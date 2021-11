Friedberg: Die Polizei-News

35-Jähriger nach Autoaufbrüchen im Sommer ermittelt

Nidda (ots) – 3 Fahrzeuge brach ein Dieb im Sommer in Nidda auf. Zeugen konnten damals eine vage Beschreibung des Täters geben. Als Tatwerkzeug verwendete der Langfinger offenbar einen Stein, mit dem er die Scheiben der Fahrzeuge einschlug. Deshalb wurde er im Rahmen des Verfahrens sichergestellt und auf Spuren untersucht.

Die polizeilichen Ermittlungen führten nun zu einem Erfolg. An dem Stein konnte DNA-Material und damit ein genetischer Fingerabdruck aufgefunden werden. Ein Abgleich, mit der beim LKA einliegenden Datei, ergab einen Treffer auf einen amtsbekannten 35-jährigen Marokkaner.

Diese Tatsache und die Übereinstimmung mit der von den Zeugen gemachten Beschreibung des Täters führten zu dem Tatverdacht. Aufgrund des Vorwurfs weiterer Straftaten sitzt der Mann bereits in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Rad aus Keller gestohlen

Bad Nauheim: Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Ernst-Ludwig-Ring stahlen bislang Unbekannte ein Mountainbike der Marke Trek (Slash). Der Besitzer des schwarzen Rades sah es zuletzt am Sonntag (21.11.) in seinem Keller stehen. Er verschloss den Verschlag und wägte sein Rad in Sicherheit.

Als er am Donnerstagabend 25.11.21 erneut in den Keller kam, fand er eine gewaltsam geöffnete Tür vor. Offenbar wurde sie eingetreten. Aus dem Keller fehlte das etwa 3.000 Euro teure Fahrrad. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Fahrzeug von Lieferdienst gestreift und geflüchtet

Echzell: Um eine Essensbestellung auszuliefern hielt der Fahrer eines Lieferdienstes am Donnerstag (25.11.) in der Raunstraße in Bingenheim. Weil er die angegebene Lieferanschrift nicht sofort fand, musste er noch ein kleines Stück zu Fuß zurücklegen. Gegen 21.40 Uhr brachte er die Leckereien zur Haustür der Hungrigen und kassierte den zu entrichtenden Obolus ein.

Als der 19-jährige Fahrer zu seinem Wagen zurückkam stellte er Beschädigungen auf der rechten Seite fest. Über dem Kotflügel und der Tür zeigten sich Kratzer. Offenbar streifte während seiner Abwesenheit ein anderes Fahrzeug seinen Mitsubishi, verursachte den Schaden von ca. 750 Euro und flüchtete vom Unfallort. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise auf den flüchtigen Fahrer und sein Fahrzeug entgegen.

Zwei Verletzte und Behinderungen im Feierabendverkehr

Wölfersheim: Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag (25.11.) kurz nach 17 Uhr am Ortsausgang in Richtung Melbach. Der 83-Jährige Fahrer eines Mazda fuhr offenbar nahezu ungebremst auf einen mit zwei Personen besetzten Skoda Fabia auf. Bei der Kollision verletzten sich der Beifahrer des Mazda und der Fahrer des Skoda leicht. Rettungskräfte verbrachten sie zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuer.

An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die Rettungsarbeiten erforderten zeitweise eine Vollsperrung der B455. Gegen 18.30 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Tür auf Gebäuderückseite aufgebrochen

Bad Vilbel: Mit massiver Gewalt brachen Diebe eine Tür zu einem Wohnhaus in der Tucholskystraße auf. Zwischen Dienstag (23.11.) und Donnerstagmittag (25.11.) schlugen sie die Scheibe einer Tür an der Gebäuderückseite ein und drückten sie aus den Scharnieren.

Es entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Im Haus durchsuchten die Täter Schränke und Behältnisse nach Beute und flohen unerkannt. Die genaue Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 zu kontaktieren.

Nach Suchaktion – Fahrer meldet sich

Nidda (ots) – Aufgrund umfangreicher Suchaktionen nach einem verunfallten Autofahrer am Sonntag 21.11.21 und Montag 22.11.21 bei Ober-Lais meldete sich der Gesucht am Donnerstag 25.11.21 bei der Polizei in Büdingen. Aufgrund der Schäden am Unfallfahrzeug mussten die Polizisten und Retter in Erwägung ziehen, dass sich der Mann aufgrund von Verletzungen, in hilfloser Lage befinden könnte. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden daher eingeleitet. An ihnen beteiligten sich auch Feuerwehr, THW, eine Rettungshundestaffel. Ein Hubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz.

Eine Erklärung, warum er von der Unfallstelle verschwand blieb der 33-Jährige vom nördlichen Rand der Wetterau bislang schuldig. Bis auf einige Schrammen blieb der Mann beim Unfall unverletzt. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt. Darüber hinaus wird geprüft, ob er für die Kosten der Suchmaßnahmen in Regress genommen werden kann.

