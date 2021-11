Stadtallendorf – Schlägerei in der Unterführung

(ots) – Bereits am Samstagabend 20.11.2021 gegen 23 Uhr kam es in der Unterführung beim Einkaufspark in der Niederkleiner Straße zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben des 35-jährigen Opfers kamen ihm im Tunnel 3 Männer entgegen und schlugen ihn plötzlich, unvermittelt und grundlos nieder. Das Opfer erlitt ein Hämatom am Auge und durch den Sturz einen Bruch des Oberarms.

Täterbeschreibung:

Einer der Männer war etwas über 1,80 Meter groß, hatte auffällige schwarze, lockige Haare und ein ziemlich helles Gesicht. Der ca. 20-Jährige trug eine schwarze Jogginghose, weiße Socken und schwarze Nike Schuhe mit Stoßdämpfern. Ein Begleiter war etwa 1,65 Meter groß und kräftiger. Er hatte dunkle kurze Haare und war auch etwa um die 20 Jahre alt.

Den dritten Mann konnte er nicht beschreiben. Obwohl er nicht sagen kann, woraus er das schließt, ist sich der Verletzte sicher, dass es sich bei allen dreien um Männer ausländischer Herkunft handelt.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain – Ein Dutzend Strafanzeigen nach Graffiti

Bislang fertigte die Polizei 12 Strafanzeigen wegen neuer Farbschmierereien, die sie vom Feldweg bis in die Niederrheinische Straße erstreckten. Tatzeit war Mittwochabend (24. November), wobei im Fall der Tat an der Elan-Tankstelle die Tatzeit bei etwa 19.25 Uhr feststeht. Nach der Meldung über die Sachbeschädigung auf der Rückseite der Tankstelle überprüfte die Polizei auch die Umgebung und stellte weitere frische TAGS fest.

Betroffen waren nicht nur die Tankstelle, sondern auch zwei Häuser im Feldweg, das Stellwerk der Deutschen Bahn, Baucontainer des Bahnhofes, Wartehäuser am Busbahnhof, die Bahnhofsunterführung, ein Bahnsteig, private Garagen im Verbindungsweg Feldweg/Niederrheinische Straße und zuletzt in der Niederrheinischen Straße die linke Seite und die Rückseite der ehemaligen Halle eines Möbelgeschäfts.

Der entstandene Sachschaden geht in die Tausende. Wer hat eine verdächtige Person, z.B. jemanden mit Rucksack oder mit Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Marburg – Unfallflucht in der Brüder-Grimm-Straße

Auf der Fahrt vom Rilkeweg zur Kantstraße fuhr ein noch unbekanntes Auto durch die Brüder-Grimm-Straße. Dabei streifte dieses Fahrzeug den vor dem Anwesen Brüder-Grimm-Straße 29a geparkten weißen Mercedes Benz. An der C-Klasse entstand vorne links ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3.000 Euro.

Der Verursacher hinterließ weder einen Zettel noch rief er die Polizei oder kümmerte sich anderweitig um eine Schadensregulierung. Spuren an dem weißen Mercedes, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen, ergaben sich nicht. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 23 Uhr am Dienstag und 16 Uhr am Mittwoch, 24. November. Sachdienliche Angaben hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Drogeneinfluss beim Autofahrer

Der Drogentest eines 26 Jahre alten Autofahrers reagierte positiv auf THC. Damit endete seine Fahrt mit der Kontrolle am Donnerstag, 25. November, um 17.25 Uhr in der Niederkleiner Straße. Die Polizei veranlasste zudem eine Blutprobe.

Marburg:Heckscheibenwischer von mindestens 12 Autos abgerissen

(ots) – Die Polizei bittet nach der Sachbeschädigung an bisher 12 bekannten Fahrzeugen um sachdienliche Hinweise. Tatort war der Bachweg, Tatzeit die Nacht zum Freitag 26.11.2021. Aufgrund eines Zeugenhinweises könnte die genaue Tatzeit um kurz nach 02 Uhr gewesen sein.

In dieser Zeit wurde eine Person mit weißer Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Mütze beobachtet, wie sie gegen ein Auto schlug und sich danach weiter nach Ockershausen zur Stiftstraße bewegte.

Letztendlich stellte eine Streife im Bachweg insgesamt 12 Fahrzeuge mit abgerissenen Heckscheibenwischern fest. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autoscheibe zerstört

Als der Besitzer am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr seinen grauen Opel Astra benutzen wollte, stellte er eine völlig zerstörte Frontscheibe fest. Als er den Pkw am Sonntag, 21. November abstellte, war die Scheibe noch unbeschädigt. Es besteht hier der dringende Verdacht, dass jemand die Scheibe eingeworfen oder eingeschlagen hat.

Das Auto stand während der gesamten Zeit auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Straße 13. Sachdienliche Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Autodiebstahl – Polizei fahndet nach weißem BMW X6

Weimar (ots) – Die Polizei fahndet nach einem gestohlenen weißen BMW X6 xDrive 4.0 mit dem amtlichen Kennzeichen MR-XB127. Bei Sichtung des Fahrzeugs bitte nicht herantreten, sondern sofort die Kripo Marburg oder die nächstgelegene Polizeidienststelle informieren. Der Diebstahl war in der Nacht zum Donnerstag 25.11.2021 gegen 01.20 Uhr, in der Straße Am Roten Weg. Das Auto parkte in einer Hofeinfahrt. Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit dem Autodiebstahl zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass der Diebstahl dieses mit Keyless-Go ausgestatteten Autos durch den Einsatz technischer Mittel möglich war. Diebe nutzen solche Keyless-Go-Systeme aus. Sie fangen dabei die Funkwellen zwischen Fahrzeugschlüssel und PKW mit einem technischen Gerät ab und können so binnen Sekunden die Fahrzeuge entwenden.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich vor einem solchen Diebstahl zu schützen:

Nutzen Sie wenn möglich eine Garage als Abstellort für Ihren PKW

Bewahren Sie den Autoschlüssel möglichst weit entfernt vom Abstellort des Fahrzeuges auf

also nicht direkt an der Tür hinter der Haustür.

Nutzen Sie einen Schlüsseltresor aus Metall oder ein spezielles Schlüsselmäppchen mit einer Sicherheitsfolie. Das verhindert eine Abstrahlung der Funkwellen.

