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Donnerstag (25.11.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenauer Straße auf Schmuck abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 15.30 und 19 Uhr gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Wohnhauses. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Nach jetzigem Stand erbeuteten sie unter anderem Goldschmuck und Bargeld.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

