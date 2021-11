Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht spektakulären Verkehrsunfall

Kaufungen-Papierfabrik (ots) – Großes Glück hatten am Donnerstagabend 25.11.2021 gleich mehrere Verkehrsteilnehmer bei einem spektakulären Verkehrsunfall im nordhessischen Kaufungen. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost in Kassel berichten befuhr gegen 18:20 Uhr ein mit 2 Personen besetzter Pkw die B 7 aus Richtung Helsa kommend in Fahrtrichtung Kassel.

Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen mißachtete der 46-jährige, aus Kassel stammende Fahrer dieses Pkw beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der Kreuzung B7/Zubringer BAB Anschlussstelle Kassel-Ost/Leipziger Straße das für ihn geltende Rotlicht, verlor im Anschluss vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie eines abrupten Bremsmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechtsseitig auf eine Verkehrsinsel.

Dort hob das Fahrzeug ab und prallte mit großer Wucht gegen den Pkw eines 55-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Kaufungen, welcher von der BAB 7 kommend in Fahrtrichtung Kaufungen fahren wollte. Dieser wurde durch die Kollision leicht verletzt, seine 52-jährige Beifahrerin indes wurde mit schwereren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels eines Rettungswagens in ein Kasseler Krankenhaus verbracht.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 55-jährigen um 90° nach rechts gedreht und so gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der ebenfalls erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Die Insassen dieses Fahrzeugs blieben jedoch unverletzt.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurden überdies noch 2 weitere Fahrzeuge beschädigt. Die aufnehmenden Beamten gehen daher derzeit von insgesamt 5 beteiligten Fahrzeugen und einem materiellen Schaden von ca. 20.000 Euro aus.

Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs sowie sein 42-jähriger Beifahrer aus Hessisch-Lichtenau blieben ebenfalls unverletzt. Allerdings stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-jährigen fest, welcher sich anhand eines Atemalkoholtests mit einem Wert von knapp 1,7 Promille manifestierte. Folgerichtig eröffneten ihm die Beamten die Festnahme und verbrachten ihn zur Dienststelle, wo sich der 46-jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Durch den Verkehrsunfall und die damit verbundenen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen staute sich der Verkehr für die Dauer von ca. 1,5 Stunden in alle Richtungen, mitunter auch bis auf die Autobahn A7 im Bereich der Anschlussstelle Kassel-Ost.

Einbruch in Kindergarten in Heiligenrode: Kripo sucht Zeugen

Niestetal-Heiligenrode (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag 26.11.2021 in einen Kindergarten in Heiligenrode eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Werkzeug gewaltsam an Fenstern und Türen gehebelt und waren so letztlich in das Gebäude in der Cornelius-Gellert-Straße gelangt. Dort brachen sie weitere Türen und Schränke auf und entwendeten in den Gruppenräumen offenbar mehrere Gruppenkassen, wobei die dabei gemachte Beute überschaubar ausfallen dürfte.

Der Schaden hingegen, den sie durch ihr gewaltsames Vorgehen und das Aufbrechen der Türen und Schränke verursachten, wiegt deutlich schwerer und wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Wann genau sich die Tat in der Nacht ereignete und in welche Richtung die Täter flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Seniorin durchschaut Schockanruf – Geldabholerin wird handgreiflich – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Kirchditmold (ots) – Da eine Seniorin am Donnerstagnachmittag 25.11.2021 in Kirchditmold den Betrug durch Schockanrufer im letzten Moment noch durchschaute und die Herausgabe ihrer Wertsachen verweigerte, wurde die bei ihr erschienene Geldabholerin handgreiflich. Die Täterin soll das hochbetagte Opfer in einem Gerangel zu Boden gestoßen und geschlagen haben.

Die Seniorin zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise keine schwereren Blessuren zu, wurde aber an einer Hand verletzt. Die Geldabholerin flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die gestern Nachmittag in Kirchditmold verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täterin geben können.

Den Anfang genommen hatte die Betrugsmasche mit einem Anruf bei der Seniorin gegen 15 Uhr. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Polizist aus und behauptete, die Tochter der Rentnerin habe einen Autounfall mit Schwerverletzten verursacht. Damit sie wieder freigelassen werde, müsse eine Kaution bezahlt werden. Geschockt und überrumpelt von dieser Nachricht stellte die Seniorin in Aussicht, die Kaution für ihre Tochter leisten zu wollen.

Gegen 18 Uhr erschien dann eine angebliche Polizistin bei der Seniorin in dem Wohngebiet zwischen den Straßen “Zum Berggarten” und “Am Hange”, um die Wertsachen abzuholen. Da die Rentnerin nun aber misstrauisch wurde und ihr Hab und Gut nicht herausgeben wollte, wurde die Täterin handgreiflich und es kam zu dem Gerangel. Da es der Täterin nicht gelang, die Wertsachen zu erbeuten, flüchtete sie.

Es soll sich bei der Täterin um eine ca. 25 Jahre alte, etwa 1,65 Meter große Frau mit mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben. Sie soll eine blonde Perücke mit langen Haaren getragen und darunter mittellange braune Haare gehabt haben. Bekleidet war die Frau mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Zeugen, die am späten gestrigen Nachmittag in Kirchditmold, im Wohngebiet zwischen den Straßen “Zum Berggarten” und “Am Hange”, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen